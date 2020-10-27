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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da kritik zirvenin perde arkası ortaya çıktı! Ortam gerildi ve Fatih Terim...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Ekim 2020 - 09:34 | 

Son Dakika | Galatasaray'da kritik zirvenin perde arkası ortaya çıktı! Ortam gerildi ve Fatih Terim...

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da gözler Fatih Terim ve yönetim arasındaki krize çevrilmişti. Son dönemde yapılan karşılıklı açıklamalarla tansiyon yükselmişti. Dün Türk Telekom Stadı'nda yönetim ile Terim bir araya geldi. Toplantıdan uzlaşma kararı çıktı ancak görüşmeler esnasında yaşanan gergin anlara ulaşıldı...

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1NELER YAŞANDI
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NELER YAŞANDI?

Türk Telekom Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim ve Galatasaray yönetimi arasında gerçekleştirilen kritik zirvenin perde arkası ortaya çıktı. İşte 3 maddelik anlaşmanın detayları ve Fatih Terim'in odayı terk ettiği anlar...

2TÜRK TELEKOMDA KRİTİK ZİRVE
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TÜRK TELEKOM'DA KRİTİK ZİRVE

Sarı-kırmızılılarda merakla beklenen Fatih Terim-yönetim görüşmesinden beraberlik mesajları çıktı. Erzurum maçı sonrasında Fatih Terim'in sözlerinin hedefinin yönetim olduğu iddiaları ortaya atılırken dün taraflar bir araya geldi.

3FATİH TERİM BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR
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"FATİH TERİM BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Başkan Mustafa Cengiz'in yanı sıra 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ile diğer yöneticiler toplantıda yer aldı. Kritik zirve sonrasında kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, sorun olmadığının da göstergesiydi. Resmi hesaptan "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir" ifadeleri kullanıldı.

4HER ŞEY YOLUNDA
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"HER ŞEY YOLUNDA"

Yapılan görüşme sonrasında gözler de teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi. Deneyimli teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda yapılan toplantı sonrasında bir açıklama yapmazken sosyal medya hesabından, "Her şey yolunda" ifadeleri ile camianın gönlüne su serpti. Terim'in paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

5BU YOL ŞAMPİYONLUK YOLU
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"BU YOL ŞAMPİYONLUK YOLU"

Fatih Terim ile yönetim arasındaki toplantı sonrasında kulübün internet sitesinden şu açıklama geldi: "Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol ŞAMPİYONLUK yolu!"

6ZAMAN ZAMAN TARTIŞILDI
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ZAMAN ZAMAN TARTIŞILDI

Kritik zirvede zaman zaman hararetli tartışmalar da yaşandı. Başta oyuncuların durumu olmak üzere transferler, takımın aldığı sonuçlar gibi detaylar da görüşüldü.

7ORTAM TERİLDİ, TERİM ODADAN ÇIKTI
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ORTAM TERİLDİ, TERİM ODADAN ÇIKTI

Başkan Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin yanında Fatih Terim de isteklerini, planlarını anlatırken ortam da bir ara gerildi. Terim odadan çıktı ve daha sonra Abdurrahim Albayrak ile görüşmeye başladı.

83 MADDELİ ANLAŞMA
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3 MADDELİ ANLAŞMA

Sonrasında taraflar sorunları çözdü. İşte karşılıklı yapılan mutabakatın detayları: 1-Başkan Cengiz ve yöneticiler artık futbolcuları eleştirmeyecek. 2-Fatih Terim, yönetime karşı sözler kullanmayacak. 3-Abdurrahim Albayrak sadece maç sonlarında açıklama yapacak.

9LEVENT TÜZEMENİN YAZISI
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LEVENT TÜZEMEN'İN YAZISI

Galatasaray yönetimi ile Fatih Terim'in yaptığı toplantıdan kriz çıkmazdı. Çünkü iki taraf da Galatasaraylı. Ancak sorunlar da masaya yatırıldı. Özellikle Fatih hocanın yönetime, oyuncularla ilgili yapılan açıklamalardan dolayı rahatsızlığını dile getirdiğini duydum.

10HOCA BURADA HAKLI
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"HOCA BURADA HAKLI"

Hoca burada haklı. Takımı kendisi yönetiyor, başkan Cengiz ve yönetimi de futbolcuların paralarını ödemeye özen gösteriyor. Belhanda ve Feghouli üzerine yapılan spekülasyonların dışarıya fazla yansıtılması ve medyada sürekli gündem oluşturması takıma ciddi zarar veriyor.

11KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR
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"KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR"

Fatih Terim de yönetime bu düşüncelerini aktardı. Toplantı sonunda Fatih Terim'in "Her şey yolunda" açıklaması; içeride çok şey yaşandı ama Galatasaray etiğine bağlı olarak 'kol kırılır yen içinde kalır' felsefesinin bir göstergesiydi. (Sabah)

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Terim'den gönderme! 'Galatasaray taraftarına verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum...'

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