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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Muslera'nın yerine takasla geliyor! 2+1 yıllık sözleşme... - Transfer Haberleri
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Hürriyet
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Futbol
Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 09:40,

Son Dakika | Galatasaray'da Muslera'nın yerine takasla geliyor! 2+1 yıllık sözleşme... - Transfer Haberleri

Galatasaray'da Fatih Terim, Muslera'nın boşluğunu dolduracak ismi belirledi. Başakşehir'le görüşmeler başladı...

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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi...

2Okan Kocuk
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Okan Kocuk

Muslera'nın tam 5 hafta önce Rize’de sakatlanması ile kaleyi devralan Okan Kocuk performansı ile beklenilen güveni veremedi.

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Muslera ile çıktığı ilk 26 haftada ligin en az gol yiyen takımı olan G.Saray (19 gol) Okan’nın kaleyi koruduğu 5 haftada tam 13 kez topu ağlarında gördü.

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Bu tablo sonrası Galatasaray, Uruguaylı eldivenin yokluğunda kaleyi emanet edeceği ismi belirledi.

5FATİH TERİM O İSMİ İSTEDİ
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FATİH TERİM O İSMİ İSTEDİ

Fatih Terim’in A Milli Takımı çalıştırdığı süreçte kalesini teslim ettiği isme güvendiğini ve eski öğrencisinin alınmasını rapor etti.

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Sarı kırmızılı yönetim de hemen harekete geçti.

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BAŞAKŞEHİR'İN KAPISI ÇALINIYOR

Galatasaray, kritik transfer için Başakşehir Futbol Kulübü'nün kapısını çalıyor...

8VOLKAN BABACAN İÇİN FORMÜL BELLİ
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VOLKAN BABACAN İÇİN FORMÜL BELLİ

Sarı kırmızılılar, 2021 yılında sahalara dönmesi planlanan kaptan Muslera’nın boşluğunu 31 yaşındaki Volkan ile doldurmak için kısa süre içinde harekete geçecek.

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Kalesini yerli ve tecrübeli bir eldivene teslim etmek isteyen G.Saray, bu konuda elini çabuk tutarak Volkan’ın transferi için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile masaya oturacak. Okan Buruk'un kararı da transferde belirleyici olacak.

10VOLKAN TRANSFERE SICAK
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VOLKAN TRANSFERE SICAK

Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Volkan için yönetimi idarecileri Gümüşdağ ile görüşerek sezon sonlanmadan bu transferi bitirecek.

11İMZAYA HAZIR
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İMZAYA HAZIR

Son 2 sezonda ligde 1 maçta sadece 5 dakika süre alan 31 yaşındaki kalecinin de Galatasaray’a transferine sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması halinde imza atmaya hazır olduğu ifade edildi.

12TAKAS + PARA KARŞILIĞINDA
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TAKAS + PARA KARŞILIĞINDA

Sarı kırmızılıların oyuncu takası ya da cüzi bir miktar karşılığında Volkan’ı renklerine bağlaması bekleniyor.

132+1 YILLIK İMZA
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2+1 YILLIK İMZA

G.Saray’da Volkan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

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Okan Kocuk’un babası Alper Ulusoy’a kızdı, böyle tepki gösterdi

Galatasaray’da forma giyen kaleci Okan Kocuk’un babası Özcan Kocuk, dün akşam oynanan Galatasaray-Gaziantep FK maçının hakemi Alper Ulusoy'a tepki göstermek amacıyla tamirhanesinin önünde lastik yaktı. Hakemlere küfürler savuran Özcan Kocuk, hakkında işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

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