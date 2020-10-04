MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz transfer kararı
GeriFutbol Son dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz transfer kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 04 Ekim 2020 - 08:38 | 

Son dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz transfer kararı

Galatasaray'da beklenen transferlerin gelmemesi sonrası teknik direktör Fatih Terim'den yönetime sürpriz bir talep geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'da ayrılık rüzgarı devam ediyor... Bu sezon kadroda düşünülmeyen isimler transferin bitimine sayılı saatler kala birer birer ayrılmaya başladı.

2
Abone Olgoogle-news

Önceki gün Jimmy Durmaz’ı Karagümrük’e kiralayan sarı kırmızılılar, dün de Ahmet Çalık’ı İttifak Holding Konyaspor’a verdi.

3
Abone Olgoogle-news

Marcao, Luyindama, Ryan Donk ve Emin Bayram’ın ardından 5. stoper konumuna düşen Ahmet’in sezon sonuna dek geçerli olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

4
Abone Olgoogle-news

26 yaşındaki futbolcu, Konyaspor’la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

5OZORNWAFOR VE SEKIDIKA SIRADA
Abone Olgoogle-news

OZORNWAFOR VE SEKIDIKA SIRADA

Ahmet Çalık’la birlikte geçtiğimiz sezonki kadrodan ayrılan futbolcu sayısı 11’e yükseldi.

6
Abone Olgoogle-news

Daha önce de Lemina, Seri, Onyekuru, Andone kiralık geldikleri kulüplere dönerken, Yunus Akgün kiralık verilmiş, Adem Büyük Yeni Malatyaspor’a gönderilmiş, Selçuk İnan futbolu bırakmış, Mariano ve Nagatomo da sözleşmeleri bittiği için takımdan ayrılmıştı.

7
Abone Olgoogle-news

Sarı-kırmızılılarda ayrılıklar hız kesmeyecek ve her ikisi de Nijeryalı olan stoper Valentine Ozornwafor ile kanat oyuncusu Jesse Sekidika, başka kulüplere kiralanacak.

8
Abone Olgoogle-news

Ozornwafor ve Sekidika da giderse takımdan ayrılan futbolcu sayısı 13’e yükselecek.

9SERI GELMEZSE, MUSLERAYA LİSANS
Abone Olgoogle-news

SERI GELMEZSE, MUSLERA'YA LİSANS

Bu arada teknik direktör Fatih Terim, uzun süreli sakatlığı nedeniyle sözleşmesi dondurulan ve lisans çıkarılmayan kaleci Fernando Muslera konusunda sürpriz bir istekte bulundu.

10
Abone Olgoogle-news

Tecrübeli çalıştırıcı, Fulham’dan Fransız orta sahaya oyuncusu Jean Michael Seri’yi yeniden kiralamaya çalışan yöneticilere, transferin gerçekleşmemesi halinde Muslera’nın lisansını çıkarmalarını istedi.

11
Abone Olgoogle-news

Terim’in, tedavisi süren Uruguaylı kalecinin sahalara erken dönme ihtimalini dikkate alarak böyle bir talepte bulunduğu belirtildi.

12
Abone Olgoogle-news

Muslera için sakatlık çalışmaya engel değil!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi