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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 21:24,

Son dakika | Galatasaray'da Emin Bayram gerçekleri

Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray’da Başakşehir maçındaki performansıyla gündeme oturan 17 yaşındaki Emin Bayram'ın aldığı maaşı ve onu bekleyen kararı açıkladı...

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Spor Arena | Koronavirüs pandemisi sonrası aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Galatasaray dün de Başakşehir ile 1-1 berabere kalmıştı.

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Lider Başakşehir'in 8 puan arkasında yer alan Sarı-Kırmızılar haftaya da bir diğer şampiyonluk adayı Trabzonspor ile karşılaşacak.

32 PUAN GİTTİ, EMİN BAYRAM GELDİ
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2 PUAN GİTTİ, EMİN BAYRAM GELDİ

Galatasaray'da Başakşehir maçında kaybedilen 2 puan üzüntü yaratsa da 17 yaşındaki Emin Bayram'ın performansı yüzleri güldürdü.

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Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray’da gündeme oturan 17 yaşındaki Emin Bayram'ın aldığı ücreti ve onu bekleyen kararı açıkladı.

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6İŞTE ALİ NACİ KÜÇÜKÜN SÖZLERİ...
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İŞTE ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN SÖZLERİ...

"Başakşehir karşısında 2 puan kaybeden Galatasaray, Emin Bayram'ı kazandı.

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Belki de aylardır Galatasaray'ın yüzünü güldüren tek nokta 17 yaşındaki oyuncunun performansı oldu.

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Emin Bayram, U16 takımından direkt olarak A Takım'a yükseldi ve Fatih Terim'in beğenisiyle aylardır antrenmanlara çıkıyor.

97.500 MAAŞ, MAÇ BAŞI 10 BİN TL ALIYOR
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7.500 MAAŞ, MAÇ BAŞI 10 BİN TL ALIYOR

Kasım 2019'da kendisiyle profesyonel sözleşme imzalandı. Ve bu kontrat gereğince 7.500 TL maaş, ve maç başına ise 10.000 TL kazanıyor.

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Başakşehir karşısında Emin Bayram'ın performansı Galatasaray'da Fatih Terim'in de yönetimin de takdirini kazanmış durumda...

11SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ UZATILACAK
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SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Ve Fatih Terim, Ozan Kabak ve Semih Kaya örneğinde olduğu gibi Emin Bayram konusunda ısrar edip genç futbolcuyu Trabzonspor karşısında da sahaya sürmeyi planlıyor.

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Dikkat çekelim son 5 haftada 17 yaşındaki futbolcu bu performansını sürdürürse Galatasaray yönetimi sezon sonunda kontratında iyileştirme yapıp Emin Bayram'ın sözleşmesini uzatacak."

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