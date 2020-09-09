MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'da flaş Radja Nainggolan gelişmesi!
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da flaş Radja Nainggolan gelişmesi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 08:42 | 

Son Dakika | Galatasaray'da flaş Radja Nainggolan gelişmesi!

Galatasaray, dünyaca ünlü orta saha oyuncu Radja Nainggolan’ı kadrosuna katmak için gaza bastı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1İMZA TARİHİ BELİRLENDİ
Abone Olgoogle-news

İMZA TARİHİ BELİRLENDİ

Radja Nainggolan transferi konusunda gaza basan Galatasaray imza için tarih belirledi. İşte detaylar...

2SICAK GELİŞMELER TAŞANIYOR
Abone Olgoogle-news

SICAK GELİŞMELER TAŞANIYOR

Orta sahaya takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

3CARTAGENA İDDİASI
Abone Olgoogle-news

CARTAGENA İDDİASI

Sarı kırmızılı ekibin, Arjantin Ligi ekiplerinden Godoy Cruz forması giyen Perulu oyuncu Wilder Cartagena ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

4ARJANTİN BASINI YAZDI
Abone Olgoogle-news

ARJANTİN BASINI YAZDI

Arjantin'de yayın yapan Radyo Punto'dan gazeteci Nahuel Ferreira'nın haberine göre; Galatasaray, Wilder Cartagena'yı gündemine almıştı.

5ALMAN ŞİRKETLE GÖRÜŞÜLDÜ
Abone Olgoogle-news

ALMAN ŞİRKETLE GÖRÜŞÜLDÜ

Haberde Galatasaray'ın sözlü olarak bu oyuncunun transfer koşullarını sorduğu, ayrıca Godoy Cruz'un belirli hisselerine sahip bir Alman şirketiyle de görüşüldüğü bildirilmişti.

6AVRUPA ŞANSI DOĞABİLİR
Abone Olgoogle-news

AVRUPA ŞANSI DOĞABİLİR

Nahuel Ferreira, şirketin Galatasaray ile anlaşması durumunda Cartagena'nın yeniden Avrupa'da oynama şansı olduğunu söylemişti.

7FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİ
Abone Olgoogle-news

FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİ

25 yaşındaki ön liberonun Arjantin Süper Ligi'nde çok iyi bir dönem geçirmediği, Ricardo Gareca'nın Peru Milli takımındaki yokluğunda Cartagena'nın süre aldığı kaydedilmişti.

8İKİNCİ BİR ŞANS
Abone Olgoogle-news

İKİNCİ BİR ŞANS

Cartagena'nın Avrupa'ya yeniden dönmek için ikinci bir şansı olduğu, Perulu oyuncunun daha önce Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Setubal takımında forma giydiği ve süre alamadığı için geri döndüğü bildirilmişti.

9NAINGGOLAN GELİŞMESİ
Abone Olgoogle-news

NAINGGOLAN GELİŞMESİ

Bu haberin ardından sarı kırmızılı ekibin orta saha için düşündüğü bir başka isim olan Radja Nainggolan hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

10HAREKETLİ DAKİKALAR
Abone Olgoogle-news

HAREKETLİ DAKİKALAR

Süper Lig’de 2020-21 sezonuna Cumartesi günkü Gaziantep mücadelesiyle başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar, transferde hareketli dakikalar geçiriyor.

11BELHANDA GÖZDEN ÇIKARILDI
Abone Olgoogle-news

BELHANDA GÖZDEN ÇIKARILDI

Galatasaray, Faslı futbolcu Younes Belhanda’yı yeni dönem planlamasında düşünmeyen ve bir an önce elinden çıkarabilmek için başta Arap ülkeleri olmak üzere birçok kulüple temas halinde.

12GALATASARAY GÖZÜNÜ KARARTTI
Abone Olgoogle-news

GALATASARAY GÖZÜNÜ KARARTTI

Sarı kırmızılı ekip, önceki sezonlarda da kulübün gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Radja Nainggolan için bu kez gözünü kararttı.

13KİRALIK FORMÜLÜ
Abone Olgoogle-news

KİRALIK FORMÜLÜ

Geçen sezonu Cagliari’de kiralık olarak geçiren ve İnter’e geri dönen 32 yaşındaki Belçikalı için yoğun girişimde bulunan Galatasaray yönetimi, başarılı futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için çaba gösteriyor.

14HAFTAYA İMZA ATABİLİR
Abone Olgoogle-news

HAFTAYA İMZA ATABİLİR

Yıldız ismin hem kulübü hem de menajeriyle yapılan temaslarda büyük aşama kaydeden Galatasaray’ın, bu transferi gelecek haftaya yetiştirmeye çalıştığı gelen haberler arasında...

15İSTATİSTİKLERİ
Abone Olgoogle-news

İSTATİSTİKLERİ

Serie A ekibi İnter’e 2 yıl önce Roma’dan tam 38 milyon Euro karşılığında transfer olan Radja Nainggolan, bu kulüpte önceki sezon 35 maça çıkıp 7 gol ve 3 asistlik performans ortaya koymuştu.

16
Abone Olgoogle-news

Yıldız isim, geçen sezon kiralık olarak gittiği Cagliari’de ise 29 karşılaşmada görev yapıp rakip fileleri 6 kez sarstı ve 7 de asist yaptı.

17SICAK BAKIYOR
Abone Olgoogle-news

SICAK BAKIYOR

Orta sahada merkezde ve ön libero bölgelerinde forma giyebilen 32 yaşındaki futbolcunun, kariyerine yeni bir takımda devam etmeye sıcak baktığı bildirildi.

18İTALYANLAR DUYURDU
Abone Olgoogle-news

İTALYANLAR DUYURDU

İtalyan basınında çıkan haberlere göre İnter’in de Nainggolan’ın kiralanmasına olumlu baktığı ifade edildi. (Fanatik)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi