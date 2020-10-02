Son Dakika | Galatasaray'da Rangers şokunun ardından flaş sözler! "

GÜRCAN BİLGİÇ Maç öncesindeki en büyük endişem takımın maçı hangi konsantrasyon ile oynayacağıydı. Dört gün önce yüzde 120 ile Fenerbahçe derbisini yaşayanlar, aynı duyuları bu 90 dakikaya taşıyacaklar mıydı? Abdurrahim Albayrak altı milyon Euro'luk garanti gelire ne kadar ihtiyaçları olduğunu açıkladığında, oyunculara bir hedef de çizdi aslında.