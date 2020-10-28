Son Dakika | Galatasaray'da kritik zirveden ters köşe kararlar çıktı! Fatih Terim, Belhanda ve Feghouli...
Sessiz transfer dönemi ve son dönemde alınan istikrarsız sportif sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ve Galatasaray yönetimi arasında buzlar eridi. İşte kritik toplantıdan çıkan kararlar...
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SPOR ARENA - ALİ NACİ KÜÇÜK
Galatasaray'da geçtiğimiz gün Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen kritik zirvenin yankıları sürüyor. Tarihi toplantıda alınan kararlar ortaya çıktı.
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ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim’in buzları erittiği toplantıda G.Saray’ın bu sezonki hedeflerine ulaşması için önemli adımlar atıldı.
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KRİTİK ZİRVE İLE YENİ BAŞLANGIÇ
23. şampiyonluk hedefi ile sezona başlayan Galatasaray’da, önceki gün Türk Telekom Stadyumu’ndaki zirvede önemli kararlar alındı.
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İŞTE ALINAN KARARLAR
2. başkan Abdürrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal’ın da katıldığı toplantıda Mustafa Cengiz ve Fatih Terim 1 saat de baş başa görüşürken "Kenetlenin başka Galatasaray yok! Bu yol şampiyonluk yolu” açıklamalarının yapıldığı zirveden şu kararlar çıktı.
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OCAK AYINDA TRANSFER OPERASYONU
Yaz transfer döneminde bazı bölgelere takviye yapamayan Galatasaray Kulübü, bu açığı ocak ayında kapatacak.
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TRANSFERE BÜYÜK MESAİ
Şampiyonluk hedefine ulaşılması adına yönetim de devre arası transfer döneminde büyük bir mesai harcayacak.
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FATİH TERİM İSTEDİĞİ İSİMLER ALINACAK
Özellikle Fatih Terim’in alınmasını istediği orta saha ve hızlı kanat transferi ne olursa olsun yapılacak. Aynı zamanda kadroya genç ve maliyeti uygun yerli futbolcular da alınacak.
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BELHANDA VE FEGHOULI KARARI
Bu arada hedef adam haline gelen Belhanda’yı kazanmak adına Erzurum’da kaptanlık bandını vererek önemli bir adım atan Fatih Terim’in, antrenman performansını yeterli görmese de Feghouli için de bir adım atması bekleniyor.
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ABDURRAHIM ALBAYRAK YALNIZ BIRAKMAYACAK
2. Başkan Abdurrahim Albayrak artık Florya’da yoğun mesai harcayacak. Sarı kırmızılı yönetici deyim yerinde ise Galatasaray takımını ve Terim’i yalnız bırakmayacak.
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ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞACAK
Alanya maçının ardından Florya’da antrenman kaçırmayan Albayrak, Terim’in ve oyuncuların yanında olacak ve her sıkıntılarına anında çözüm üretmeye çalışacak.
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BUNDAN SONRA TAKIMLA OLACAK
Daha önce mesaisinin tamamını Türk Telekom Stadı’nda harcayan Albayrak, artık tüm programını Florya’ya göre düzenleyip takımın, Terim’in sürekli yanında olacak. Sarı kırmızılı idareci dünkü idmanda da Florya’daydı ve bundan sonra da takımla olacak.
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AMACI MİLLİ ARAYA KAYIPSIZ GİRMEK
Fatih Terim de takımını toparlayacak. Tecrübeli hocanın hedefi milli takım arasına kayıpsız girmek ve adım adım zirveye yaklaşmak.
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FUTBOLCULARINI KONSANTRE EDECEK
Ankaragücü ve Sivas’tan 6 puan çıkarmayı hedefleyen Fatih Terim, futbolcularının da artık tamamı ile saha içine konsantre olmalarını isteyip destek verecek.
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Terim'den gönderme! 'Galatasaray taraftarına verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum...'