Son Dakika | Galatasaray'da Rangers şoku sonrası ayrılık! Son maçı...

İskoçya'da Rangers'a 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya havlu atan Galatasaray'da ayrılık çanları çalıyor. İşte detaylar...
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AVRUPA'YA VEDA
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda temsilcimiz Galatasaray ile İskoç ekibi Rangers karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan karşılaşmada sahadan 2-1 galip ayrılan ev sahibi takım, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükseldi.
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GOL MARCAO'DAN
Rangers'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Scott Arfield ile 59. dakikada James Tavernier kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 87. dakikada Marcao'dan geldi. Brezilyalı stoper böylece sarı kırmızılı formayla ilk golünü Rangers ağlarına göndermiş oldu.
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YOLUN SONUNA GELDİLER
Avrupa macerasına İskoçya'da bu şekilde veda eden Galatasaray'da gözler takımdan ayrılması gündemde olan isimlere çevrildi.
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KAPIYI GÖSTERDİ
Teknik direktör Fatih Terim, Rangers mağlubiyetinin ardından düzenlediği basın toplantısında takımdan ayrılmak isteyen oyunculara kapıyı gösterdi. Bazı öğrencilerinin performansından memnun olmadığının altını çizen deneyimli çalışyırıcı, "Gitmek isteyen kim varsa gidebilir" ifadelerini kullandı.
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İŞTE O SÖZLER
"Gitmek isteyen kim varsa gidebilir. Burası Galatasaray! 6. maçı, 4 de hazırlık desek 10 maç geride kaldı. 2 aydır çalışıyoruz. Kiralık ne kadar mantıklı... Satın alamayacağımıza göre, bence Ocak ayına kadar ona göre davranabiliriz"
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BELHANDA ÇIKIŞI
"Belhanda eğer gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok. Belhanda'nın bildiği bir şey vardır, zaten yılan hikayesine döndü. Gitti, gidiyor, geldi, geliyor, yok Arabistan'a gidiyor, yok Nice'e gidiyor. Zaten 2-3 günümüz var, belli olur."
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MUHTEMEL AYRILIKLAR
Fatih Terim'in bu sözlerinin ardından gözler sarı kırmızılı ekipte yaşanması muhtemel ayrılıklara çevrildi.
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4 İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI
Galatasaray'da ilk olarak Ahmet Çalık, Sekidika, Ozornwafor ve Jimmy Durmaz ile yolların ayrılması planlanıyor.
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BELHANDA YOL AYRIMINDA
Sarı-kırmızılılarda aldığı yüksek maaş ve ortaya koyduğu futbolla zaman zaman eleştirilerin hedefi haline gelen Younes Belhanda ise bir süredir eski takımı Nice ile görüşüyor.
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SON MAÇI İDDİASI
Faslı futbolcunun, Fransız kulübüyle her konuda anlaşmaya vardığı belirtilirken, Glasgow Rangers maçının ardından yeni takımına imza atmak için Nice'e gideceği iddia edilmişti.
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RAKAM BELİRLENDİ
29 yaşındaki yıldızla anlaşmaya varan Nice'in, Galatasaray'a da 7 milyon euroluk teklifte bulunduğu öne sürülmüştü. Öte yandan Galatasaray yönetiminin, 7 milyon euroluk teklifi az bulduğu ve bonservis bedelini artırmaya çalıştığı belirtilmişti.
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FEGHOULI TOPUN AĞZINDA
Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao ve Fernando Muslera'dan sonra en yüksek maaşı alan Sofiane Feghouli'ye de Portekiz'den Boavista'nın talip olduğu iddia edilmişti.
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OLYMPIAKOS VAZGEÇMİŞTİ
Daha önce Yunanistan ekibi Olympiakos'un da devreye girdiği Sofiane Feghouli'nin yıllık ücreti, Olympiakos'a fazla gelince bu transfer askıya alınmıştı.
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BOAVISTA İDDİASI
Ligue 1 ekiplerinden Lille'in de sahibi olan Lüksemburglu milyarder Gerard Lopez'in satın aldığı Boavista'nın transferdeki bütçesini artırdığı biliniyor.
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AYRILIK YAŞANABİLİR
Yeni sezonda Portekiz 1. Ligi'nde güçlü bir etki bırakmak ve üst sıralara oynamak isteyen Boavista'nın Sofiane Feghouli için önümüzdeki günlerde Galatasaray ile temasa geçmesi bekleniyor.
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BABEL VE DIAGNE BELİRSİZ
Sarı kırmızılı ekipte yüksek maliyetleri sebebiyle takımdan gönderilme ihtimali bulunan diğer isimler ise Ryan Babel ve Mbaye Diagne...