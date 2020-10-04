Son dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz transfer kararı

Daha önce de Lemina, Seri, Onyekuru, Andone kiralık geldikleri kulüplere dönerken, Yunus Akgün kiralık verilmiş, Adem Büyük Yeni Malatyaspor’a gönderilmiş, Selçuk İnan futbolu bırakmış, Mariano ve Nagatomo da sözleşmeleri bittiği için takımdan ayrılmıştı.