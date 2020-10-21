Son Dakika | Galatasaray'da kaderi değiştiren 'Fatih Öztürk' kararı! '80 milyon euroya satarım...'

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ TEKLİF Radyospor'a konuşan Yüksel Yıldırım'ın sözleri şöyleydi: Nurullah Aslan için hem Beşiktaş'tan hem de Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi aldık. Nurullah'ı satmayacağız demiyoruz. Nurullah'ı şu an için satmayacağız. Nurullah'ın TFF 1. Lig tecrübesi eksik. Bana göre en az 2 yıl Süper Lig oynaması da gerek. Nurullah şımarmayacak, Nurullah 7/24 çalışacak. Ben de onu dünya yıldızı yapacağım. Nurullah neden bir gün Liverpool'un kalesini korumasın?