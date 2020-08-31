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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Öztürk fena yakalandı! Önce rica, sonra tehdit...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 11:40 | 

Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Öztürk fena yakalandı! Önce rica, sonra tehdit...

Galatasaray'ın sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Fatih Öztürk, önceki gece İstanbul turundaydı. Fatih Öztürk, Bebek’te bir kadınla görüntülenince ortalık karıştı.

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Galatasaray'ın sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Fatih Öztürk, önceki gece İstanbul turundaydı.

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Sezon öncesi hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da forma giyen file bekçisi Fatih Öztürk, Bebek'teki Chilai isimli mekana sarışın bir kadınla gitti.

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Geç saatte mekandan çıkan futbolcu, sarışın kadınla birlikte Porsche marka lüks spor otomobiline bindi.

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Arka arkaya patlayan flaşlarla ikili neye uğradığını şaşırdı. Hemen yüzlerini gizlemeye çalışan ikili, güneşlikleri indirerek gizlenmeye çalıştı.

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Arabasından inerek muhabirlere saldıran kaleci, "Benim fotoğraflarımı çekemezsiniz, hemen onları silin" diyerek tehditler savurdu. Muhabirlerden olumsuz yanıt alan file bekçisini, mekanın güvenlik görevlileri sakinleştirdi.

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Sakinleştikten sonra gazetecilere fotoğrafların silinmesi gerektiğini belirten kaleci, "O fotoğraflar çıkarsa ben mahvolurum, kulübümle büyük sıkıntı yaşarım" dedi.

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Yaşanan gerilimle kalecinin yanına giden sarışın kadın, panikten ağlayarak olayın ne kadar büyük olduğunu ağzından kaçırdı: "Ben evliyim, boşanma davam var. Lütfen o fotoğrafları silin, yoksa biz mahvoluruz."

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Bu durum karşısında Öztürk, "Sen sus, çabuk arabaya bin" diyerek bağırdı. Gazetecilerin neler olduğunu sorması üzerine açıklama yapmayan futbolcu, "Ne olduğunu söyleyemem, ama bunlar çıkarsa ben yanarım" dedi.

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Gazetecilere ne gerekiyorsa yapacağını ve fotoğrafların çıkmamasını isteyen Öztürk, "Rica ediyorum o fotoğrafları silin. Daha yeni imza attım, ben biterim. Ben böyle şeylere alışık değilim. Sizden güzelce rica ediyorum, ben de başkaları gibi makinenizi elinizden alıp kırayım mı? Böyle yapsam ne olacak, en fazla mahkemelik olurum, sonrada makinenizi satın alır size veririm" diyerek tehditler savurdu. (Sabah)

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