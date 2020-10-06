Son Dakika | Galatasaray'da kriz! Abdurrahim Albayrak'ın sözleri Fatih Terim'in kulağına gidince...
Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşma sarı kırmızılı camiayı bir hayli üzdü ancak yenilgi sonrası basına yansıyan sözlere Fatih Terim çok sinirlendi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın seyircisiz oynanan Kasımpaşa maçı sırasında protokol tribününde söylediği sözler çok konuşulmuştu.
"BİZ BU ADAMI ALMIŞTIK..."
İlk yarıda bir pozisyonda iki kez geri pas yapan Feghouli'ye "Yeter artık" diyerek bağıran Albayrak, Yusuf Erdoğan'ın golü sonrası çevresindekilere "Biz bu adamı almıştık!" dedi.
BU SÖZLER FATİH TERİM'İN KULAĞINA GİTTİ
Fanatik'in haberine göre Abdurrahim Albayrak'ın bu sözleri, devre arasında teknik direktör Fatih Terim'in kulağına gitti.
GALATASARAY'IN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ
Geçtiğimiz sezon G.Saray ile anlaşan Yusuf Erdoğan, bu fotoğrafı çektirince transferi suya düşmüştü. Fatih Terim'in bu kareye sinirlendiği ve bu nedenle transferden vazgeçtiği iddia edilmişti.
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