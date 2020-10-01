Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim bir ilki yaşadı! Rangers maçında...

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers ile karşı karşıya geldiği maçta Fatih Terim büyük bir şok yaşadı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya ekibi Rangers ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisine çıkan 11'inde tek değişiklik yaptı.
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Hastalığı sebebiyle maç kadrosunda olmayan Arda Turan'ın yerine Ryan Babel, Sarı-kırmızılı takımda ilk 11 başladı.
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Daha önce Neftçi Bakü ve Hajduk Split maçlarında ilk 11 başlayan Diagne'nin yerine Galatasaray ilk 11'inde Radamel Falcao yer aldı.
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Galatasaray maça; Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Feghouli, Falcao 11'iyle başladı.
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Galatasaray'ın yedekleri ise şu şekildeydi: Okan, Etebo, Donk, Ömer, Emre Taşdemir, Sekidika, Diagne
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BABEL ELEŞTİRİLDİ
Arda Turan'ın yokluğunda maça ilk 11'de başlayan Ryan Babel, sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.
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Sol kanatta oynayan Hollandalı futbolcunun hücumdaki etkisiz görüntüsü Sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı. Babel'e sosyal medyada binlerce eleştiri yapıldı. Babel 65. dakikada yerini Babel'e bıraktı.
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IANIS HAGI'DEN ASİST
Rangers'ın ilk golünde Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi asist yaptı. İstanbul doğumlu Rumen futbolcunun pasında Arfield topu ağlara yolladı.
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ARFIELD BİR İLKİ BAŞARDI
Rangers forması giyen Scott Arfield, Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez bir iç saha maçında gol attı.
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İKİNCİ GOL GECİKMEDİ
Galatasaray Ibrox'ta oynanan maçta yediği ilk golün şokunu atlatamadan ikinci golü de kalesinde gördü. Tavernier 59. dakikada umutları tüketen ikinci golü kaydetti.
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FATİH TERİM GALATASARAY'DA BİR İLKİ YAŞADI
Galatasaray'ın başında Avrupa'da çıktığı 10 ön eleme turu maçını da kazanan Fatih Terim, ilk kez bir eleme maçında mağlup oldu.
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Fatih Terim ile kaybetmediği bu maçlarda toplam 28 gol atan Galatasaray, Rangers maçında gol sevinci yaşadı ama bu gol tur için yeterli olmadı.
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BU SEZONKİ İLK YENİLGİ
Galatasaray, bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini Rangers karşısında yaşadı. Sezona iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yendikten sonra Fenerbahçe ile berabere kaldı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Neftçi ve Hajduk Split'i mağlup etmişti.