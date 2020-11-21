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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Diagne'nin attığı Fenerbahçe mesajı olay oldu! WhatsApp'ta...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Kasım 2020 - 09:38 | 

Son Dakika | Galatasaray'da Diagne'nin attığı Fenerbahçe mesajı olay oldu! WhatsApp'ta...

Galatasaray'da Mbaye Diagne artık bardağı taşırdı. Attığı mesaj sonrası herkesi çıldırttı...

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1DIAGNE DURMUYOR
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DIAGNE DURMUYOR

Galatasaray'ın 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde, bonuslarla 13 milyon Euro'yu bulan bir bonservisle Kasımpaşa'dan aldığı Mbaye Diagne sorun olmaya devam ediyor.

2YİNE OLAY ÇIKARDI
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YİNE OLAY ÇIKARDI

Performansından memnun kalınmadığı için geçen sezon Belçika ekibi Brugge'e kiralanan Senegalli golcü, döndü ama akıllanmadı.

3BİR TÜRLÜ AKILLANMIYOR
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BİR TÜRLÜ AKILLANMIYOR

Babel'in Koronavirüs'e yakalandığı, Falcao'nun sakat olduğu bu dönemde Diagne'ye forma için şans doğdu ama hocası Fatih Terim ona güvenmiyor.

4TAKIMDAN KOPUK
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TAKIMDAN KOPUK

Antrenman performansı çok yetersiz. Florya'daki taktik çalışmalarda takımdan kopuk bir görüntü sergiliyor.

5AYAĞA KALKAMADI
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AYAĞA KALKAMADI

Club Brugge'de dibe vurduktan sonra Galatasaray'da ayağa kalkamadı. Artık Senegal Milli Takımı'na da çağrılmıyor.

6
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ÖZEL HAYATI ELEŞTİRİLİYOR

Özel hayatı ve sosyal medyayı kullanma biçimi eleştiri konusu.

7PANDEMİDE DİKKATSİZ
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PANDEMİDE DİKKATSİZ

Pandemi tehlikesine ve kalabalık ortamlarda olunmaması gerektiği uyarılarına rağmen 20 gün önce doğum gününü restaurantta kutladı.

8WHATSAPPTA GARİP PAYLAŞIMLAR
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WHATSAPP'TA GARİP PAYLAŞIMLAR

Sadece sarı-kırmızılı oyuncuların yer aldığı, antrenman saatleri, izin günleri gibi rutin bilgilerin yazıldığı WhatsApp grubuna garip paylaşımlarda bulunuyor.

9FENERBAHÇE KAYBEDİNCE...
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FENERBAHÇE KAYBEDİNCE...

Fenerbahçe, Konyaspor'a 2-0 yenilince ağlayan Fenerbahçeli taraftar fotoğrafını gruba attı.

10TAKIM ARKADAŞLARI CEVAP VERMEDİ
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TAKIM ARKADAŞLARI CEVAP VERMEDİ

Diagne'ye cevap vermeyen takım arkadaşları ise o esnada Demir Grup Sivasspor maçına konsantre olmuştu.

11TERİM ARTIK İSTEMİYOR
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TERİM ARTIK İSTEMİYOR

Hem saha içi hem saha dışında beklentileri karşılayamayan Diagne'yi, Terim, mecbur kalmadıkça 11'de kullanmayı düşünmüyor.

12FALCAO İÇİN YOĞUN MESAİ
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FALCAO İÇİN YOĞUN MESAİ

Sağlık heyeti de Falcao'yu Kayseri maçına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. (Sabah)

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