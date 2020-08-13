Son Dakika | Galatasaray'da mucize kapıda! Fernando Muslera...

Çaykur Rizespor yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle en az 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera bir mucizeye imza atmak üzere.Yaşadığı ciddi sakatlığına rağmen tedavi sürecindeki çalışmalarını sahada sürdüren deneyimli eldiven, bugünkü antrenmanda da sahada çalıştı.Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan başarılı file bekçisinin sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilmişti.Yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, gerçekleştirdiği özel idmanlar sayesinde geri dönüş tarihini erkene çekeceğe benziyor.Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin fizyolojik yaşı 20'lerde dediği Uruguaylı eldivenin, çalışmalarına bu şekilde devam etmesi halinde sahalara tahmin edilenden erken dönmesi bekleniyor.