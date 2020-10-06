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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Ekim 2020 - 10:17 | 

Son Dakika | Galatasaray'da kriz! Abdurrahim Albayrak'ın sözleri Fatih Terim'in kulağına gidince...

Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşma sarı kırmızılı camiayı bir hayli üzdü ancak yenilgi sonrası basına yansıyan sözlere Fatih Terim çok sinirlendi.

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın seyircisiz oynanan Kasımpaşa maçı sırasında protokol tribününde söylediği sözler çok konuşulmuştu.

2BÜTÜN TEPKİLER DUYULDU
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BÜTÜN TEPKİLER DUYULDU

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki protokol tribünü, basın tribünü ile dip dibeydi… Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın maçı izlerken verdiği tepkiler de çok net şekilde herkes tarafından duyuldu.

3BİZ BU ADAMI ALMIŞTIK...
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"BİZ BU ADAMI ALMIŞTIK..."

İlk yarıda bir pozisyonda iki kez geri pas yapan Feghouli'ye "Yeter artık" diyerek bağıran Albayrak, Yusuf Erdoğan'ın golü sonrası çevresindekilere "Biz bu adamı almıştık!" dedi.

4ÇOK SİNİRLENDİ
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ÇOK SİNİRLENDİ

Albayrak ikinci yarıda da Falcao'nun kaçırdığı gollere çok sinirlendi ve oturduğu koltuktan kalkarak isyan etti.

5BU SÖZLER FATİH TERİMİN KULAĞINA GİTTİ
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BU SÖZLER FATİH TERİM'İN KULAĞINA GİTTİ

Fanatik'in haberine göre Abdurrahim Albayrak'ın bu sözleri, devre arasında teknik direktör Fatih Terim'in kulağına gitti.

6BENİM KAFAMI KARIŞTIRMAYIN
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"BENİM KAFAMI KARIŞTIRMAYIN"

Soyunma odasına 1-0 geride giren Galatasaray'da Fatih Terim, Albayrak'ın bu sözlerini duyunca; "Şimdi benim kafamı karıştırmayın. Maça konsantre olmalıyız” cevabını verdi.

7GALATASARAYIN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ
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GALATASARAY'IN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Geçtiğimiz sezon G.Saray ile anlaşan Yusuf Erdoğan, bu fotoğrafı çektirince transferi suya düşmüştü. Fatih Terim'in bu kareye sinirlendiği ve bu nedenle transferden vazgeçtiği iddia edilmişti.

8SAHAYI ERKEN TERK ETTİ
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SAHAYI ERKEN TERK ETTİ

Galatasaray'da Fatih Terim'in karşılaşmanın bitimini beklemeden uzatma dakikalarında oyunu terk etmesi maça damga vuran olaylardandı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Terim, maça 5 dakika uzatma süresi eklenmesine kızarak sahayı terk etmesiyle ilgili, "Ben, oyunu terk etmedim. Ben ne Galatasaray'ı bıraktım ne takımımı bıraktım. Ben sadece maçı bıraktım. Açıkçası bana ve Galatasaray'a değil kendine yazık eden bir takım, artı futbolun ruhuna aykırı bazı durumlar vardı. Neye tepki gösterdiğimi zaten seslendirdim. Daha önce de girdim ama ille de böyle şeylerden, 'Ona şunu yazalım, buna şunu diyelim.' diyenler olursa, bütün mağlubiyetleri de bana yazsınlar. Bütün kötü gidişin sebebi de beni göstersinler." dedi.

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