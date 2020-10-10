Son Dakika | Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli krizi sonrası Diagne ve Falcao'dan Fatih Terim'e mesaj...

FATİH TERİM'E 'ÇİFT FORVET MESAJI! Çift forvette daha etkili olduğunu vurgulayarak teknik direktör Fatih Terim'e bir mesaj veren Kolombiyalı yıldız, "9 numara oynarken daha efektif bir oyuncuyum. Modern futbolda artık forvetler daha fazla hareket etmek zorunda. Yanımda bir forvetle birlikte daha rahat olabiliyorum çünkü hareketlilik artıyor. Şu anda, ben daha tamamlanmış bir Falcao'yum." şeklinde konuştu.