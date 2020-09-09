Son Dakika | Galatasaray'da flaş Radja Nainggolan gelişmesi!

İKİNCİ BİR ŞANS Cartagena'nın Avrupa'ya yeniden dönmek için ikinci bir şansı olduğu, Perulu oyuncunun daha önce Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Setubal takımında forma giydiği ve süre alamadığı için geri döndüğü bildirilmişti.