Son Dakika | Galatasaray'da kriz bitmiyor! Şimdi de idmana çıkmadı ve...

DEVRE ARASINDA DA ISINMADI Fatih Terim, karşılaşmanın ilk yarısında yedek oyuncular Arda, Ömer, Emre, Diagne ve Belhanda'yı ısınmaya gönderdi. Cezayirli futbolcu Feghouli ise yedek kulübesinden ayrılmadı. Maç sonunda Fatih Terim, Sayın başkanımızın ifadesi doğrudur iki oyuncumuz için ama idari ve ekonomik cezaları onlar, teknik olarak da cezayı ben veririm. O işler ayrı, bu ayrı. Bu tamamen taktiksel bir karardı. O işlere ben müdahil olmam, teknik tarafında kalırım işin." yanıtını vermişti.