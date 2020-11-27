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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim, Süper Lig'in yıldızını transfer etmek istiyor!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 11:00 | 

Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim, Süper Lig'in yıldızını transfer etmek istiyor!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Süper Lig'in yıldızını listeye aldı. Terim, yıldız futbolcu ile görüşmelerin başlamasını istedi. İşte detaylar...

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Galatasaray'da seçim ileri bir tarihe ertelenirken ara transfer için çalışmalar başladı. Fatih Terim, özellikle orta sahaya takviye yapılmasını beklerken listesine aldığı oyuncuların başında Süper Lig'den bir isim yer alıyor.

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Çarşamba günü Florya'da Abdurrahim Albayrak ile görüşen Fatih Terim, devre arasında transfer edilmesini istediği oyuncuları yönetime iletti.

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Fatih hocanın ara transferde kadrosunda görmek istediği oyuncularla ilgili olarak, Albayrak'ın söz verdiği ve yönetim olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söylediği öğrenildi.

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Vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde Onyekuru, Seri, Mandzukic,, Kenan Karaman ve Yunus Mallı gibi futbolcuların dışında bir isim çok dikkat çekiyor.

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Süper Lig'de lider durumda olan Alanyaspor'un yıldızı Salih Uçan, Fatih Terim'in ve Galatasaray'ı radarına girmiş durumda.

6LİGE DAMGA VURUYOR
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LİGE DAMGA VURUYOR

Fenerbahçe dahil birçok takımda forma giydikten sonra Alanyaspor'a giden ve kendisini yeniden göstermeyi başaran Salih Uçan, Who Scored'in istatistiklere göre geride kalan 9 haftalık süreçte Süper Ligin en yüksek reytinge sahip ikinci oyuncu oldu.

7TAM BİR REGİSTA
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TAM BİR REGİSTA

Takım arkadaşı Davidson'un (7.54) arından 7.50'lik reytingiyle zirvede yer alan Salih Uçan 566 dakikada 1 gol attı. Yüzde 85.6 isabetli pas yapıp, 1.3 şut istatistiği yakaladı. 2.4 top çaldı.1.3 top kesti. 1.4 kilit pas verip, 1.9 adam geçme yüzdesiyle oynadı. 9 haftada ortalama 45.1 pas yaparak Alanyaspor'un liderliğini eline aldı.

8TERİM: HEMEN HAREKETE GEÇELİM
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TERİM: HEMEN HAREKETE GEÇELİM

Salih'i yakından takip eden Terim'in, yöneticilerle yaptığı toplantıda Alanyaspor ile zaman geçirmeden görüşülmesini talep etti. Fotomaç'ın haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu için uygun bir fiyatta anlaşılması bekleniyor.

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