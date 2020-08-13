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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 12:54,

Son Dakika | Galatasaray'da mucize kapıda! Fernando Muslera...

Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlığın ardından sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera mucize peşinde.

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Çaykur Rizespor yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle en az 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera bir mucizeye imza atmak üzere.

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Yaşadığı ciddi sakatlığına rağmen tedavi sürecindeki çalışmalarını sahada sürdüren deneyimli eldiven, bugünkü antrenmanda da sahada çalıştı.

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Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan başarılı file bekçisinin sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilmişti.

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Yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, gerçekleştirdiği özel idmanlar sayesinde geri dönüş tarihini erkene çekeceğe benziyor.

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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin "fizyolojik yaşı 20'lerde" dediği Uruguaylı eldivenin, çalışmalarına bu şekilde devam etmesi halinde sahalara tahmin edilenden erken dönmesi bekleniyor.

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