Son Dakika | Galatasaray'da gece yarısı ayrılık! Kimse beklemiyordu...

TERİM'DEN YEŞİL IŞIK Fatih Terim, Roma'ya transferi gündemde olan Marcao ile ilgili olarak Başakşehir maçının ardından verdiği demeçte, "Eğer Galatasaray'ın ekonomisine, gidişatına katkıda bulunacaksa, fertlerin önemi yok. Benim de mukavelemden, bonservisimden Galatasaray'a bir fayda gelecekse, ben de giderim." şeklinde konuştu.