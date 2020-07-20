Son Dakika | Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! 'Ahmet Bulut istedi...'
Açıklama yaptı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Son iki sezonu şampiyonlukla kapatan G.Saray, bu yıl ise zirvenin uzağında kaldı. Bekleneni veremeyen isimler ile yolun sonuna gelen Fatih Terim, düğmeye bastı.
2
Abone Ol
Aslan, yeni sezonda kadrosunu yenileyecek. Bunun yanı sıra Galatasaray'da bomba bir ayrılık haberi gündeme yansıdı
3
Abone Ol
İşte Galatasaray'da kalacak ve Sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak isimler
4
Abone Ol
Muslera, Marcao, Luyindama ve ücretini 1 milyon Euro'ya indirmesi halinde Donk takımda kalacak.
5
Abone Ol
1 yıl daha sözleşmesi bulunan Marcelo Saracchi için Galatasaray'ın Leipzig'e erken fesih için başvurduğu iddiası Alman basınında yer aldı.
6
Abone Ol
Leipzig'den olumsuz cevap alınması halinde Saracchi de 1 yıl daha takımda kalacak.
7
Abone Ol
Yuto Nagatomo'nun ardından Mariano da takımdan ayrılacak.
8
Abone Ol
Kiralık futbolcular Lemina, Andone ve Seri ile yollar ayrılıyor.
9
Abone Ol
Falcao, Belhanda, Feghouli, Diagne ve Babel satış listesine koyuldu. Bu oyunculardan gelecek bonservis bedelleriyle ekonomik rahatlama ve yeni transferler için bütçe oluşturulacak.
10
Abone Ol
Maicon'un Al-Nasr'a satılması için iki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.
11
Abone Ol
Sekidika ve Ozornwafor ilk 11 garantisi aldıkları takımlara kiralanacak.
12
Abone Ol
Linnes kulüp bulursa gitmesine izin verilecek.
13
Abone Ol
Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Olympiakos'la sözleşmesi biten sağ bek Omar Elabdellaoui bedelsiz G.Saray'a gelecek.
14
Abone Ol
'MERT ÇETİN AYRILACAK' İDDİASI
2009'da tercüman olarak girdiği G.Saray'da idari menajer yardımcılığına yükselen Mert Çetin'e ünlü menajer Ahmet Bulut teklifte bulunduğu iddia edildi.
15
Abone Ol
Sabah'ın haberine göre İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve İngilizce'yi ana dili gibi konuşan ve yabancı oyuncuların kulübe uyum sağlamasında büyük rol sahibi olan Çetin'in sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı.
16
Abone Ol
MERT ÇETİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Mert Çetin, bu haberin gerçeği yansıtmadığını, görevinin başında olduğunu belirtti.