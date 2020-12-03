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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da çarpıcı Henry Onyekuru gerçeği! Yaptıkları unutulmadı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 09:35 | 

Son Dakika | Galatasaray'da çarpıcı Henry Onyekuru gerçeği! Yaptıkları unutulmadı...

Hürriyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük, ismi Galatasaray ile anılan Henry Onyekuru'nun sarı kırmızılı ekibe olası dönüşü hakkında çarpıcı gerçekleri yazdı.

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1SPOR ARENA - ALİ NACİ KÜÇÜK
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SPOR ARENA - ALİ NACİ KÜÇÜK

Henry Onyekuru'nun menajeri William D'avila, İstanbul'a gelerek birkaç kulüple transfer görüşmesi yapmış ve "Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor." demişti. Gerçekler ortaya çıktı...

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Bir transfer dönemi daha yaklaşırken Galatasaray için yine Henry Onyekuru iddiaları gündeme gelmeye başladı.

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Önce Everton’dan daha sonra Monaco’dan kiralanan Onyekuru ile kulübün söz kestiği hatta ve hatta Ocak ayında sarı kırmızılı formayı giyeceği gündem olmaya başladı. Bir de Monaco’da aylardır forma şansı bulamayıp ayrılığı kesinleşince menajeri D’avila da çıkıp “Evet, Türkiye’den teklifler var. Galatasaray da bu opsiyonlardan biri” açıklamasını bizzat yaptı.

4YAPTIKLARI UNUTULMADI
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YAPTIKLARI UNUTULMADI

Fakat hemen belirtelim... Galatasaray ne Onyekuru ne de kulübü Monaco ile görüştü. Menajeri şu günlerde İstanbul’da olsa da yönetim, Nijeryalı oyuncu için bir girişimde bulunmadı. Ve bana göre bu kez Galatasaray, Onyekuru’yu transfer etmez...

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Yani Onyekuru, Galatasaray’a dönemez! Çünkü yönetim Temmuz’da yaşananları unutmadı, şu ana kadar da Fatih hocanın da herhangi bir talebi olmadı... Peki Nijeryalı neden dönemez? Kısaca gerçekleri, aktarayım.

6NEDEN 1: OYNAYABİLİR AMA TRABZON MAÇINA ÇIKMADI
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NEDEN 1: OYNAYABİLİR AMA TRABZON MAÇINA ÇIKMADI

Monaco ile imzalanan kiralama sözleşmesi 31 Haziran 2020’de bitiyordu. Ancak pandemi nedeniyle ligler ertelendiği için Temmuz’da G.Saray kritik maçlara çıkıyordu.

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Fakat Fransızlar yeni sezon çalışmalarını öne sürerek, “15 milyon Euro yatırım yaptığımız oyuncu ya sakatlanırsa” diyerek İstanbul’dan ayrılmasını istedi.

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Pandemiden ötürü G.Saray’ın çağrıya olumsuz yanıt verip konuyu FIFA’ya taşıma hakkı da vardı. Bunun için tabii ki Onyekuru’nun da rızası gerekliydi.

9İSTANBULDAN MAÇTAN 1 GÜN SONRA AYRILDI
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İSTANBUL'DAN MAÇTAN 1 GÜN SONRA AYRILDI

İki kulüp görüşmeleri sürdürürken G.Saray, Trabzon ile 5 Temmuz’da çok önemli bir maça çıkacaktı. Onyekuru, Monaco’nun çağrısı üzerine eşyalarını topladı ve Fransa’ya gitmek istediğini iletti.

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Takımını yalnız bırakırken maçtan 1 gün sonra İstanbul’dan ayrılmıştı. Yönetim de bu olayı, ayrıntıyı hiç unutmadı. Bugün bile Onyekuru’nun adı geçtiğinde birçok isim “O bizi en kritik maçta yalnız bıraktı” ifadesini kullanıyor.

11NEDEN 2: PANDEMİDE İNDİRİM TALEBİNİ REDDEDEN İSİMLERİN BAŞINDA ONYEKUR UVARDI
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NEDEN 2: PANDEMİDE İNDİRİM TALEBİNİ REDDEDEN İSİMLERİN BAŞINDA ONYEKUR UVARDI

Covid-19 yalnızca G.Saray’ı değil, tüm dünya futbolunu, dev kulüpleri de vurdu! Sarı kırmızılı kulüp, olağanüstü süreç sonrasında mali açıdan aldığı darbe nedeniyle futbolculardan ücretlerinde yüzde 15 indirim yapmasını istedi.

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Ancak Onyekuru bu teklifi kabul etmeyen isimlerin başında geliyordu. İndirime karşı çıkan, pandemi sonrasında 3 maçta forma giydikten sonra Monaco’nun çağrısı üzerine G.Saray’da en azından Trabzonspor maçında oynamak adına bir tavır ortaya koymayan Onyekuru’nun bu yaptığı henüz unutulabilmiş değil!

13HENRYDEN SONRA YUTO
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HENRY'DEN SONRA YUTO

G.Saray’da ücret indirimini reddeden isimler arasında yönetimi çok ama çok şaşırtan bir isim daha vardı! Yuto Nagatomo...

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Kadro dışı bırakılınca yönetime “Ben kendime kulüp bulacağım, 6 ay futboldan uzak kalmak ve katkı veremediğim bir kulüpten, yerden para almak bana yakışmaz” diyen Nagatomo, yönetimi şaşırtıp yüzde15’lik indirim teklifini reddederken Mariano da öneriyi kabul etmedi.

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