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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den beklenmedik karar! Alanyaspor sonrası ayrılık...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 20:01 | 

Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den beklenmedik karar! Alanyaspor sonrası ayrılık...

Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan Galatasaray'da Fatih Terim, transfer konusunda beklenmedik bir karar verdi.

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Süper Lig'e görkemli bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve ligde 3 maçtır kazanamayan Galatasaray'da flaş bir karar alındı.

2AYLAR ÖNCESİNDEN BELİRLENDİ
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AYLAR ÖNCESİNDEN BELİRLENDİ

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde oyuncu satışı yapılamadığı için taraftarın ve teknik heyetin beklediği transferleri gerçekleştirememişti. Bu kez gönderilecek oyuncu aylar öncesinden belirlendi.

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Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarından 1 puan toplayabilen Galatasaray, Alanyaspor'a da sahasında 2-1 mağlup olmuştu.

4ARA TRANSFER İÇİN HAREKAT
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ARA TRANSFER İÇİN HAREKAT

Bu kayıpların ardından Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Fatih Terim, Ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvadı.

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Alanyaspor maçı sonrasında kadroda göze çarpan eksikleri gidermek adına transferde yeni bir plan oluşturuldu.

6DEVRE ARASINA KADAR İSTEMİŞTİ
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DEVRE ARASINA KADAR İSTEMİŞTİ

Roma, sezon başında Marcao'yu kadrosuna katmak istemesine rağmen Fatih Terim'in yönetimle yaptığı görüşmede Brezilyalı futbolcunun en azından devre arasına kadar Galatasaray'la yola devam etmesi kararlaştırılmıştı.

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A Spor'un haberine göre; adı Roma ve Newcastle United ile anılan Marcao'nun ayrılık ihtimaline karşın rotasını belirledi.

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Transfer için dört koldan arayışlarını sürdüren teknik direktör Fatih Terim, UEFA Uluslar Ligi maçlarını yakından takip etti..

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Deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta Norveç'in Romanya'yla oynadığı maçta konuk ekipten Cicaldau'yu izlemek istedi. Ancak Haaland ve Sörloth'un şov yaptığı maçta tecrübeli çalıştırıcının ilgisini çeken Norveç Milli Takımı'nın stoperi Stefan Strandberg oldu.

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Öncelikle "regista" aramasına rağmen Marcao'nun ayrılma ihtimalini düşünen Terim'in 30 yaşındaki futbolcunun performansını beğendiği ifade edildi.

11YERİNE GELECEK İSİM BELLİ
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YERİNE GELECEK İSİM BELLİ

Ünlü takımları peşine takan Marcao'nun satılması planlanırken yerine de anlaşma sağlanırsa Stefan Strandberg alınacak.

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Rusya'nın Ural takımında oynayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu için kulübüne de az da olsa bir bonservis bedeli teklif edilecek. Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray'da forma giymesi de bu transferin bitme olasılığını güçlendiriyor.

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Futbola Lyngdal altyapısında başlayan Norveçli savunma oyuncusu, Mandalskameratene, Valerenga, Bryne, Rosenborg, Krasnodar, Hannover ve Trapani formalarını da giydi. Kariyeri boyunca 262 maça çıkan Norveçli futbolcu, 8 gol atıp, 14 de asist yaptı.

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Galatasaray'da Marcao'nun dışında Feghouli ve Belhanda'ya alıcı çıkması durumunda yıldız oyuncuların satılması yönünde de karar çıktığı kaydedildi.

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