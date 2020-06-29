Son dakika | Galatasaray'da Emin Bayram gerçekleri

Spor Arena | Koronavirüs pandemisi sonrası aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Galatasaray dün de Başakşehir ile 1-1 berabere kalmıştı.Lider Başakşehir'in 8 puan arkasında yer alan Sarı-Kırmızılar haftaya da bir diğer şampiyonluk adayı Trabzonspor ile karşılaşacak.Galatasaray'da Başakşehir maçında kaybedilen 2 puan üzüntü yaratsa da 17 yaşındaki Emin Bayram'ın performansı yüzleri güldürdü.Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray’da gündeme oturan 17 yaşındaki Emin Bayram'ın aldığı ücreti ve onu bekleyen kararı açıkladı.Başakşehir karşısında 2 puan kaybeden Galatasaray, Emin Bayram'ı kazandı.Belki de aylardır Galatasaray'ın yüzünü güldüren tek nokta 17 yaşındaki oyuncunun performansı oldu.Emin Bayram, U16 takımından direkt olarak A Takım'a yükseldi ve Fatih Terim'in beğenisiyle aylardır antrenmanlara çıkıyor.Kasım 2019'da kendisiyle profesyonel sözleşme imzalandı. Ve bu kontrat gereğince 7.500 TL maaş, ve maç başına ise 10.000 TL kazanıyor.Başakşehir karşısında Emin Bayram'ın performansı Galatasaray'da Fatih Terim'in de yönetimin de takdirini kazanmış durumda...Ve Fatih Terim, Ozan Kabak ve Semih Kaya örneğinde olduğu gibi Emin Bayram konusunda ısrar edip genç futbolcuyu Trabzonspor karşısında da sahaya sürmeyi planlıyor. Dikkat çekelim son 5 haftada 17 yaşındaki futbolcu bu performansını sürdürürse Galatasaray yönetimi sezon sonunda kontratında iyileştirme yapıp Emin Bayram'ın sözleşmesini uzatacak.