Son dakika | Galatasaray'da Fatih Terim, teknik ekibi yeniliyor! Sürpriz karar...

Galatasaray'da yeni sezonda teknik kadro da değişecek.Transferde yeni bir takım iskeleti kurmayı planlayan sarı kırmızılılar, teknik ekipte değişikliğe gidecek.Maliyeti yüksek futbolculardan kurtulmak isteyen Galatasaray, transferde de yerli ve genç futbolculara ağırlık vermiş durumda.Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma noktasında olan Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui için de çalışmalarını sürdürüyor.Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken teknik ekipte de sürpriz değişiklikler kapıda...TRT Spor'un haberine göre futbol hayatına nokta koyan Selçuk İnan'ı teknik ekibe dahil eden Fatih Terim, eski öğrencisi Hakan Balta'yı da kadrosuna alıyor.2018 yılında futbolu Galatasaray'da bırakan Hakan Balta, yeni sezonda Terim'in yardımcılarından olacak.Böylelikle Hasan Şaş'ın görevi bırakmasının ardından sarı kırmızılılar, teknik kadroya 2 eski futbolcusunu daha dahil etmiş oldu.Yeni sezonda Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik ekibinde, Levent Şahin, Ümit Davala, Selçuk İnan ve Hakan Balta olacak.Hakan Balta, Galatasaray'da 11 sene boyunca forma giydikten sonra futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.Galatasaray'da daha önceden Terim'in yardımcıları için Wesley Sneijder, Albert Riera ve Arda Turan isimleri de anılmıştı.Fatih Terim, sezonun son haftalarında yaptığı açıklamalarla değişikliklerin olacağının sinyallerini vermişti.