Son Dakika | Galatasaray'da çarpıcı Henry Onyekuru gerçeği! Yaptıkları unutulmadı...

YAPTIKLARI UNUTULMADI Fakat hemen belirtelim... Galatasaray ne Onyekuru ne de kulübü Monaco ile görüştü. Menajeri şu günlerde İstanbul’da olsa da yönetim, Nijeryalı oyuncu için bir girişimde bulunmadı. Ve bana göre bu kez Galatasaray, Onyekuru’yu transfer etmez...