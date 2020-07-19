Son Dakika | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor...

"Kolay değil, farklı bir ülke, farklı bir spor kültürü. Almanya ile buradaki beklentiler farklı ve en kısa sürede bu adaptasyon sürecini atlattığımı düşünüyorum. Umarım Avrupa'ya gideriz, bu benim için de Galatasaray için önemli. Galatasaray'da gelecek sezon performansımı daha da arttıracağımı düşünüyorum"