Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! İşte o anlar...
10 kişi kalan Kayserispor karşısında 2 puan bırakan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim çılgına döndü.
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Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, ilk yarıda çok sayıda pozisyon bulmasına rağmen Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung'u geçmeyi başaramadı ve 2 puan bıraktı.
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GALATASARAY'IN SERİSİ SONA ERDİ
Galatasaray'ın 3 maçlık yenilmezlik serisi Hes Kablo Kayserispor maçında sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligde bundan önceki üç maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmişti.
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EVİNDE PUAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR
Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 5 maçın 3'ünde puan kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'nü yenerken, Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor ile berbere kaldı, Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu. Galatasaray, evindeki müsabakalarda 7 puan yitirdi.
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GALATASARAY, VAR'LA PENALTI KAZANDI
Galatasaray, karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonrasında penaltı kazandı. Maçın 61. dakikasında Hes Kablo Kayserispor ceza sahasında Martin Linnes, Muğdat Çelik ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı.Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman, VAR odasından gelen uyarı üzerine saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izledikten sonra penaltı kararı verdi. Doman, sarı kartı olan Muğdat Çelik'i ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.Müsabakanın 63. dakikasında penaltı atışını kullanan Mbaye Diagne, topu filelere gönderdi.
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DİAGNE GOL SAYISINI 3'E ÇIKARDI
Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü kaydeden Mbaye Diagne, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 3'e çıkardı.
Diagne, daha önce UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi ile oynanan müsabakada topu iki kez filelerle buluşturmuştu.
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TERİM YERİNDE DURAMADI
Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı, kaçan gollerin ardından sinirlenirken, maç boyunca yerinde duramadı.
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KAÇAN GOLLERE İNANAMADI
Özellikle maçın ilk 45 dakikasında birçok gol pozisyonuna giren ancak Kayserispor file bekçisi Lung'u geçemeyen Galatasaray'da Fatih Terim, kaçan fırsatlara inanamadı.
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5 DAKİKAYI AZ BULDU
Çok heyecanlı olduğu gözlenen Terim, maç sonuna 5 dakikada eklenmesine ise çok öfkelendi.
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TERİM ÇOK SİNİRLENDİ
Tabelayı gördükten sonra çok sinirlenen Terim, maç sonunda karşılaşmanın hakemlerine ise tepki gösterdi.
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"BENİM SİNİRLENDİĞİM TEK BİR ŞEY VAR"
5 dakikalık uzatmayı az bulan Terim, "Bugün 5 dakika uzatma verdiler, kaldım sahada, gitmedim. Biz oynamak istiyoruz. Muhteşem bir yönetim gösteren bir hakem. Genç, oynatıyor, kolay düdük çalmıyor. Kardeşim 10 oyuncu değişti ya. Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır bunun hakkı Allah rızası için. Ali Sami Yen'de bu kadar kolay mı 8, 9, 10 vermemek?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
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"KORKU DAĞLARI BEKLER
Oyunun çok durduğunu belirten Terim, "Genel maça bir bakın bakalım. Her saniye oyun duruyor. Buna müsaade eden bir Türk hakemliği var. Borç para alır gibi borç dakika mı kardeşim! Biz de saat tutuyoruz kardeşim. Bizim de scoutlar tutuyor. Şu maça tutun, oynanmayan kaç dakika var! Genel maça bakın, 45 dakika oynandı mı? Ben de yatan oyuncuma kızıyorum." dedi.
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Uzatmayı yeterli bulmadığını söyleyen Terim, "Ağır hareket etmeyi anlarım ama bütün maç buna müsaade edersen olmaz. Sonra da 5 dakika veriyorsun. Atarım atmam. İsyanım buna, oynamak istiyoruz. İlk defa değil de bu. Sabahlara kadar seminerlerde anlatsınlar. Korku dağları bekler." şeklinde konuştu.