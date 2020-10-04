Son dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz transfer kararı
Galatasaray'da beklenen transferlerin gelmemesi sonrası teknik direktör Fatih Terim'den yönetime sürpriz bir talep geldi.
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Galatasaray'da ayrılık rüzgarı devam ediyor... Bu sezon kadroda düşünülmeyen isimler transferin bitimine sayılı saatler kala birer birer ayrılmaya başladı.
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Önceki gün Jimmy Durmaz’ı Karagümrük’e kiralayan sarı kırmızılılar, dün de Ahmet Çalık’ı İttifak Holding Konyaspor’a verdi.
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Marcao, Luyindama, Ryan Donk ve Emin Bayram’ın ardından 5. stoper konumuna düşen Ahmet’in sezon sonuna dek geçerli olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
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26 yaşındaki futbolcu, Konyaspor’la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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OZORNWAFOR VE SEKIDIKA SIRADA
Ahmet Çalık’la birlikte geçtiğimiz sezonki kadrodan ayrılan futbolcu sayısı 11’e yükseldi.
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Daha önce de Lemina, Seri, Onyekuru, Andone kiralık geldikleri kulüplere dönerken, Yunus Akgün kiralık verilmiş, Adem Büyük Yeni Malatyaspor’a gönderilmiş, Selçuk İnan futbolu bırakmış, Mariano ve Nagatomo da sözleşmeleri bittiği için takımdan ayrılmıştı.
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Sarı-kırmızılılarda ayrılıklar hız kesmeyecek ve her ikisi de Nijeryalı olan stoper Valentine Ozornwafor ile kanat oyuncusu Jesse Sekidika, başka kulüplere kiralanacak.
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Ozornwafor ve Sekidika da giderse takımdan ayrılan futbolcu sayısı 13’e yükselecek.
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SERI GELMEZSE, MUSLERA'YA LİSANS
Bu arada teknik direktör Fatih Terim, uzun süreli sakatlığı nedeniyle sözleşmesi dondurulan ve lisans çıkarılmayan kaleci Fernando Muslera konusunda sürpriz bir istekte bulundu.
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Tecrübeli çalıştırıcı, Fulham’dan Fransız orta sahaya oyuncusu Jean Michael Seri’yi yeniden kiralamaya çalışan yöneticilere, transferin gerçekleşmemesi halinde Muslera’nın lisansını çıkarmalarını istedi.
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Terim’in, tedavisi süren Uruguaylı kalecinin sahalara erken dönme ihtimalini dikkate alarak böyle bir talepte bulunduğu belirtildi.