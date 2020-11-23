Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! İşte o anlar...

"KORKU DAĞLARI BEKLER Oyunun çok durduğunu belirten Terim, "Genel maça bir bakın bakalım. Her saniye oyun duruyor. Buna müsaade eden bir Türk hakemliği var. Borç para alır gibi borç dakika mı kardeşim! Biz de saat tutuyoruz kardeşim. Bizim de scoutlar tutuyor. Şu maça tutun, oynanmayan kaç dakika var! Genel maça bakın, 45 dakika oynandı mı? Ben de yatan oyuncuma kızıyorum." dedi.