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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 15:40 | 

Son Dakika | Galatasaray'da kriz bitmiyor! Şimdi de idmana çıkmadı ve...

Galatasaray'da teknik heyet, futbolcular ve yönetim üçgeninde yaşanan kriz geçen gün büyüyor.

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1FLORYADA KRİZ BİTMİYOR
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FLORYA'DA KRİZ BİTMİYOR

Süper Lig'de hızlı bir giriş yapan ancak ardından sert bir düşüş yaşayan Galatasaray'da sular durulmuyor. Başkan Mustafa Cengiz'in dünkü açıklamalarının ardından Florya'da bugün de sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

2AÇIKLAMALARI OLAY OLDU
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AÇIKLAMALARI OLAY OLDU

Süper Lig'de beklentilerin uzağında bir transfer dönemi geçiren ve ilk 5 hafta itibariyle arka arkaya aldığı başarısız sonuçlar sebebiyle kaotik bir dönemden geçen Galatasaray'da son olarak Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamaları kriz yaratmıştı.

3CAMİADA GÜNDEM MUSTAFA CENGİZ
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CAMİADA GÜNDEM MUSTAFA CENGİZ

Daha önce Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda hakkındaki açıklamalarıyla gündeme oturan Mustafa Cengiz, dün ise Radamel Falcao ve Fatih Terim'i hedef alan ifadeler kullanmıştı. Mustafa Cengiz'in çarpıcı sözleri Galatasaray camiasında büyük ses getirmişti.

4FALCAO İÇİN NE DEDİ
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FALCAO İÇİN NE DEDİ?

"Falcao gelecek, goller atacak, 500 bin forma satacak dediler. Sattığımız forma sayısı 30 bin! Alanya maçında keşke Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ya da Ali Yavuz Kol gibi gençlerimizle mücadele edip de yenilseydik."

5FATİH TERİM İÇİN NE DEDİ
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FATİH TERİM İÇİN NE DEDİ?

"Bazıları çağırdığım halde yönetime gelmediğini ileri sürüyor. Ayıp ediyorlar. Fatih Hoca ile her zaman görüşüyoruz. Her çağrıma iki dakikada koşarak gelir. Hiçbir sorunumuz yok. Kimse geçmişte dikkate alınmayan çağrılarla beni karıştırmasın."

6KRİZİN GÖLGESİNDE ANTRENMAN
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KRİZİN GÖLGESİNDE ANTRENMAN

Çalkantılı günler geçiren Galatasaray, tüm bu gelişmelerin gölgesinde Süper Lig’in 6. haftasında BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu.

7FEGHOULI ANTRENMANA ÇIKMADI
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FEGHOULI ANTRENMANA ÇIKMADI

Omar Elabdellaoui, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Dün sırt ağrıları nedeniyle antrenmanı yarıda bırakan Sofiane Feghouli, bugünkü antrenmanda yer almadı. Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Martin Linnes antrenmanda yer almadı. Antrenmanın devam eden bölümünde taktik oyunlar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

8İLK KEZ YAPMIYOR
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İLK KEZ YAPMIYOR

Feghouli'nin iki gündür idmanlara çıkmıyor olmasa akıllara geçtiğimiz hafta sonunu getirdi. Galatasaray'da pandemi nedeniyle maaşlarda yapılan indirimi kabul etmeyen ve FIFA'ya giden Sofiane Feghouli, sarı kırmızılı ekibin geçtiğimiz hafta 2-1 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor maçında da kriz çıkarmıştı.

9ISINMAYA ÇIKMADI
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ISINMAYA ÇIKMADI

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in sürpriz şekilde takımdan kestiği ve Türk Telekom Stadı'nda yedek soyunan Sofiane Feghouli, maç öncesinde ısınmaya çıkmadı. Belhanda başta olmak üzere Terim’in yedek bıraktığı tüm isimler ısınmaya çıkarken, Cezayirli futbolcunun soyunma odasında 90 dakikayı beklemesi dikkat çekti.

10DEVRE ARASINDA DA ISINMADI
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DEVRE ARASINDA DA ISINMADI

Fatih Terim, karşılaşmanın ilk yarısında yedek oyuncular Arda, Ömer, Emre, Diagne ve Belhanda'yı ısınmaya gönderdi. Cezayirli futbolcu Feghouli ise yedek kulübesinden ayrılmadı. Maç sonunda Fatih Terim, Sayın başkanımızın ifadesi doğrudur iki oyuncumuz için ama idari ve ekonomik cezaları onlar, teknik olarak da cezayı ben veririm. O işler ayrı, bu ayrı. Bu tamamen taktiksel bir karardı. O işlere ben müdahil olmam, teknik tarafında kalırım işin." yanıtını vermişti.

11İNDİRİMİ KABUL ETMEMİŞLERDİ
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İNDİRİMİ KABUL ETMEMİŞLERDİ

Belhanda ve Feghouli, Galatasaray'ın pandemi sebebiyle talep ettiği indirimi kabul etmemiş, Sarı-kırmızılı kulüp ise buna rağmen her oyuncuya uygulanan %15 indirimi bu iki isme de uygulanmıştı. Belhanda ve Feghouli ise konuyla ilgili FIFA'ya başvurmuştu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de bu iki oyuncu için sert ifadeler kullanmıştı.

12KRİZ FIFAYA TAŞINABİLİR
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KRİZ FIFA'YA TAŞINABİLİR

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takımda sadece 2 futbolcunun indirimi kabul etmediğini söylemiş ve bu isimler hakkında "Neler yaptıklarını açıklayacağım" demişti. Daha sonra bu futbolcuların Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda olduğu ortaya çıkmıştı.

13%15 İNDİRİM
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%15 İNDİRİM

Sürecin devamında resmi bir açıklama yapan Galatasaray, corona virüsü pandemisi sebebiyle tüm oyunculardan %15 indirim talep edildiğini ve bu isteği kabul etmeyen iki oyuncu da dahil olmak üzere tüm oyuncuların maaşında %15 kesintiye gidildiğini beyan etmişti.

14HESAPLARINA YATIRILDI
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HESAPLARINA YATIRILDI

Kulübün bu tutumu, sözleşmeleri devam eden Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda ikilisini 'taraftarın önüne atmak' olarak yorumlanmıştı. Daha sonra ise tüm oyuncuların hak edişlerinin %15 indirimli şekilde hesaplarına yatırıldığı açıklanmıştı. Söz konusu açıklamada, "Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de indirim uygulanarak yapılmıştır." ifadeleri yer almıştı.

15SÖZLEŞME FESHİ HAKKI İSTEDİLER
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SÖZLEŞME FESHİ HAKKI İSTEDİLER

Feghouli'den 300 bin euro, Belhanda'dan ise sadece 200 bin euro kesinti yapıldığı ancak bunu kabul etmeyen oyuncuların FIFA'ya gitme kararı aldıkları öne sürülmüştü. Olaylar bununla da sınırlı kalmamış ve Galatasaray'a 2021 yılının Ocak ayına kadar süre veren Kuzey Afrikalı iki oyuncu, fesih haklarını da talep etmişlerdi.

16EŞYALARINI TOPLADI VE ODASINI TAŞIDI
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EŞYALARINI TOPLADI VE ODASINI TAŞIDI

Yönetim, futbolcular ve teknik heyet üçgeninde yaşanan krizin son dalgasına Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'ın dahil olduğu konuşuluyor. İddiaya göre transfer dönemindeki durgunluk sebebiyle Fatih Terim ile Şükrü Hanedar arasındaki ipler koptu ve Hanedar, Florya'daki eşyalarını toplayarak deneyimli teknik adamdan uzak bir odaya taşındı.

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