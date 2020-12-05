Son Dakika | Galatasaray'da sıcak saatler! Fatih Terim isyan etti ve maça saatler kala biletini kesti...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu akşam oynanacak Atakaş Hatayspor maçı öncesinde sarı kırmızı yönetime, "Bu konudan herkes bıktı. Gönderelim..." dediği öne sürüldü. Yıldız oyuncunun Ocak'ta imza atacağı takım da ortaya çıktı...
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Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
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Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 20 puanı bulunuyor. Atakaş Hatayspor ise ligde oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.
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Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı. Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenen sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı. Galatasaray, son 5 karşılaşmasında hanesine 13 puan yazdırdı.
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Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen 4 futbolcu, maçın kadrosunda yer alabilecek. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolcular Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk'un Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.
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Beş futbolcunun da testleri negatife dönerken, izolasyon süreçlerini tamamlayan Arda Turan, Babel, Belhanda ve Okan Kocuk, teknik heyetin görev vermesi durumunda maçta forma giyebilecek. Karantina süresi sona ermeyen Elabdellaoui ise kadroda bulunamayacak.
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Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Atakaş Hatayspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 12. haftayı bay geçecek sarı-kırmızılı ekibin 13. haftada Fatih Karagümrük ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.
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Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcu ve bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak bordo-beyazlı ekibe maç öncesi Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi. Açıklamada, "Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Kovid-19 testleri neticesinde, 3 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
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Galatasaray'ın oyun yapısı içerisindeki en kritik isimlerden biri olan Taylan Antalyalı, Hatayspor maçında özel bir bandajla sahada olmaya hazırlanıyor. Hafta içindeki idmanda girdiği bir ikili mücadelede ayak bileği burkulan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha sonra tedbir amaçlı olarak dinlendirilip tedavi altına alınsa da takımını kesinlikle yalnız bırakmak istemiyor.
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Konuyla ilgili olarak hem sağlık ekibi hem de Fatih Terim'le görüşen Taylan, bileğini koruyarak mücadeleye devam edecek. Doktorlar her ihtimale karşın maç öncesi takım sahaya çıkana kadar yıldız futbolcunun durumunu kontrol altında tutacak ve ciddi risk görülmesi halinde kenarda oturması istenecek.
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Taylan'ın sahada olması, Fatih hocanın mevcut sistemine devam edeceği anlamına geliyor. Kayseri ve Rize maçlarındaki tempolu futbolun Hatayspor karşısında da sürmesini isteyen Terim, oyunu yine Taylan'la başlatıp, Feghouli'yi de merkezde kullanacak. Kenarlarda Oğulcan ve Emre Kılınç'ın hem hücuma hem de savunmaya destek vermesi, sahada Aslan'ın en önemli kozu olacak. Emre Akbaba da ileride Diagne'ye yakın oynayarak, golcü futbolcuyu stoper markajından kurtarmaya çalışacak.
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Fatih Terim en sonunda Radamel Falcao konusunda isyan bayrağını açtı. 5 Kasım tarihinde idmanda adalesinden sakatlanan Kolombiyalı yıldızın normal şartlarda 2 hafta içinde takıma dönmesi bekleniyordu.
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Ancak Falcao aradan geçen 1 aya rağmen henüz takımla birlikte idmanlara bile başlayamadı. Başkan Mustafa Cengiz'le bu konuyu görüşen teknik direktör Fatih Terim'in sert ifadeler kullandığı belirlendi.
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Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, "Bu konudan herkes bıktı. Dünya para verdiğimiz futbolcudan bir türlü yararlanamıyoruz. Eğer oynayacaksa kalsın ancak oynamayacaksa gönderelim" dedi.
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Yönetimin de bu konudan rahatsız olduğu ve Radamel Falcao'nun devre arasında gönderilmesi için girişim yapılabileceği öğrenildi. Ancak yıldız futbolcunun ayrılığa soğuk olduğu ifade edildi.
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Hürriyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük, sarı kırmızılı ekipte sakatlığı sebebiyle formasından uzak olan Radamel Falcao'nun yılan hikayesine dönen geleceğine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu.
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Ali Naci Küçük, 3 Aralık tarihli yazısında Kolombiyalı futbolcunun devre arasında takımdan ayrılacağını ve bu sebeple kendini riske atmamak adına oynamadığını ifade etmişti.
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Ali Naci Küçük ayrıca, Radamel Falcao'nun yeni adresinin David Beckham'ın da ortakları arasında bulunduğu MLS ekibi Inter Miami olduğunu yazmıştı.
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"24 Ekim’deki Erzurum maçında sakatlanan Falcao, o günden bu yana takımla çalışmadı. Adalesinde orta derecede zorlanma tespit edilen Falcao için ön görülen tedavi süresi 2 ila 3 hafta idi. Ancak aradan tam 40 gün geçti! Rize maçında kadroda olması beklenen Falcao, halen takımla çalışmalara başlamadı. Şimdi biraz bilgi ve öngörü ile şunu ifade edebiliriz... · FALCAO, ocakta Inter Miami’ye gidecek. ABD’ye transfer olması beklenen Falcao bu nedenle kendini riske atmak istemiyor, 2 kat fazla sakınıyor. Yüksek maliyeti nedeniyle ocakta Falcao’nun ayrılığı yüksek olasılık gözüküyor."