Son Dakika | Galatasaray'da Muslera'nın yerine takasla geliyor! 2+1 yıllık sözleşme... - Transfer Haberleri

Kalesini yerli ve tecrübeli bir eldivene teslim etmek isteyen G.Saray, bu konuda elini çabuk tutarak Volkan’ın transferi için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile masaya oturacak. Okan Buruk'un kararı da transferde belirleyici olacak.