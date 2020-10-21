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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da kaderi değiştiren 'Fatih Öztürk' kararı! '80 milyon euroya satarım...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 13:00 | 

Son Dakika | Galatasaray'da kaderi değiştiren 'Fatih Öztürk' kararı! '80 milyon euroya satarım...'

Galatasaray'da son dakikada karar değişikliği yaşandı. Fatih Öztürk gerçeği de ortaya çıktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da topa girdiği sürpriz isim son anda Florya'nın kapısından döndü. İşte detaylar...

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1Spor Arena Özel
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Spor Arena Özel

Galatasaray'da Muslera'nın yerine Ocak ayına kadar kalenin emanet edildiği Fatih Öztürk, Alanyasporlu Babacar’ın frikiğinde çaresiz kalmış Fatih’in gol öncesindeki görüntüsü sosyal medyayı salladı.

2ALDIĞI POZİSYON OLAY OLDU
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ALDIĞI POZİSYON OLAY OLDU

Golü yediği köşeyi fazlasıyla açan Fatih Öztürk, gole davetiye çıkarırken Galatasaray 1-0 öndeyken Alanyaspor'un kazandığı frikikte kaleyi koruduğu direğe kadar gelerek pozisyon aldı ve Senegalli golcü Babacar da bu ikramı geri çevirmeyerek meşin yuvarlağı fazla zorlanmadan filelere gönderdi.

3TARAFTAR ÇILDIRDI
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TARAFTAR ÇILDIRDI

Galatasaray'da Fatih Öztürk'e en büyük tepki maçın 90. dakikasında gelirken Alanyaspor'un baskı kurduğu anlarda topu kontrol eden Fatih Öztürk, yavaş hareketlerde bulunmuş ve locadan maçı izleyen taraftarlar oyuncuya büyük tepki göstermişti.

4ŞOK TEPKİLER
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ŞOK TEPKİLER

Bu tepkiler yayıncı kuruluştan maçı izleyen taraftarların da kulağına giderken sosyal medyada büyük tepkiler oluştu. Sosyal medyada 'Keşke kale direğine yapışsaydın çok uzak kalmışsın', 'Fatih Öztürk öndeymişiz gibi vakit geçiriyor' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Sarı kırmızılıların sakatlığı nedeniyle lisansını donduracağı iddia edilen ancak sonra flaş bir kararla lisansını çıkardığı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın iyileşme süreci hızlı bir şekilde gelişse de Uruguaylı file bekçisinin Aralık ayından önce sahalara dönmesi çok zor gözüküyor.

6İKİ ADAY BELİRLENMİŞ
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İKİ ADAY BELİRLENMİŞ

Spor Arena'nın ulaştığı bilgiye göre; Transfer döneminde Galatasaray, Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurmak için iki kaleci adayı belirlemişti.

7SON ANDA FATİH ÖZTÜRK
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SON ANDA FATİH ÖZTÜRK

İki kaleci arasında kalan sarı kırmızılılar son anda Fatih Öztürk'ü tercih etti.

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Galatasaray'ın Fatih Öztürk'le birlikte Samsunspor kalecisi Nurullah Aslan'ı ciddi şekilde transfer etmek istediği öğrenildi.

9SCOUT EKİBİ FATİH DEDİ
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SCOUT EKİBİ 'FATİH' DEDİ

Ancak scout ekibinin tavsiyesi üzerine Fatih Öztürk isminde karar kılındı.

10BEN ONU DÜNYA YILDIZI YAPACAĞIM
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BEN ONU DÜNYA YILDIZI YAPACAĞIM

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu kalecileri Nurullah Aslan hakkında açıklamalarda bulunup çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

11FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞTAN RESMİ TEKLİF
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FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ TEKLİF

Radyospor'a konuşan Yüksel Yıldırım'ın sözleri şöyleydi: Nurullah Aslan için hem Beşiktaş'tan hem de Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi aldık. Nurullah'ı satmayacağız demiyoruz. Nurullah'ı şu an için satmayacağız. Nurullah'ın TFF 1. Lig tecrübesi eksik. Bana göre en az 2 yıl Süper Lig oynaması da gerek. Nurullah şımarmayacak, Nurullah 7/24 çalışacak. Ben de onu dünya yıldızı yapacağım. Nurullah neden bir gün Liverpool'un kalesini korumasın?

12KARİUSTAN İYİSİNİ YAPAR
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KARİUS'TAN İYİSİNİ YAPAR

Nurullah'ı Türkiye'de vereceğim kulüpler bonservis ödemesini yapabilecek mi? Ne yazık ki yapamayacak. Kiev'de Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool - Real Madrid maçını izlemiştim. Liverpool kaleci Karius'un hatalarıyla rezil olmuştu. Ben inanıyorum; Nurullah, Karius'tan daha iyilerini yapar.

13FENERBAHÇE OYNATMADIĞI ELJİFİ 17 MİLYONA SATTI
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'FENERBAHÇE OYNATMADIĞI ELJİF'İ 17 MİLYONA SATTI'

Nurullah'ı 3-5 milyon Euro'ya Beşiktaş'a satacağıma, 50-60-80 milyon Euro'lara Liverpool gibi takımlara satmak isterim. Neden olmasın? Fenerbahçe oynatmadığı Eljif Elmas'ı Napoli'ye 17 milyon Euro'ya sattı. Biz oynattığımız oyuncuyu satacağız.

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GALATASARAY'IN KAPISINDAN DÖNEN NURULLAH ASLAN'I İZLİYORUZ

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