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Futbol
Haber Giriş: 13 Şubat 2020 - 14:57, /

Son Dakika | Galatasaray'da Radamel Falcao sevinci

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, uzun bir süre sonra Galatasaray antrenmanında yer aldı.

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Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam Türkiye Kupası’nda oynanan maçta tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana salon açlışmasıyla antrenmana başladı.

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Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11’e 11 maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Galatasaray'da günün iyi haberi ise Radamel Falcao'dan geldi. Radamel Falcao, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

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Marcelo Saracchi ise kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dâhilinde takımdan ayrı çalıştı.

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Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Kolombiyalı golcünün Yeni Malatyaspor ile oynanacak maçta kadroda olması bekleniyor.

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Falcao, Fatih Terim'in onay vermesi halinde İstanbul'da oynanacak maça ilk 11'de başlayacak.

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