Son Dakika | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor...
Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu...
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Yeni sezon transfer ve kadro yapılandırma çalışmalarına başlayan Galatasaray, TFF'nin yabancı sınırı kararı sonrası sürpriz bir ayrılığa hazırlanıyor.
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Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, yeni sezon için transfer ve kadro çalışmalarına hız verdi.
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Yeni sezonda kadroda bulundurulabilecek 14 yabancının 8'inin ilk 11'de maça çıkabilmesi kuralının ardından Fatih Terim, kadroya yerli oyuncuları monte etme çalışmalarına başladı.
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ALTYAPI KATKISI ARTACAK
Altyapıdan yetişen ve bu sezon bazı maçlarda kadroya giren Emin Bayram ve Yunus Akgün gibi isimlerin Galatasaray kadrosunda çoğalması bekleniyor.
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Devre arasında Boluspor'dan altyapıya transfer edilen Erkan Süer'i da kadroya dahil etmeyi düşünen deneyimli teknik adam, yeni transferlerle de yerli rotasyonunu arttırmayı hedefliyor.
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EMRE KILINÇ TAMAM
Galatasaray, bilindiği üzere Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç ile anlaşmaya varmıştı. Sezonun bitimiyle Emre Kılınç resmi imzayı atacak.
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OĞULCAN ÇAĞLAYAN GELİYOR
Öte yandan Sarı-kırmızılı kulüp, yine altyapısından yetişen ve son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen ve sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan ile de sözleşme imzalayacak.
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YABANCI SAYISI AZALACAK
Yerli çalışmalarının yanı sıra Galatasaray'da bir diğer hedef ise takımdaki yabancı oyuncu sayısını azaltmak.
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NAGATOMO GİTTİ
Bu gayede Yuto Nagatomo ile yollarını ayıran Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık daha kapıda...
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SÜRPRİZ AYRILIK!
Galatasaray, devre arasında Leipzig'den 1,5 yıllığına kiralanan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin sözleşmesini bu yaz feshetmek için kulübü ile iletişime geçti.
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ALMANYA'DAN FLAŞ İDDİA!
Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Sarı Kırmızılılar'ın performansından memnun olmadığı 22 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesini sekiz yabancı kısıtlamasını da göz önünde bulundurarak erken sonlandırmak istediğini yazdı.
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Gazete, bununla birlikte Leipzig kulübünün 2023 Haziran'ına kadar bonservisini elinde bulundurduğu Saracchi'yi kadrosunda düşünmediğini belirtti.
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RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından da kadroda düşünülmeyen Saracchi için Alman kulübünün yeni bir çözüm bulmak istediği belirtildi.
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1 GOL 4 ASİST
Uruguaylı savunmacı, Galatasaray forması altındaki ilk golünü dün akşam Göztepe'yi 3-1 yendikleri karşılaşmada kaydetti. Saracchi Galatasaray'da bu sezon 1 gol 4 asistle oynadı.
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12 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
22 yaşındaki Saracchi, 2018 yazında River Plate'den 12 milyon euro bonservisle transfer edilmişti. Galatasaray ise Saracchi'yi 1,5 yıllığına 500 bin Euro karşılığında kiralamıştı.
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"SENEYE ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIM"
Göztepe maçı sonrası konuşan ve bu sezon hedeflerinin Avrupa Ligi olduğunu söyleyen Saracchi maç sonu şu açıklamaları yapmıştı:
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"Kötü bir süreçten geçiyoruz ama bu durumu düzeltmek bizim elimizde ve gelecekte her şey çok daha güzel olacak. İyi bir takımız"
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"Kolay değil, farklı bir ülke, farklı bir spor kültürü. Almanya ile buradaki beklentiler farklı ve en kısa sürede bu adaptasyon sürecini atlattığımı düşünüyorum. Umarım Avrupa'ya gideriz, bu benim için de Galatasaray için önemli. Galatasaray'da gelecek sezon performansımı daha da arttıracağımı düşünüyorum"