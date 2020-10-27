Son Dakika | Galatasaray'da kritik zirvenin perde arkası ortaya çıktı! Ortam gerildi ve Fatih Terim...

"HER ŞEY YOLUNDA" Yapılan görüşme sonrasında gözler de teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi. Deneyimli teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda yapılan toplantı sonrasında bir açıklama yapmazken sosyal medya hesabından, "Her şey yolunda" ifadeleri ile camianın gönlüne su serpti. Terim'in paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve paylaşım aldı.