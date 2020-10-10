Son Dakika | Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli krizi sonrası Diagne ve Falcao'dan Fatih Terim'e mesaj...
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile ilgili maaş krizi yaşanmasının ardından Radamel Falcao ve Mbaye Diagne de teknik direktör Fatih Terim'e dikkat çeken göndermelerde bulundu.
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Belhanda ve Feghouli'nin dahil olduğu maaş krizi sonrası Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün yaptığı açıklamada indirim talebini kabul etmeyen iki oyuncu olduğunu söylemişti. Bu oyuncuların Belhanda ve Feghouli olduğunu duyurmuştuk.
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Galatasaray bu gelişme sonrası yaptığı resmi açıklamayla indirim talebini kabul etmeyen iki oyuncunun maaşlarının da %15 indirimli olarak yatırıldığını duyurmuştu.
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Öte yandan Belhanda ve Feghouli'nin alacakları için FIFA'ya başvurduğu çıkan haberler arasında yer almıştı.
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Bu gelişmenin ardından Sarı-kırmızılı takımın golcüleri Falcao ve Diagne'den teknik direktör Fatih Terim'e dikkat çekici göndermeler geldi.
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Kolombiya Milli Takımı kampında yer alan Falcao, ülke basınına açıklamalarda bulundu.
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"CEZA ALANINA YAKIN OLMAM GEREK"
Falcao kariyeriyle ilgili, "Futbol kariyerimin son dönemindeki tecrübelerimin ardından şu anda futbol anlamında daha dolu hissediyorum, daha komple bir futbolcu oldum. Benim uzmanlık alanımın üzerine çalışıyorum, bu da ceza alanına yakın, kalenin önünde olmamı gerektiriyor." dedi.
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"KARİYERİMİN SONUNA YAKLAŞIYORUM"
Golcü oyuncu; "Çok heyecanlı ve mutluyum. Futbola başladığımda milli takımda bu kadar kupa için mücadele edebileceğimi hayal edemezdim. Kariyerimin sonuna yaklaştığımın farkındayım ve her idmandan zevk alıyorum." ifadelerini kullandı.
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FATİH TERİM'E 'ÇİFT FORVET MESAJI!
Çift forvette daha etkili olduğunu vurgulayarak teknik direktör Fatih Terim'e bir mesaj veren Kolombiyalı yıldız, "9 numara oynarken daha efektif bir oyuncuyum. Modern futbolda artık forvetler daha fazla hareket etmek zorunda. Yanımda bir forvetle birlikte daha rahat olabiliyorum çünkü hareketlilik artıyor. Şu anda, ben daha tamamlanmış bir Falcao'yum." şeklinde konuştu.
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DIAGNE DE ÇİFT FORVET İSTİYOR!
Sarı-kırmızılıların bir diğer yıldız forveti Mbaye Diagne de EA Games'in yeni oyunu FIFA 21'i oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Galatasaray'ı seçerek rakip olarak Barcelona'yı alan Diagne, 4-4-2 formatını seçti. Diagne, oyunda kendisiyle attığı golleri de paylaştı ve asisti için Falcao'ya teşekkür etti.
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Senegalli golcü oluşturduğu kadroda 2'li forvette kendisiyle birlikte sahaya Falcao'yu sürerken, kendisi ve Kolombiyalı yıldız adına birer de gol kaydetti.
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Diagne'nin oyunda kendiyle birlikte Falcao'yu çift forvet olarak oynatması, Senegalli futbolcunun da bu konuda istekli olduğu şeklinde yorumlandı.