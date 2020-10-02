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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 08:42 | 

Son Dakika | Galatasaray'da Rangers şoku sonrası ayrılık! Son maçı...

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'e elenen Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

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1AYRILIK ÇANLARI
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AYRILIK ÇANLARI

İskoçya'da Rangers'a 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya havlu atan Galatasaray'da ayrılık çanları çalıyor. İşte detaylar...

2AVRUPAYA VEDA
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AVRUPA'YA VEDA

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda temsilcimiz Galatasaray ile İskoç ekibi Rangers karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan karşılaşmada sahadan 2-1 galip ayrılan ev sahibi takım, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükseldi.

3GOL MARCAODAN
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GOL MARCAO'DAN

Rangers'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Scott Arfield ile 59. dakikada James Tavernier kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 87. dakikada Marcao'dan geldi. Brezilyalı stoper böylece sarı kırmızılı formayla ilk golünü Rangers ağlarına göndermiş oldu.

4YOLUN SONUNA GELDİLER
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YOLUN SONUNA GELDİLER

Avrupa macerasına İskoçya'da bu şekilde veda eden Galatasaray'da gözler takımdan ayrılması gündemde olan isimlere çevrildi.

5KAPIYI GÖSTERDİ
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KAPIYI GÖSTERDİ

Teknik direktör Fatih Terim, Rangers mağlubiyetinin ardından düzenlediği basın toplantısında takımdan ayrılmak isteyen oyunculara kapıyı gösterdi. Bazı öğrencilerinin performansından memnun olmadığının altını çizen deneyimli çalışyırıcı, "Gitmek isteyen kim varsa gidebilir" ifadelerini kullandı.

6İŞTE O SÖZLER
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İŞTE O SÖZLER

"Gitmek isteyen kim varsa gidebilir. Burası Galatasaray! 6. maçı, 4 de hazırlık desek 10 maç geride kaldı. 2 aydır çalışıyoruz. Kiralık ne kadar mantıklı... Satın alamayacağımıza göre, bence Ocak ayına kadar ona göre davranabiliriz"

7BELHANDA ÇIKIŞI
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BELHANDA ÇIKIŞI

"Belhanda eğer gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok. Belhanda'nın bildiği bir şey vardır, zaten yılan hikayesine döndü. Gitti, gidiyor, geldi, geliyor, yok Arabistan'a gidiyor, yok Nice'e gidiyor. Zaten 2-3 günümüz var, belli olur."

8MUHTEMEL AYRILIKLAR
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MUHTEMEL AYRILIKLAR

Fatih Terim'in bu sözlerinin ardından gözler sarı kırmızılı ekipte yaşanması muhtemel ayrılıklara çevrildi.

94 İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI
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4 İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI

Galatasaray'da ilk olarak Ahmet Çalık, Sekidika, Ozornwafor ve Jimmy Durmaz ile yolların ayrılması planlanıyor.

10BELHANDA YOL AYRIMINDA
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BELHANDA YOL AYRIMINDA

Sarı-kırmızılılarda aldığı yüksek maaş ve ortaya koyduğu futbolla zaman zaman eleştirilerin hedefi haline gelen Younes Belhanda ise bir süredir eski takımı Nice ile görüşüyor.

11SON MAÇI İDDİASI
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SON MAÇI İDDİASI

Faslı futbolcunun, Fransız kulübüyle her konuda anlaşmaya vardığı belirtilirken, Glasgow Rangers maçının ardından yeni takımına imza atmak için Nice'e gideceği iddia edilmişti.

12RAKAM BELİRLENDİ
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RAKAM BELİRLENDİ

29 yaşındaki yıldızla anlaşmaya varan Nice'in, Galatasaray'a da 7 milyon euroluk teklifte bulunduğu öne sürülmüştü. Öte yandan Galatasaray yönetiminin, 7 milyon euroluk teklifi az bulduğu ve bonservis bedelini artırmaya çalıştığı belirtilmişti.

13FEGHOULI TOPUN AĞZINDA
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FEGHOULI TOPUN AĞZINDA

Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao ve Fernando Muslera'dan sonra en yüksek maaşı alan Sofiane Feghouli'ye de Portekiz'den Boavista'nın talip olduğu iddia edilmişti.

14OLYMPIAKOS VAZGEÇMİŞTİ
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OLYMPIAKOS VAZGEÇMİŞTİ

Daha önce Yunanistan ekibi Olympiakos'un da devreye girdiği Sofiane Feghouli'nin yıllık ücreti, Olympiakos'a fazla gelince bu transfer askıya alınmıştı.

15BOAVISTA İDDİASI
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BOAVISTA İDDİASI

Ligue 1 ekiplerinden Lille'in de sahibi olan Lüksemburglu milyarder Gerard Lopez'in satın aldığı Boavista'nın transferdeki bütçesini artırdığı biliniyor.

16AYRILIK YAŞANABİLİR
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AYRILIK YAŞANABİLİR

Yeni sezonda Portekiz 1. Ligi'nde güçlü bir etki bırakmak ve üst sıralara oynamak isteyen Boavista'nın Sofiane Feghouli için önümüzdeki günlerde Galatasaray ile temasa geçmesi bekleniyor.

17BABEL VE DIAGNE BELİRSİZ
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BABEL VE DIAGNE BELİRSİZ

Sarı kırmızılı ekipte yüksek maliyetleri sebebiyle takımdan gönderilme ihtimali bulunan diğer isimler ise Ryan Babel ve Mbaye Diagne...

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