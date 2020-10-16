Son Dakika | Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Canlı yayında yeni adresini açıkladı
Galatasaray'da transfer dönemi kapanmasına karşın hareketlilik sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüpte flaş bir ayrılık beklenirken yıldız oyuncu yeni adresini canlı yayında duyurdu.
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Yaz transfer döneminin son günlerinde transfer yapmaması sebebiyle en çok konuşulan kulüplerden biri olan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı
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YENİ KARAR ALINDI
Süper Lig'de 4 maçta 7 puan toplayabilen sarı-kırmzıılı takımda alınan karar ortaya çıktı.
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Sarı-kırmızılılar, transfer döneminde Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna katmıştı.
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23 OYUNCU GÖNDERİLDİ
Galatasaray, kiralık oyuncularla birliklte tam 23 oyuncuyu da takımdan göndermiş ve ciddi bir değişime gitmişti.
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Ancak transferin son günlerinde beklenen hamlelerin yapılmaması sebebiyle yönetim, taraftarların eleştirisine maruz kalmıştı.
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BELHANDA VE FEGHOULI DERKEN
Galatasaray'da maaşlarda yüzde 15 kesintiyi Belhanda ve Feghouli'nin kabul etmemesiyle birlikte iki yıldız için ayrılık planları yapılacağı düşünülmüştü.
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Galatasaray'ın 33 yaşındaki Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, bu sezon 20 maça ilk 11’de başlarsa kontratı 1 yıl uzuyor.
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Yönetimin, devre arasında teklif beklerken teknik heyetin de deneyimli oyuncuyu kulübede tutacağı belirtildi.
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Fatih Terim'in Ryan Babel yerine Arda Turan'ı sahaya süreceği ve Hollandalı futbolcunun kulübe hamlesi olacağı kaydedildi.
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YENİ ADRESİNİ AÇIKLADI
CNN'e açıklamalarda bulunan Ryan Babel, Galatasaray'dan sonra oynamak istediği ligi açıkladı.
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Babel, "Galatasaray'dan sonra Premier Lig'e geri dönebiilrim, böyle bir hedefim var" şeklinde konuştu.
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Hollandalı futbolcu sözlerini"Futbol hayatım bir gün bitecek. Sonrasında zorluk çekmemek adına ekonomik yatırımlarımı gayrimenkul üzerine yaptım. Elbette futbolcular hayatın tadını çıkarmalı ama kenara da bir şeyler koymalılar." ifadeleriyle sürdürdü.
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Galatasaray ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Hollandalı yıldız, sarı-kırmızılı kulüpte 27 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.