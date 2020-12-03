Son Dakika | Galatasaray'da çarpıcı Henry Onyekuru gerçeği! Yaptıkları unutulmadı...
Hürriyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük, ismi Galatasaray ile anılan Henry Onyekuru'nun sarı kırmızılı ekibe olası dönüşü hakkında çarpıcı gerçekleri yazdı.
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Henry Onyekuru'nun menajeri William D'avila, İstanbul'a gelerek birkaç kulüple transfer görüşmesi yapmış ve "Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor." demişti. Gerçekler ortaya çıktı...
Önce Everton’dan daha sonra Monaco’dan kiralanan Onyekuru ile kulübün söz kestiği hatta ve hatta Ocak ayında sarı kırmızılı formayı giyeceği gündem olmaya başladı. Bir de Monaco’da aylardır forma şansı bulamayıp ayrılığı kesinleşince menajeri D’avila da çıkıp “Evet, Türkiye’den teklifler var. Galatasaray da bu opsiyonlardan biri” açıklamasını bizzat yaptı.
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