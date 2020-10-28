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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da kritik zirveden ters köşe kararlar çıktı! Fatih Terim, Belhanda ve Feghouli...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Ekim 2020 - 08:06 | 

Son Dakika | Galatasaray'da kritik zirveden ters köşe kararlar çıktı! Fatih Terim, Belhanda ve Feghouli...

Sessiz transfer dönemi ve son dönemde alınan istikrarsız sportif sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ve Galatasaray yönetimi arasında buzlar eridi. İşte kritik toplantıdan çıkan kararlar...

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1SPOR ARENA - ALİ NACİ KÜÇÜK
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SPOR ARENA - ALİ NACİ KÜÇÜK

Galatasaray'da geçtiğimiz gün Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen kritik zirvenin yankıları sürüyor. Tarihi toplantıda alınan kararlar ortaya çıktı.

2ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI
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ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim’in buzları erittiği toplantıda G.Saray’ın bu sezonki hedeflerine ulaşması için önemli adımlar atıldı.

3KRİTİK ZİRVE İLE YENİ BAŞLANGIÇ
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KRİTİK ZİRVE İLE YENİ BAŞLANGIÇ

23. şampiyonluk hedefi ile sezona başlayan Galatasaray’da, önceki gün Türk Telekom Stadyumu’ndaki zirvede önemli kararlar alındı.

4İŞTE ALINAN KARARLAR
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İŞTE ALINAN KARARLAR

2. başkan Abdürrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal’ın da katıldığı toplantıda Mustafa Cengiz ve Fatih Terim 1 saat de baş başa görüşürken "Kenetlenin başka Galatasaray yok! Bu yol şampiyonluk yolu” açıklamalarının yapıldığı zirveden şu kararlar çıktı.

5OCAK AYINDA TRANSFER OPERASYONU
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OCAK AYINDA TRANSFER OPERASYONU

Yaz transfer döneminde bazı bölgelere takviye yapamayan Galatasaray Kulübü, bu açığı ocak ayında kapatacak.

6TRANSFERE BÜYÜK MESAİ
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TRANSFERE BÜYÜK MESAİ

Şampiyonluk hedefine ulaşılması adına yönetim de devre arası transfer döneminde büyük bir mesai harcayacak.

7FATİH TERİM İSTEDİĞİ İSİMLER ALINACAK
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FATİH TERİM İSTEDİĞİ İSİMLER ALINACAK

Özellikle Fatih Terim’in alınmasını istediği orta saha ve hızlı kanat transferi ne olursa olsun yapılacak. Aynı zamanda kadroya genç ve maliyeti uygun yerli futbolcular da alınacak.

8BELHANDA VE FEGHOULI KARARI
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BELHANDA VE FEGHOULI KARARI

Bu arada hedef adam haline gelen Belhanda’yı kazanmak adına Erzurum’da kaptanlık bandını vererek önemli bir adım atan Fatih Terim’in, antrenman performansını yeterli görmese de Feghouli için de bir adım atması bekleniyor.

9ABDURRAHIM ALBAYRAK YALNIZ BIRAKMAYACAK
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ABDURRAHIM ALBAYRAK YALNIZ BIRAKMAYACAK

2. Başkan Abdurrahim Albayrak artık Florya’da yoğun mesai harcayacak. Sarı kırmızılı yönetici deyim yerinde ise Galatasaray takımını ve Terim’i yalnız bırakmayacak.

10ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞACAK
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ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞACAK

Alanya maçının ardından Florya’da antrenman kaçırmayan Albayrak, Terim’in ve oyuncuların yanında olacak ve her sıkıntılarına anında çözüm üretmeye çalışacak.

11BUNDAN SONRA TAKIMLA OLACAK
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BUNDAN SONRA TAKIMLA OLACAK

Daha önce mesaisinin tamamını Türk Telekom Stadı’nda harcayan Albayrak, artık tüm programını Florya’ya göre düzenleyip takımın, Terim’in sürekli yanında olacak. Sarı kırmızılı idareci dünkü idmanda da Florya’daydı ve bundan sonra da takımla olacak.

12AMACI MİLLİ ARAYA KAYIPSIZ GİRMEK
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AMACI MİLLİ ARAYA KAYIPSIZ GİRMEK

Fatih Terim de takımını toparlayacak. Tecrübeli hocanın hedefi milli takım arasına kayıpsız girmek ve adım adım zirveye yaklaşmak.

13FUTBOLCULARINI KONSANTRE EDECEK
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FUTBOLCULARINI KONSANTRE EDECEK

Ankaragücü ve Sivas’tan 6 puan çıkarmayı hedefleyen Fatih Terim, futbolcularının da artık tamamı ile saha içine konsantre olmalarını isteyip destek verecek.

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Terim'den gönderme! 'Galatasaray taraftarına verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum...'

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