Son Dakika | Galatasaray'da Rangers şokunun ardından flaş sözler! "

Galatasaray'ın Rangers'a mağlup olarak Avrupa'ya havlu atmasının ardından bu sözler çok konuşulur...
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UĞUR MELEKE
Bundan tam 20 yıl önceydi... 2000 sonbaharında Galatasaray’la Rangers yine eşleşmiş, 3-2 ve 0-0’lık skorlarla istediğini alan taraf sarı-kırmızılılar olmuştu.
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Ekim 2000’de Galatasaray, Ibrox’a konuk olduğunda rakipte Barry Ferguson, De Boer, Kanchelskis, Tugay gibi önemli yıldızlar forma giyiyor, takımı da Dick Advocaat çalıştırıyordu.
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O eşleşme bir Avrupa Ligi ön elemesi değil, Şampiyonlar Ligi grup maçıydı. O gün ülkeler puan sıralamasında da İskoçya’yla bir yarışımız söz konusu değildi.
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UEFA ülkeler sıralamasında o sezonu Türkiye 7’nci, İskoçya ise 16’ncı basamakta tamamladı. Dün gece Ibrox’taki maçı izlerken yaşı yetenlerin dimağında ister istemez 20 sene öncenin canlanması doğaldır sanırım.
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O sene iki takımımız birden Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ediyorlardı. Bugün itibariyle ise maalesef artık Şampiyonlar Ligi’ne tek bir takım bile gönderememe riskiyle karşı karşıyayız. 20 yılda ne oldu da bu noktaya geriledik diye düşünüyor insan ister istemez.
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Tabii ki makro planda büyük başlıklar var: Zengin holigan yönetici kalitesizliği. Sapasağlam duran, kırılmayan ve gelişmemekte direnen teknik adam çetesi gibi. Ancak dünkü maça odaklanırsak birkaç önemli detay, transferdeki başarısızlığa işaret ediyor:
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LEVENT TÜZEMEN
Galatasaray teknik heyeti, Rangers analizini maalesef doğru yapmamış. Mücadele gücü yüksek, dirençli, agresif, yüksek tempolu bir takıma karşı orta alanda sadece Taylan ile çıkmak büyük hataydı. Fenerbahçe maçı "Tek Taylan ile oynamak çok riskli" şeklinde bir ikazdı. Rangers ataklarında bütün yük Luyindama-Marcao ikilisinin üzerine bindi.
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Galatasaray'ın golüne imza atan Marcao yine çok ciddi Rangers ataklarını önledi. Gerrard, Liverpool'dan takım arkadaşı diye Babel'i ilk onbire koymak jest gibi görünse de tam bir fanteziydi. Babel'in yürüyecek hali bile yoktu. Oysa Rangers'in savunmasının sağ kanadı zayıf halkaydı ama Babel tank gibi olunca Emre Kılınç'ı da Linnes'i de bozdu.
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Terim'in başlangıç kadrosu hatalıydı ama ilk 45 dakikanın bitiminde devre arası bazı hataları düzeltmek adına bir fırsattı. 65. dakikada Babel ile Belhanda'nın yerine giren Etebo ve Ömer Bayram Galatasaray'a direnç kazandırma adına ikinci yarıya başlamalıydı.
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Etebo-Ömer ikilisi Galatasaray'a istediği direnci ve mücadeleyi kazandırdı. Takım savunmasını mükemmel yapan Rangers'a karşı 2-0 geriye düştükten sonra Etebo-Ömer ikilisini oyuna almak "Geçti Bor'un pazarı sür eşeğini Niğde'ye" örneğine benziyordu.
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Etebo-Ömer ikilisinin ardından takım oyunundan uzak tamamen kendilerine oynayan Belhanda ve Feghouli'nin oyundan alınması, Diagne'nin girmesi Galatasaray'ı dengeli ve hücum edebilen bir takım haline çevirdi.
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Özellikle Belhanda'nın topu önüne alıp gideceği pozisyonda penaltı almak için kendini atması hata ve ayıptı. Terim'in duygusal onbiri 2-0 yenildi. Etebo-Ömer-Diagne üçlüsüyle değişen kadro 1-0 kazandı. Avrupa'dan elenmek üzücü.
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Zaten Galatasaray ligi ve Avrupa'yı zorlu fikstürde götüremez ve yıpranırdı. Uyarıyorum; Galatasaray'ın Onyekuru tipi bir oyuncuya acil ihtiyacı var.
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GÜRCAN BİLGİÇ
Maç öncesindeki en büyük endişem takımın maçı hangi konsantrasyon ile oynayacağıydı. Dört gün önce yüzde 120 ile Fenerbahçe derbisini yaşayanlar, aynı duyuları bu 90 dakikaya taşıyacaklar mıydı? Abdurrahim Albayrak altı milyon Euro'luk garanti gelire ne kadar ihtiyaçları olduğunu açıkladığında, oyunculara bir hedef de çizdi aslında.
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Fakat rakamlar ile duygular beraber gitmiyor. Derbiyi ön plana alıp, Hajduk karşısına yedeklerle çıkan Fatih Terim'in, "Bizim için en önemlisi bu" demesi çok inandırıcı olmamış anlaşılan.
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Sonuç, defans oyuncularına bir fatura hazırlayacak ama bu maçları Falco, Babel, Belhanda veya Feghouli almalı. Onlar bu takımın yıldızlarıysa, farklı olduklarını göstermeliydi. O çabayı da hissetmedik. İnanan bir takım gibi oynamadı Galatasaray.
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Bu sezon ekstra bir çöküş yaşıyoruz. Takımlarımız önemli oyuncularını kaybettiler, yerlerini de dolduramadılar. Sadece maddi değil, mental olarak da çok geriye gittiler. Ama Galatasaray için durum farklı. Son iki şampiyonlar ligi etabında da "toz" yuttular.
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Avrupa'da "başkalar" dediğimiz takımın 7 sezondur hiçbir başarısı yok. Beşiktaş'ın topladığı ülke puanlarını da bitirdik bu yüzden. Kadro ve doğru oyunu bir araya getirmediğimiz sürece de, istikrarlı bir başarı yakalayamayacağız.