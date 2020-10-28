Son Dakika | Galatasaray'da kritik zirveden ters köşe kararlar çıktı! Fatih Terim, Belhanda ve Feghouli...

BELHANDA VE FEGHOULI KARARI Bu arada hedef adam haline gelen Belhanda’yı kazanmak adına Erzurum’da kaptanlık bandını vererek önemli bir adım atan Fatih Terim’in, antrenman performansını yeterli görmese de Feghouli için de bir adım atması bekleniyor.