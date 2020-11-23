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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! İşte o anlar...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 22:58 | 

Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! İşte o anlar...

10 kişi kalan Kayserispor karşısında 2 puan bırakan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim çılgına döndü.

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Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, ilk yarıda çok sayıda pozisyon bulmasına rağmen Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung'u geçmeyi başaramadı ve 2 puan bıraktı.

2GALATASARAYIN SERİSİ SONA ERDİ
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GALATASARAY'IN SERİSİ SONA ERDİ

Galatasaray'ın 3 maçlık yenilmezlik serisi Hes Kablo Kayserispor maçında sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligde bundan önceki üç maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmişti.

3EVİNDE PUAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR
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EVİNDE PUAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 5 maçın 3'ünde puan kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'nü yenerken, Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor ile berbere kaldı, Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu. Galatasaray, evindeki müsabakalarda 7 puan yitirdi.

4GALATASARAY, VARLA PENALTI KAZANDI
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GALATASARAY, VAR'LA PENALTI KAZANDI

Galatasaray, karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonrasında penaltı kazandı. Maçın 61. dakikasında Hes Kablo Kayserispor ceza sahasında Martin Linnes, Muğdat Çelik ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı.Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman, VAR odasından gelen uyarı üzerine saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izledikten sonra penaltı kararı verdi. Doman, sarı kartı olan Muğdat Çelik'i ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.Müsabakanın 63. dakikasında penaltı atışını kullanan Mbaye Diagne, topu filelere gönderdi.

5DİAGNE GOL SAYISINI 3E ÇIKARDI
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DİAGNE GOL SAYISINI 3'E ÇIKARDI

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü kaydeden Mbaye Diagne, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 3'e çıkardı.

Diagne, daha önce UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi ile oynanan müsabakada topu iki kez filelerle buluşturmuştu.

6TERİM YERİNDE DURAMADI
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TERİM YERİNDE DURAMADI

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı, kaçan gollerin ardından sinirlenirken, maç boyunca yerinde duramadı.

7KAÇAN GOLLERE İNANAMADI
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KAÇAN GOLLERE İNANAMADI

Özellikle maçın ilk 45 dakikasında birçok gol pozisyonuna giren ancak Kayserispor file bekçisi Lung'u geçemeyen Galatasaray'da Fatih Terim, kaçan fırsatlara inanamadı.

85 DAKİKAYI AZ BULDU
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5 DAKİKAYI AZ BULDU

Çok heyecanlı olduğu gözlenen Terim, maç sonuna 5 dakikada eklenmesine ise çok öfkelendi.

9TERİM ÇOK SİNİRLENDİ
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TERİM ÇOK SİNİRLENDİ

Tabelayı gördükten sonra çok sinirlenen Terim, maç sonunda karşılaşmanın hakemlerine ise tepki gösterdi.

10BENİM SİNİRLENDİĞİM TEK BİR ŞEY VAR
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"BENİM SİNİRLENDİĞİM TEK BİR ŞEY VAR"

5 dakikalık uzatmayı az bulan Terim, "Bugün 5 dakika uzatma verdiler, kaldım sahada, gitmedim. Biz oynamak istiyoruz. Muhteşem bir yönetim gösteren bir hakem. Genç, oynatıyor, kolay düdük çalmıyor. Kardeşim 10 oyuncu değişti ya. Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır bunun hakkı Allah rızası için. Ali Sami Yen'de bu kadar kolay mı 8, 9, 10 vermemek?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

11KORKU DAĞLARI BEKLER
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"KORKU DAĞLARI BEKLER

Oyunun çok durduğunu belirten Terim, "Genel maça bir bakın bakalım. Her saniye oyun duruyor. Buna müsaade eden bir Türk hakemliği var. Borç para alır gibi borç dakika mı kardeşim! Biz de saat tutuyoruz kardeşim. Bizim de scoutlar tutuyor. Şu maça tutun, oynanmayan kaç dakika var! Genel maça bakın, 45 dakika oynandı mı? Ben de yatan oyuncuma kızıyorum." dedi.

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Uzatmayı yeterli bulmadığını söyleyen Terim, "Ağır hareket etmeyi anlarım ama bütün maç buna müsaade edersen olmaz. Sonra da 5 dakika veriyorsun. Atarım atmam. İsyanım buna, oynamak istiyoruz. İlk defa değil de bu. Sabahlara kadar seminerlerde anlatsınlar. Korku dağları bekler." şeklinde konuştu.

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