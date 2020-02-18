Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Cengiz - Faruk Süren gerilimi! Elini sıkmadı...

''Ortamı gerici değil, lütfen barış ve dostluğu artırıcı şekilde değerlendirelim. Pazar günü inşallah Kadıköy'de olacağım. Hakemler gördüklerini çalsınlar, cesur olsunlar, adalet dağıtmasınlar. Biz Kadıköy'de 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık...''