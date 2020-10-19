Son Dakika | Galatasaray'da kriz! Fatih Terim kadroya almayınca bakın ne yaptı...
Süper Lig'in 5. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da, Fatih Terim'in 11'e almadığı yıldız oyuncu kriz çıkardı.
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Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.
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Galatasaray, lider Aytemiz Alanyaspor karşısına Fatih Öztürk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Oghenekaro Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ryan Babel, Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Younes Belhanda, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne yer aldı.
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TERİM 6 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Fatih Terim, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Emre Taşdemir, Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne'ye Alanyaspor maçının başlangıç kadrosunda görev vermedi. Terim, bu futbolcuların yerine Linnes, Saracchi ve Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel ve Falcao'yu tercih etti.
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ELABDELLAOUİ KADRODA YOK
Norveç Milli Takımı'nda döndüğünde yorgunluğa bağlı ağrıları bulunan Elabdellaoui, Aytemiz Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmazken, Kasımpaşa mücadelesine ilk 11 başlayan diğer 5 futbolcu yedek kulübesinde görev bekledi.
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EMRE AKBABA YAKLAŞIK 3 AY SONRA SAHADA
Galatasaray'da arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla boğuşan Emre Akbaba, yaklaşık 3 ay sonra sahaya çıktı.
Uzun süren sakatlığını atlatarak hafta içinde ilk kez takımla çalışmalara başlayan Emre Akbaba'ya teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de görev verdi. Son olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzayan geçen sezonun son haftasında 24 Temmuz'daki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alan genç futbolcu, 88 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi bir müsabakada forma giydi.
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SARACCHİ, 4 RESMİ MAÇ SONRA DÖNDÜ
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle son 4 maçta görev yapmayanUruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, Alanyaspor karşılaşmasıyla sahaya döndü.Süper Lig'in 2. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kasığından sakatlanan ligdeki Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarıyla UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki Hajduk Split ve Rangers mücadelelerinde forma giyemedi.
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ALANYASPOR'DA MECBURİ TEK DEĞİŞİKLİK
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, son oynanan Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı.
Genç teknik adam, Galatasaray karşılaşmasına takımını Jose Marafona, Juanfran, Steven Caulker, Georgios Tzavellas, François Moubandje, Salih Uçan, Emmanouil Siopis, Adam Bareiro, Anastasios Bakasetas, Davidson da Luz Pereira, Khouma Babacar ilk 11'ini çıkardı.
A Milli Takım'dan sakat dönen ve ligdeki son Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Efecan Karaca, Galatasaray'a karşı görev yapamadı. Milli futbolcunun yerine Khouma Babacar müsabakanın başlangıç kadrosunda mücadele etti.
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LOCALARA SEYİRCİ ALINDI
Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakayı sadece localardaki taraftarlar statta izleyebildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Türk Telekom Stadı'nda kapasiteleri 6 ile 27 kişi arasında değişen 198 locaya kapasitesinin yüzde 50'si olan yaklaşık bin 500 taraftar alabilecek.
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AZERBAYCAN'A DESTEK MESAJI
Türk Telekom Stadı'nda Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan için destek pankartları asıldı.
Kale arkalarındaki pankartlarda, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yanında "Tarihin yazdığı destan, iki beden tek bir can" ile "Dağımız taşımız bir, töremiz aşımız bir, kim girecek aramıza derdimiz gözyaşımız bir" ifadeleri yer aldı.Öte yandan Göztepe'nin unutulmaz isimlerinden eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak'ın anısına maçtan önce saygı duruşunda bulunuldu.
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KRİZ ÇIKARDI
Galatasaray'da pandemi nedeniyle maaşlarda yapılan indirimi kabul etmeyen ve FIFA'ya giden Sofiane Feghouli, kriz çıkardı.
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FEGHOULİ ISINMA ÇALIŞMALARINA KATILMADI!
Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in sürpriz şekilde takımdan kestiği Sofiane Feghouli, maç öncesinde ısınma çalışmalarında yer almadı.
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İLK DÜDÜĞÜ BEKLEDİ
Belhanda başta olmak üzere Terim’in yedek bıraktığı tüm isimler ısınmaya çıkarken, Cezayirli futbolcunun soyunma odasında 90 dakikayı beklemesi dikkat çekti.
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İNDİRİM KRİZİ OLMUŞTU
Belhanda ve Feghouli, Galatasaray'ın pandemi sebebiyle talep ettiği indirimi kabul etmemiş, Sarı-kırmızılı kulüp ise buna rağmen her oyuncuya uygulanan %15 indirimi bu iki isme de uygulanmıştı. Belhanda ve Feghouli ise konuyla ilgili FIFA'ya başvurmuştu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de bu iki oyuncu için sert ifadeler kullanmıştı.
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MAÇ ESNASINDA DA ISINMAYA GİTMEDİ
Fatih Terim, karşılaşmanın ilk yarısında yedek oyuncular Arda, Ömer, Emre, Diagne ve Belhanda'yı ısınmaya gönderdi.
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Cezayirli futbolcu Feghouli ise yedek kulübesinden ayrılmadı.
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Öte yandan, Galatasaray'da ikinci yarıda Belhanda ve Ömer Bayram oyuna girerken, Falcao ve Emre Akbaba çıktı.