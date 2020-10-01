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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 23:35 | 

Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim bir ilki yaşadı! Rangers maçında...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kariyerinde bir ilki yaşadı.

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Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers ile karşı karşıya geldiği maçta Fatih Terim büyük bir şok yaşadı

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya ekibi Rangers ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisine çıkan 11'inde tek değişiklik yaptı.

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Hastalığı sebebiyle maç kadrosunda olmayan Arda Turan'ın yerine Ryan Babel, Sarı-kırmızılı takımda ilk 11 başladı.

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Daha önce Neftçi Bakü ve Hajduk Split maçlarında ilk 11 başlayan Diagne'nin yerine Galatasaray ilk 11'inde Radamel Falcao yer aldı.

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Galatasaray maça; Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Feghouli, Falcao 11'iyle başladı.

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Galatasaray'ın yedekleri ise şu şekildeydi: Okan, Etebo, Donk, Ömer, Emre Taşdemir, Sekidika, Diagne

7BABEL ELEŞTİRİLDİ
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BABEL ELEŞTİRİLDİ

Arda Turan'ın yokluğunda maça ilk 11'de başlayan Ryan Babel, sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

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Sol kanatta oynayan Hollandalı futbolcunun hücumdaki etkisiz görüntüsü Sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı. Babel'e sosyal medyada binlerce eleştiri yapıldı. Babel 65. dakikada yerini Babel'e bıraktı.

9IANIS HAGIDEN ASİST
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IANIS HAGI'DEN ASİST

Rangers'ın ilk golünde Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi asist yaptı. İstanbul doğumlu Rumen futbolcunun pasında Arfield topu ağlara yolladı.

10ARFIELD BİR İLKİ BAŞARDI
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ARFIELD BİR İLKİ BAŞARDI

Rangers forması giyen Scott Arfield, Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez bir iç saha maçında gol attı.

11İKİNCİ GOL GECİKMEDİ
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İKİNCİ GOL GECİKMEDİ

Galatasaray Ibrox'ta oynanan maçta yediği ilk golün şokunu atlatamadan ikinci golü de kalesinde gördü. Tavernier 59. dakikada umutları tüketen ikinci golü kaydetti.

12FATİH TERİM GALATASARAYDA BİR İLKİ YAŞADI
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FATİH TERİM GALATASARAY'DA BİR İLKİ YAŞADI

Galatasaray'ın başında Avrupa'da çıktığı 10 ön eleme turu maçını da kazanan Fatih Terim, ilk kez bir eleme maçında mağlup oldu.

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Fatih Terim ile kaybetmediği bu maçlarda toplam 28 gol atan Galatasaray, Rangers maçında gol sevinci yaşadı ama bu gol tur için yeterli olmadı.

14BU SEZONKİ İLK YENİLGİ
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BU SEZONKİ İLK YENİLGİ

Galatasaray, bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini Rangers karşısında yaşadı. Sezona iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yendikten sonra Fenerbahçe ile berabere kaldı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Neftçi ve Hajduk Split'i mağlup etmişti.

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