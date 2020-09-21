Son Dakika | Galatasaray'da gece yarısı ayrılık! Kimse beklemiyordu...
Son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 deviren Galatasaray'da gece yarısı beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
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KİRALIK OLARAK GİTTİ
Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından sessiz sedasız kiralandı. İşte detaylar...
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GALATASARAY HIZLI BAŞLADI
Süper Lig'de sezonuna 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
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TRANSFER GÜNDEMİ HAREKETLİ
Şampiyonluk mücadelesi için kadrosuna takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılı ekipte yeni transferler kadar gidecek isimler de konuşuluyor.
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GÖZDE İSİM MARCAO
Bu isimlerin başında başarılı savunmacı Marcao geliyor. 24 yaşındaki stoper ile İtalyan devi Roma'nın yakından ilgilendiği biliniyor.
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Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, Roma'nın Marcao için sarı-kırmızılılara yaptığı teklifi yükselttiğini ve taraflar arasında pazarlıkların sürdüğünü açıklamıştı.
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Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Serie A ekiplerinden Roma'nın Marcao için Galatasaray'a resmi teklif sunduğu ve bu transferde ısrarlı olduğunu aktarmıştı.
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Ali Naci Küçük ayrıca sarı-kırmızılı yönetimin Brezilyalı futbolcu için en az 15 milyon euro talep ettiği bilgisini vermişti.
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ÖZEL UÇAKLA GELDİLER
İtalyan kulübü, Galatasaray'a 13 milyon euroluk teklif yapmış ve hafta başında özel uçak kiralayarak İstanbul'a gelerek sarı kırmızılılara bonuslarla birlikte 12 milyon euroluk bir paket sunmuştu.
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TEKLİF 13 MİLYONA YÜKSELDİ
Galatasaray'ın yanıtı net olmuştu. 'Bonuslar dışında 15 milyon euro verirseniz Marcao'nun transferine onay veririz' denildi. Ancak bu kez Roma, Galatasaray'ı ikna etmek adına teklifin 13 milyon euroya çıkardı.
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15 MİLYON EURO İSTENİYOR
Eğer Roma, 15 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul ederse Brezilyalı stoper, İtalya'nın yolunu tutacak. Galatasaray sadece 1.5 yıl içinde 4 milyon euro bonservis bedeliyle aldığı Marcao'yu 15 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya satacak.
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TERİM'DEN YEŞİL IŞIK
Fatih Terim, Roma'ya transferi gündemde olan Marcao ile ilgili olarak Başakşehir maçının ardından verdiği demeçte, "Eğer Galatasaray'ın ekonomisine, gidişatına katkıda bulunacaksa, fertlerin önemi yok. Benim de mukavelemden, bonservisimden Galatasaray'a bir fayda gelecekse, ben de giderim." şeklinde konuştu.
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OKAY YOKUŞLU DEFTERİ KAPANDI
Okay Yokuşlu defteri Galatasaray'da tamamen kapandı. Celta Vigo, Okay'ın en önemli oyuncuları olduğunu söyledi ve oyuncunu kesinlikle satmak istemediklerini Galatasaray'a iletti.
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AHMET ÇALIK GİDİYOR
2017'den bu yana Galatasaray'da görev yapan ancak bir türlü formayı kapamayan Ahmet Çalık, Sarı- Kırmızılılar'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'un ilgilendiği 26 yaşındaki oyuncu transfer görüşmeleri için kulüpten izin istemiş, yönetim de Terim'le görüştükten sonra onay vermişti.
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SEMİH KAYA GELİYOR
Bunun üzerine stoper bölgesinde doğacak boşluğu doldurmayı planlayan Cim Bom'da gündeme Semih Kaya geldi. Çek ekibi Sparta Prag'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncunun yuvaya geri dönebileceği öğrenildi. Semih'in olası bir resmi teklife oldukça sıcak baktığı gelen haberler arasında.
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Galatasaray altyapısında yetişen Semih Kaya 2017-18 sezonu başında Sparta Prag'a 2 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
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YUNUS AKGÜN KİRALANDI
Galatasaray'ın genç yıldız adayı Yunus Akgün TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a kiralandı. Fatih Terim oyuncunun transferi için onay verdi.
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BEKLENMEDİK AYRILIK
19 yaşındaki Yunus Akgün'ü Süper Lig'den isteyen kulüpler de olmasına rağmen Sarı-Kırmızılı takım forma şansı bulması için Adana ekibini tercih etti.
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1 YILLIK SÖZLEŞME
Yunus Akgün kısa süre içinde Adana Demirspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. (Fanatik)