Son Dakika | Galatasaray'da Hasan Şaş yerine büyük sürprizi duyurdular!
Galatasaray'da Hasan Şaş'ın ayrılığı ile boşalan yardımcı antrenör koltuğu için sürpriz bir isim ortaya atıldı.
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Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından yeni yardımcı antrenörün kim olacağı merak konusu olmuştu.
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Hasan Şaş'ın istifasının ardından Fatih Terim'in teknik ekibine Galatasaray'da daha önce forma giymiş yabancılar oyuncuların getirileceği iddia edilmişti.
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Bu koltuk için Albert Riera ve Johan Elmander'in ismi ön plana çıkmıştı.
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Son olarak ise Mario Jardel'in ismi de Fatih Terim'in yardımcısı olarak anılmıştı.
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'SNEIJDER HAZIR'
Hollanda basını ise sürpriz bir iddia ortaya attı. RTL Nieuws'in haberine göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birisinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlık yaptığı iddia edildi.
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Sneijder, futbola antrenör olarak devam etmek istediğini söylemiş hatta Hollanda'dan teklif de almıştı.
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Philip Cocu'nun yerine PSV'nin başına geçen Marc van Bommel'in teknik ekibine davet ettiği Sneijder, geçen sezon aldığı bu teklifi 'dinlenmek istiyorum' diyerek geri çevirmişti.
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Ancak Hollandalı yıldızın bir yıllık dinlenme süresinin dolduğu ve göreve hazır olduğu belirtildi.
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Wesley Sneijder, verdiği röportajlarda Fatih Terim için övgü dolu sözlerde bulunmuştu.
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Hollandalı futbolcu, 2013-17 yılları arasında Galatasaray formasını giymişti.
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Sneijder, Süper Lig'de 124 maça çıkarken 34 gol ve 32 asist üretmişti.