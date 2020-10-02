Son Dakika | Galatasaray'da Rangers şoku sonrası ayrılık! Son maçı...

BELHANDA ÇIKIŞI "Belhanda eğer gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok. Belhanda'nın bildiği bir şey vardır, zaten yılan hikayesine döndü. Gitti, gidiyor, geldi, geliyor, yok Arabistan'a gidiyor, yok Nice'e gidiyor. Zaten 2-3 günümüz var, belli olur."