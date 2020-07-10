Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK
Son Dakika | Galatasaray'da Muslera'nın yerine takasla geliyor! 2+1 yıllık sözleşme... - Transfer Haberleri
Galatasaray'da Fatih Terim, Muslera'nın boşluğunu dolduracak ismi belirledi. Başakşehir'le görüşmeler başladı...
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BAŞAKŞEHİR'İN KAPISI ÇALINIYOR
Galatasaray, kritik transfer için Başakşehir Futbol Kulübü'nün kapısını çalıyor...
Kalesini yerli ve tecrübeli bir eldivene teslim etmek isteyen G.Saray, bu konuda elini çabuk tutarak Volkan’ın transferi için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile masaya oturacak. Okan Buruk'un kararı da transferde belirleyici olacak.
İMZAYA HAZIR
Son 2 sezonda ligde 1 maçta sadece 5 dakika süre alan 31 yaşındaki kalecinin de Galatasaray’a transferine sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması halinde imza atmaya hazır olduğu ifade edildi.
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