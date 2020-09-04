Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim devreye girdi, orta saha transferini bitirdi!
Galatasaray'da teknik direktör FatihTerim, orta saha transferi için kolları sıvadı ve yıldız oyuncuyu sarı-kırmızılı takıma gelmesi için ikna etti.
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Galatasaray orta saha transferi için çalışmalar devam ederken teknik direktör Fatih Terim'den sürpriz bir hareket geldi.
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6 TRANSFER DUYURULDU
Galatasaray, Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerini transferlerini resmen açıklamıştı.
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Bu takviyelerin ardından gözler orta sahaya çevrilirken, Galatasaray Başkanı Musta Cengiz, transferde aceleci davranmayacaklarını açıklamıştı.
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Taraftara da çağrıda bulunan Cengiz, "Benim de taraftarlarımızdan beklentim var. Lütfen store'lara gidin, ne buluyorsanız alın. Pandemiden dolayı zor durumun içine düştük. Kulüpleri ayakta tutacak tek güç, taraftarları ve camiaları. Gücümüz sizsiniz. Store'lara gidin ki orta sahaya, forvete transferlerimizi devam ettirelim" şeklinde konuşmuştu.
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GÜNDEME JAKUB MODER GELDİ AMA
Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Jakub Moder için Lech Poznan'ın kapısını çalacağı ve resmi teklif yapacağı belirtilmişti.
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Ancak Galatasaray'da Fatih Terim'in farklı bir isim için devreye girdiği ve genç yıldızı ikna ettiği kaydedildi.
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İtalya'dan Hellas News'in haberine göre Fiorentina forması giyen Marco Benassi takımdan ayrılmak istiyor.
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FATİH TERİM İKNA ETTİ
Verona'nın Benassi'ye teklif yaptığı vurgulanırken oyuncunun Verona'ya gitmeyi kabul ettiiği fakat devreye Fatih Terim'in girerek oyuncuyu Galatasaray'a transferi konusunda ikna ettiği bilgisi verildi.
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FIORENTINA İLE GÖRÜŞTÜ
Haberde Galatasaray'ın oyuncu için Serie A ekibine resmi teklif yaptığı ve Fatih Terim'in Fiorentina yönetimi ile görüşerek kolaylık istediği ifade edildi.
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Marco Benassi'nin Avrupa Futbol Şampiyonası sebebiyle düzenli olarak forma giyebileceği Galatasaray'a transfer olma konusunda olumlu geri dönüş yaptığı ve transferin tamamlanacağı belirtildi.
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Marco Benassi geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 22 maça çıktı ve 3 gol atıp 1 asist yaptı.