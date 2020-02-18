Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Cengiz - Faruk Süren gerilimi! Elini sıkmadı...
Galatasaray camiasının katıldığı Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılışında dikkat çeken bir olay yaşandı.
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Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılışına Galatasaray camiası yoğun ilgi gösterdi. Ancak açılış gecesinde bir olay çok dikkat çekti...
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Galatasaray camiasının yoğun katılım gösterdiği Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılışına katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, eski başkan Faruk Süren ile karşılaştı
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Mustafa Cengiz, karşılaştığı Faruk Süren'e elini uzattı. Ancak Süren, Galatasaray kulübü başkanı Mustafa Cengiz'in elini sıkmadı.
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Bu olay salonda buz gibi hava estirirken araya Yiğit Şardan dahil oldu.
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Eski 2.Başkan Yiğit Şardan da, Süren'e " Galatasaray başkanının elini nasıl sıkmazsınız" diyerek tepki gösterdi.
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Ali Sami Yen 1905 derneği 200'e yakın kulüp üyesinin katılımı ile gerçekleşti.
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Açılışa Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 2.Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, eski başkanlar Adnan Polat, Faruk Süren, Yiğit Şardan, Ergin Ataman ve A Takım kaptanı Selçuk İnan katıldı
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Öte yandan Mustafa Cengiz, açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu.
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Mustafa Cengiz, derbi için Kadıköy'e gideceğini belirtirken şöyle konuştu;
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''Ortamı gerici değil, lütfen barış ve dostluğu artırıcı şekilde değerlendirelim. Pazar günü inşallah Kadıköy'de olacağım. Hakemler gördüklerini çalsınlar, cesur olsunlar, adalet dağıtmasınlar. Biz Kadıköy'de 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık...''