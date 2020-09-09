Son Dakika | Galatasaray'da flaş Radja Nainggolan gelişmesi!

Radja Nainggolan transferi konusunda gaza basan Galatasaray imza için tarih belirledi. İşte detaylar...
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SICAK GELİŞMELER TAŞANIYOR
Orta sahaya takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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CARTAGENA İDDİASI
Sarı kırmızılı ekibin, Arjantin Ligi ekiplerinden Godoy Cruz forması giyen Perulu oyuncu Wilder Cartagena ile ilgilendiği öne sürülmüştü.
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ARJANTİN BASINI YAZDI
Arjantin'de yayın yapan Radyo Punto'dan gazeteci Nahuel Ferreira'nın haberine göre; Galatasaray, Wilder Cartagena'yı gündemine almıştı.
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ALMAN ŞİRKETLE GÖRÜŞÜLDÜ
Haberde Galatasaray'ın sözlü olarak bu oyuncunun transfer koşullarını sorduğu, ayrıca Godoy Cruz'un belirli hisselerine sahip bir Alman şirketiyle de görüşüldüğü bildirilmişti.
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AVRUPA ŞANSI DOĞABİLİR
Nahuel Ferreira, şirketin Galatasaray ile anlaşması durumunda Cartagena'nın yeniden Avrupa'da oynama şansı olduğunu söylemişti.
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FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİ
25 yaşındaki ön liberonun Arjantin Süper Ligi'nde çok iyi bir dönem geçirmediği, Ricardo Gareca'nın Peru Milli takımındaki yokluğunda Cartagena'nın süre aldığı kaydedilmişti.
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İKİNCİ BİR ŞANS
Cartagena'nın Avrupa'ya yeniden dönmek için ikinci bir şansı olduğu, Perulu oyuncunun daha önce Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Setubal takımında forma giydiği ve süre alamadığı için geri döndüğü bildirilmişti.
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NAINGGOLAN GELİŞMESİ
Bu haberin ardından sarı kırmızılı ekibin orta saha için düşündüğü bir başka isim olan Radja Nainggolan hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.
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HAREKETLİ DAKİKALAR
Süper Lig’de 2020-21 sezonuna Cumartesi günkü Gaziantep mücadelesiyle başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar, transferde hareketli dakikalar geçiriyor.
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BELHANDA GÖZDEN ÇIKARILDI
Galatasaray, Faslı futbolcu Younes Belhanda’yı yeni dönem planlamasında düşünmeyen ve bir an önce elinden çıkarabilmek için başta Arap ülkeleri olmak üzere birçok kulüple temas halinde.
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GALATASARAY GÖZÜNÜ KARARTTI
Sarı kırmızılı ekip, önceki sezonlarda da kulübün gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Radja Nainggolan için bu kez gözünü kararttı.
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KİRALIK FORMÜLÜ
Geçen sezonu Cagliari’de kiralık olarak geçiren ve İnter’e geri dönen 32 yaşındaki Belçikalı için yoğun girişimde bulunan Galatasaray yönetimi, başarılı futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için çaba gösteriyor.
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HAFTAYA İMZA ATABİLİR
Yıldız ismin hem kulübü hem de menajeriyle yapılan temaslarda büyük aşama kaydeden Galatasaray’ın, bu transferi gelecek haftaya yetiştirmeye çalıştığı gelen haberler arasında...
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İSTATİSTİKLERİ
Serie A ekibi İnter’e 2 yıl önce Roma’dan tam 38 milyon Euro karşılığında transfer olan Radja Nainggolan, bu kulüpte önceki sezon 35 maça çıkıp 7 gol ve 3 asistlik performans ortaya koymuştu.
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Yıldız isim, geçen sezon kiralık olarak gittiği Cagliari’de ise 29 karşılaşmada görev yapıp rakip fileleri 6 kez sarstı ve 7 de asist yaptı.
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SICAK BAKIYOR
Orta sahada merkezde ve ön libero bölgelerinde forma giyebilen 32 yaşındaki futbolcunun, kariyerine yeni bir takımda devam etmeye sıcak baktığı bildirildi.
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İTALYANLAR DUYURDU
İtalyan basınında çıkan haberlere göre İnter’in de Nainggolan’ın kiralanmasına olumlu baktığı ifade edildi. (Fanatik)