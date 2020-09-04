Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim devreye girdi, orta saha transferini bitirdi!

Taraftara da çağrıda bulunan Cengiz, "Benim de taraftarlarımızdan beklentim var. Lütfen store'lara gidin, ne buluyorsanız alın. Pandemiden dolayı zor durumun içine düştük. Kulüpleri ayakta tutacak tek güç, taraftarları ve camiaları. Gücümüz sizsiniz. Store'lara gidin ki orta sahaya, forvete transferlerimizi devam ettirelim" şeklinde konuşmuştu.