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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 09:37 | 

Son Dakika | Galatasaray'da beklenmedik Younes Belhanda kararı! Ters köşe...

Süper Lig'de çalkantılı günler geçiren Galatasaray'da işler değişti. Younes Belhanda hakkında karar verildi...

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Galatasaray'da son dönemin en çok tartışılan iki isminden biri olan Younes Belhanda için sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

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Galatasaray'da sezon başında hem yüksek maaşı hem de performansı sebebiyle gönderilmek istenen oyunculardan biri de Younes Belhanda'ydı.

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Menajerler üzerinden sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda'nın takımdan ayrılması için kulüp aranıyordu.

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Ancak Faslı oyuncunun, bonuslar hariç şu anki sözleşmesinden 3 milyon 350 bin Euro kazanması ve buna benzer bir sözleşmeyi alamaması, gidememesinde kilit rol oynamıştı.

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Belhanda'ya istediği teklifi veremeyen kulüpler, sonrasında Cim Bom'un kapısını çalmaktan vazgeçiyordu.

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Feghouli ile birlikte maaşında indirime gitmediği için Başkan Mustafa Cengiz'in, üstü kapalı olarak hedef gösterdiği iki oyuncudan biri olmuştu.

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30 yaşındaki futbolcu, hem yönetim hem de taraftar baskısına rağmen bu sezon şu ana kadar genel anlamda çok iyi bir performans gösterdi.

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Sivasspor maçının kazanılmasında 1 gol ve 1 asistle büyük rol oynayan, yükselen performansıyla Aslan'ın kilit yıldızlarından olan Faslı futbolcu, kendisi hakkındaki tüm kara bulutları dağıttı.

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Bir anda takım içindeki değerini artıran Belhanda'ya yeni bir sözleşme teklif edilmesinin düşünüldüğü konuşuluyor.

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Devre arasında oluşacak koşullara göre tecrübeli oyuncuya, bonuslar hariç yaklaşık 2 milyon euro senelik üzerinden 2+1 yıllık bir kontrat önerisinin yapılacağı gelen haberler arasında yer alıyor. (Fanatik)

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