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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Belhanda - Feghouli krizinde ikinci perde! Fatih Terim'in kararı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Ekim 2020 - 08:00 | 

Son Dakika | Galatasaray'da Belhanda - Feghouli krizinde ikinci perde! Fatih Terim'in kararı...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli için kararını verdi...

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Galatasaray'da adeta kriz haline gelen Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ikilisi için yeni karar verildi...

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor karşısında iki futbolcuyu da 11’de oynatacak.

3BİR TAŞLA İKİ KUŞ
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BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Terim, Feghouli-Belhanda ikilisini sürekli oynatarak hem maksimum verim almayı hem de onlara kulüp arayan yönetimin işini kolaylaştırmayı planlıyor.

4YÖNETİM SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
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YÖNETİM SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz’in, ücretlerinde indirim yapmadıkları için sert tepki gösterdiği Younes Belhanda-Sofiane Feghouli ikilisini takımdan kesmeyecek.

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Tecrübeli teknik adam, yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak lig maçında iki futbolcuya da ilk 11’de yer vermeyi planlıyor.

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Terim’in, maddi anlamda sorunlar ve fikir ayrılığı yaşansa da Feghouli ve Belhanda’yı kazanmaya çalışıp ara transfer dönemine kadar maksimum verim almaya çalışacağı ifade edildi.

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Fatih Terim böylelikle ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalleri bulunan iki futbolcunun değerini maksimum düzeyde tutup, oyunculara kulüp arayan yönetimin de işini kolaylaştırmış olacak.

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Sarı kırmızılı yönetim, Feghouli ve Belhanda dışındaki tüm futbolcularla, ücretlerinde yüzde 15 oranında kesinti yapmaları konusunda anlaşmaya varmıştı.

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Faslı futbolcu Younes Belhanda’nın sarı-kırmızılı ekibi FIFA’ya şikayet ettiği, Feghouli'nin de Belhanda ile birlikte hareket ettiği ifade edilmişti...

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Belhada ve Feghouli Kasımpaşa karşılaşmasında etkisiz bir futbol ortaya koymuş ve camianın tepkisini çekmişti.

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Belhanda transfer döneminin son günlerinde Nice ile temasa geçmişti ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

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G.Saray, Belhanda ile en kötü ocak ayında yollarını ayırmak istiyor. Aksi halde Faslı futbolcu, sözleşmesinin bitimi ile birlikte sarı kırmızılılara veda edecek.

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