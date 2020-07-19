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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Temmuz 2020 - 14:28,

Son Dakika | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor...

Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu...

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Yeni sezon transfer ve kadro yapılandırma çalışmalarına başlayan Galatasaray, TFF'nin yabancı sınırı kararı sonrası sürpriz bir ayrılığa hazırlanıyor.

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Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, yeni sezon için transfer ve kadro çalışmalarına hız verdi.

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Yeni sezonda kadroda bulundurulabilecek 14 yabancının 8'inin ilk 11'de maça çıkabilmesi kuralının ardından Fatih Terim, kadroya yerli oyuncuları monte etme çalışmalarına başladı.

4ALTYAPI KATKISI ARTACAK
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ALTYAPI KATKISI ARTACAK

Altyapıdan yetişen ve bu sezon bazı maçlarda kadroya giren Emin Bayram ve Yunus Akgün gibi isimlerin Galatasaray kadrosunda çoğalması bekleniyor.

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Devre arasında Boluspor'dan altyapıya transfer edilen Erkan Süer'i da kadroya dahil etmeyi düşünen deneyimli teknik adam, yeni transferlerle de yerli rotasyonunu arttırmayı hedefliyor.

6EMRE KILINÇ TAMAM
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EMRE KILINÇ TAMAM

Galatasaray, bilindiği üzere Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç ile anlaşmaya varmıştı. Sezonun bitimiyle Emre Kılınç resmi imzayı atacak.

7OĞULCAN ÇAĞLAYAN GELİYOR
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OĞULCAN ÇAĞLAYAN GELİYOR

Öte yandan Sarı-kırmızılı kulüp, yine altyapısından yetişen ve son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen ve sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan ile de sözleşme imzalayacak.

8YABANCI SAYISI AZALACAK
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YABANCI SAYISI AZALACAK

Yerli çalışmalarının yanı sıra Galatasaray'da bir diğer hedef ise takımdaki yabancı oyuncu sayısını azaltmak.

9NAGATOMO GİTTİ
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NAGATOMO GİTTİ

Bu gayede Yuto Nagatomo ile yollarını ayıran Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık daha kapıda...

10SÜRPRİZ AYRILIK
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SÜRPRİZ AYRILIK!

Galatasaray, devre arasında Leipzig'den 1,5 yıllığına kiralanan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin sözleşmesini bu yaz feshetmek için kulübü ile iletişime geçti.

11ALMANYADAN FLAŞ İDDİA
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ALMANYA'DAN FLAŞ İDDİA!

Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Sarı Kırmızılılar'ın performansından memnun olmadığı 22 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesini sekiz yabancı kısıtlamasını da göz önünde bulundurarak erken sonlandırmak istediğini yazdı.

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Gazete, bununla birlikte Leipzig kulübünün 2023 Haziran'ına kadar bonservisini elinde bulundurduğu Saracchi'yi kadrosunda düşünmediğini belirtti.

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RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından da kadroda düşünülmeyen Saracchi için Alman kulübünün yeni bir çözüm bulmak istediği belirtildi.

141 GOL 4 ASİST
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1 GOL 4 ASİST

Uruguaylı savunmacı, Galatasaray forması altındaki ilk golünü dün akşam Göztepe'yi 3-1 yendikleri karşılaşmada kaydetti. Saracchi Galatasaray'da bu sezon 1 gol 4 asistle oynadı.

1512 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI
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12 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

22 yaşındaki Saracchi, 2018 yazında River Plate'den 12 milyon euro bonservisle transfer edilmişti. Galatasaray ise Saracchi'yi 1,5 yıllığına 500 bin Euro karşılığında kiralamıştı.

16SENEYE ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIM
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"SENEYE ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIM"

Göztepe maçı sonrası konuşan ve bu sezon hedeflerinin Avrupa Ligi olduğunu söyleyen Saracchi maç sonu şu açıklamaları yapmıştı:

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"Kötü bir süreçten geçiyoruz ama bu durumu düzeltmek bizim elimizde ve gelecekte her şey çok daha güzel olacak. İyi bir takımız"

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"Kolay değil, farklı bir ülke, farklı bir spor kültürü. Almanya ile buradaki beklentiler farklı ve en kısa sürede bu adaptasyon sürecini atlattığımı düşünüyorum. Umarım Avrupa'ya gideriz, bu benim için de Galatasaray için önemli. Galatasaray'da gelecek sezon performansımı daha da arttıracağımı düşünüyorum"

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