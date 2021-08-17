Son Dakika: Galatasaray'da Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı dünya basınında! İnanamadılar...
Giresunspor - Galatasaray maçının 60. dakikası oynanırken, sahalarda ender görülen bir tatsızlık yaşandı. Kerem Aktürkoğlu müsait pozisyonda golü atamayınca Marcao, kızgın bir şekilde söylenmeye başladı. Brezilyalı futbolcunun sözlerini duyan Kerem, kendisine eliyle ‘sus’ işareti yaptı. İşte bu andan sonra olanlar oldu. Yaşananlar dünya basınında geniş yankı buldu
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Galatasaray'da Marcao, kimsenin beklemediği bir şekilde görev bölgesinden koşa koşa rakip yarı sahadaki Kerem’in yanına gidip önce kafa attı. Kerem, daha sonra kendisine iten Marcao karşısında savunma pozisyonu alınca, Brezilyalı futbolcu bu kez yumrukla omzuna vurdu.
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Olayı şaşkınlıkla izleyen diğer futbolculardan Diagne, Marcao’yu; Cicaldau da Kerem’i tutarak uzaklaştırdı. Kerem, yaşadığı şok ile kenara gelip, “Bana nasıl vurabilir” diye isyan ederken, Giresunsporlu oyuncular hakem Erkan Özdamar’a Marcao’yu işaret edip kırmızı kart göstermesini istedi. Özdamar, gerginliğin yatışmasının ardından VAR monitörüne giderek yaşananları izledi ve Marcao’yu direkt kırmızı kartla oyundan attı.
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Futbol sahalarında ender görülen bu olayın dünya basınında yansıması da geniş oldu. İşte Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırısının dış basına yansıması Türkiye'de alışılmadık sahneler... Galatasaraylı oyuncu takım arkadaşına kafa ve yumruk attığı için oyundan atıldı. (101 Great Goals)
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Galatasaray'da çılgınlık! Marcao takım arkadaşına saldırdı! (La Gazzetta)
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Galatasaraylı oyuncu takım arkadaşını yumruklayınca oyundan atıldı! (Be Soccer)
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Galatasaraylı Marcao, takım arkadaşını yumruklayınca oyundan atıldı. Taraftarların takımdan gönderilmesini istedikleri oyuncuyla ilgili Galatasaray'ın alacağı karar merak ediliyor (France News)
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Türkiye'deki futbol taraftarları eşine ender rastlanacak bir olaya şahit oldu! Galatasaray'da forma giyen savunmacı Marcao kendi takım arkadaşına saldırınca oyundan atıldı. (Australian News Review)
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Galatasaraylı Marcao takım arkadaşına kafa ve yumruk atınca oyundan ihraç edildi. (Chelsea FC News)
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Galatasaraylı oyuncu takım arkadaşını yumruklayınca oyundan atıldı! (Be Soccer)
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Galatasaraylı yıldız Marcao takım arkadaşına yumruk atınca oyun dışına gönderildi. (Caught Offside)
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Galatasaraylı savunma oyuncusu Marcao, ağızları açık bırakan olayda takım arkadaşına önce kafa sonra yumruk attı ve oyundan atıldı. (Daily Star)
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Bu arada kavga öncesi Kerem, Feghouli ve Taylan’ın yerine oyuna girmek için kenara gelen Alpaslan, Babel ve Emre Kılınç’ın hakemler tarafından kenarda bekletilmesinin ardından Marcao-Kerem olayı patlak verince Fatih Terim küplere bindi. Terim, 4. hakem Alper Çetin’e “Neden değişiklikleri yaptırmadınız!” diye çıkıştı. Fatih Terim olayla ilgili, “Oyuncuları değiştirin dedim, değiştirirken pozisyon pas geçti. Olacağı varmış” dedi.