Son Dakika: Galatasaray'da Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı dünya basınında! İnanamadılar...

Bu arada kavga öncesi Kerem, Feghouli ve Taylan’ın yerine oyuna girmek için kenara gelen Alpaslan, Babel ve Emre Kılınç’ın hakemler tarafından kenarda bekletilmesinin ardından Marcao-Kerem olayı patlak verince Fatih Terim küplere bindi. Terim, 4. hakem Alper Çetin’e “Neden değişiklikleri yaptırmadınız!” diye çıkıştı. Fatih Terim olayla ilgili, “Oyuncuları değiştirin dedim, değiştirirken pozisyon pas geçti. Olacağı varmış” dedi.