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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 31 Ekim 2020 - 20:34 | 

Son Dakika | Galatasaray'da böylesi görülmedi! İstanbul'da ilklerin gecesi...

Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayan Galatasaray'da birçok ilk yaşandı...

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Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği maçta ortaya ilginç bir detay çıktı.

2G.SARAYDA 2 DEĞİŞİKLİK
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G.SARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk 11'ine göre zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, Mbaye Diagne ilk 11'i ile çıktı.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligin 6. haftasında deplasmanda 2-1 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

3DIAGNE İLK KEZ 11DE
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DIAGNE İLK KEZ 11'DE

Tecrübeli teknik adam, Erzurum temsilcisi ile oynanan maçta sakatlanan ve hafta boyunda takımla antrenmana çıkamayan Younes Belhanda ile kırmızı kart gören Radamel Falcao'ya MKE Ankaragücü karşısında forma veremedi.

4KAPTANLIK PAZUBENDİ ÖMER BAYRAMDA
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KAPTANLIK PAZUBENDİ ÖMER BAYRAM'DA

Fatih Terim, MKE Ankaragücü karşısında kaptanlık pazubendini Ömer Bayram'a teslim etti.

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon oynanan 9 resmi müsabakada Arda Turan 4, Martin Linnes 2, Ryan Donk ve Younes Belhanda birer kez sahaya kaptan olarak çıktı.

5TARAFTARLARDAN TERİME DESTEK
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TARAFTARLARDAN TERİM'E DESTEK

Müsabakayı izleyen az sayıdaki Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim'e tezahüratlarla destek verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetimiyle sorun yaşadığı iddia edilen ve hafta içinde yapılan toplantının ardından sosyal medyada "Her şey yolunda" şeklinde mesaj paylaşan Terim için localara girebilen az sayıdaki taraftar, "İmparator Fatih Terim" diye tezahürat yaptı.

6MKE ANKARAGÜCÜNDE 8 EKSİK
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MKE ANKARAGÜCÜ'NDE 8 EKSİK

Başkent temsilcisinde, ligin 6. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının 21 kişilik kadrosunda yer alan 8 oyuncu Galatasaray'a karşı forma giyemedi.Sarı-lacivertli takım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcuları nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor. MKE Ankaragücü'nde 7 futbolcuda koronavirüs tespit edilirken, 1-2 isimde de belirtiler bulunuyordu.

Galatasaray maçına eksik gelmek zorunda kalan MKE Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor karşılaşmasında oynayan Alper Potuk, kırmızı kart cezası nedeniyle kadroya alınmadı.

Rize temsilcisiyle yapılan müsabakaya ilk 11'de başlayan Tiago Pinto, Stelios Kitsiou, Joseph Paintsil ve Şahverdi Çetin ile yedekler arasında yer alan Korcan Çelikay, Cebrail Karayel ve Endri Çekiçi, Galatasaray müsabakasının kadrosuna dahil edilmedi.

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Ankara ekibi, müsabakaya Ricardo Friedrich, Atila Turan, Erdi Dikmen, Michal Pazdan, Zvonimir Sarlija, Atakan Çankaya, Assane Diousse, Emre Güral, Jonathan Bolingi, Saba Lobjanidze, Torgeir Borven ilk 11'i ile başladı.

8MESUT YILMAZ VE İZMİR DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN SAYGI DURUŞU
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MESUT YILMAZ VE İZMİR DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir depreminde hayatını kaybedenler için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

9CUMHURİYET BAYRAMINA ÖZEL PANKART
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CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL PANKART

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Telekom Stadı'na pankart astı.

Tribünlerde yer alan pankartlarda "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır", "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet - 29 Ekim 1923" ve "Dün, bugün, daima ve ilelebet Cumhuriyet" ifadeleri yazıldı.

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Ayrıca İzmir'de meydana gelen deprem için "Geçmiş olsun İzmir" pankartları da tribünlere asıldı.

11ISINMAYA ERKEN GÖNDERDİ
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ISINMAYA ERKEN GÖNDERDİ

Oynanan futboldan memnun olmayan Fatih Terim; müsabakanın 25. dakikasında Donk, Arda, Feghouli, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir’i ısınmaya gönderdi.

12İLK İSABETLİ ŞUT
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İLK İSABETLİ ŞUT

Temposuz geçen maçta ilk isabetli şut 36. dakikada konuk ekip Ankaragücü'nden geldi.

13G.SARAYIN İLK İSABETLİ ŞUTU GOL OLDU
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G.SARAY'IN İLK İSABETLİ ŞUTU GOL OLDU

Sarı kırmızılıların ilk isabetli şutu 45+2. dakikada Ryan Babel'den gelirken, şut golle sonuçlandı.

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Hollandalı futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon ilk golünü kaydetti. Öte yandan, G.Saray'ın sol beki Saracchi ise ilk asistini yaptı.

15DİAGNE CEZA SAHASINDA TOPLA BULUŞAMADI
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DİAGNE CEZA SAHASINDA TOPLA BULUŞAMADI

Ankaragücü karşısında 56 dakika sahada kalan Diagne, rakip ceza sahasında hiç topla buluşamadı.

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