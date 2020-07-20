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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! 'Ahmet Bulut istedi...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Temmuz 2020 - 11:48,

Son Dakika | Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! 'Ahmet Bulut istedi...'

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Son iki sezonu şampiyonlukla kapatan G.Saray, bu yıl ise zirvenin uzağında kaldı. Bekleneni veremeyen isimler ile yolun sonuna gelen Fatih Terim, düğmeye bastı.

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Aslan, yeni sezonda kadrosunu yenileyecek. Bunun yanı sıra Galatasaray'da bomba bir ayrılık haberi gündeme yansıdı

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İşte Galatasaray'da kalacak ve Sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak isimler

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Muslera, Marcao, Luyindama ve ücretini 1 milyon Euro'ya indirmesi halinde Donk takımda kalacak.

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1 yıl daha sözleşmesi bulunan Marcelo Saracchi için Galatasaray'ın Leipzig'e erken fesih için başvurduğu iddiası Alman basınında yer aldı.

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Leipzig'den olumsuz cevap alınması halinde Saracchi de 1 yıl daha takımda kalacak.

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Yuto Nagatomo'nun ardından Mariano da takımdan ayrılacak.

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Kiralık futbolcular Lemina, Andone ve Seri ile yollar ayrılıyor.

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Falcao, Belhanda, Feghouli, Diagne ve Babel satış listesine koyuldu. Bu oyunculardan gelecek bonservis bedelleriyle ekonomik rahatlama ve yeni transferler için bütçe oluşturulacak.

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Maicon'un Al-Nasr'a satılması için iki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.

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Sekidika ve Ozornwafor ilk 11 garantisi aldıkları takımlara kiralanacak.

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Linnes kulüp bulursa gitmesine izin verilecek.

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Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi transfer etti

Olympiakos'la sözleşmesi biten sağ bek Omar Elabdellaoui bedelsiz G.Saray'a gelecek.

14MERT ÇETİN AYRILACAK İDDİASI
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'MERT ÇETİN AYRILACAK' İDDİASI

2009'da tercüman olarak girdiği G.Saray'da idari menajer yardımcılığına yükselen Mert Çetin'e ünlü menajer Ahmet Bulut teklifte bulunduğu iddia edildi.

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Sabah'ın haberine göre İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve İngilizce'yi ana dili gibi konuşan ve yabancı oyuncuların kulübe uyum sağlamasında büyük rol sahibi olan Çetin'in sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı.

16MERT ÇETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
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MERT ÇETİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Mert Çetin, bu haberin gerçeği yansıtmadığını, görevinin başında olduğunu belirtti.

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