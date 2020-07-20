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GeriFutbol Son dakika | Galatasaray'da Fatih Terim, teknik ekibi yeniliyor! Sürpriz karar...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Temmuz 2020 - 18:41,

Son dakika | Galatasaray'da Fatih Terim, teknik ekibi yeniliyor! Sürpriz karar...

Galatasaray teknik direktör Fatih Terim, yeni sezon öncesi sürpriz bir karar aldı.

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Galatasaray'da yeni sezonda teknik kadro da değişecek.

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Transferde yeni bir takım iskeleti kurmayı planlayan sarı kırmızılılar, teknik ekipte değişikliğe gidecek.

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Maliyeti yüksek futbolculardan kurtulmak isteyen Galatasaray, transferde de yerli ve genç futbolculara ağırlık vermiş durumda.

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Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma noktasında olan Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui için de çalışmalarını sürdürüyor.

5TEKNİK EKİPTE SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİK
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TEKNİK EKİPTE SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken teknik ekipte de sürpriz değişiklikler kapıda...

6SELÇUK İNANDAN SONRA...
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SELÇUK İNAN'DAN SONRA...

TRT Spor'un haberine göre futbol hayatına nokta koyan Selçuk İnan'ı teknik ekibe dahil eden Fatih Terim, eski öğrencisi Hakan Balta'yı da kadrosuna alıyor.

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2018 yılında futbolu Galatasaray'da bırakan Hakan Balta, yeni sezonda Terim'in yardımcılarından olacak.

8HASAN ŞAŞIN ARDINDAN...
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HASAN ŞAŞ'IN ARDINDAN...

Böylelikle Hasan Şaş'ın görevi bırakmasının ardından sarı kırmızılılar, teknik kadroya 2 eski futbolcusunu daha dahil etmiş oldu.

9YENİ SEZON G.SARAY...
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YENİ SEZON G.SARAY...

Yeni sezonda Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik ekibinde, Levent Şahin, Ümit Davala, Selçuk İnan ve Hakan Balta olacak.

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Hakan Balta, Galatasaray'da 11 sene boyunca forma giydikten sonra futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.

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Galatasaray'da daha önceden Terim'in yardımcıları için Wesley Sneijder, Albert Riera ve Arda Turan isimleri de anılmıştı.

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Fatih Terim, sezonun son haftalarında yaptığı açıklamalarla değişikliklerin olacağının sinyallerini vermişti.

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