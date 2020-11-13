Son Dakika | Galatasaray'da beklenmedik Younes Belhanda kararı! Ters köşe...

Galatasaray'da son dönemin en çok tartışılan iki isminden biri olan Younes Belhanda için sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
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Galatasaray'da sezon başında hem yüksek maaşı hem de performansı sebebiyle gönderilmek istenen oyunculardan biri de Younes Belhanda'ydı.
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Menajerler üzerinden sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda'nın takımdan ayrılması için kulüp aranıyordu.
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Ancak Faslı oyuncunun, bonuslar hariç şu anki sözleşmesinden 3 milyon 350 bin Euro kazanması ve buna benzer bir sözleşmeyi alamaması, gidememesinde kilit rol oynamıştı.
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Belhanda'ya istediği teklifi veremeyen kulüpler, sonrasında Cim Bom'un kapısını çalmaktan vazgeçiyordu.
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Feghouli ile birlikte maaşında indirime gitmediği için Başkan Mustafa Cengiz'in, üstü kapalı olarak hedef gösterdiği iki oyuncudan biri olmuştu.
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30 yaşındaki futbolcu, hem yönetim hem de taraftar baskısına rağmen bu sezon şu ana kadar genel anlamda çok iyi bir performans gösterdi.
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Sivasspor maçının kazanılmasında 1 gol ve 1 asistle büyük rol oynayan, yükselen performansıyla Aslan'ın kilit yıldızlarından olan Faslı futbolcu, kendisi hakkındaki tüm kara bulutları dağıttı.
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Bir anda takım içindeki değerini artıran Belhanda'ya yeni bir sözleşme teklif edilmesinin düşünüldüğü konuşuluyor.
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Devre arasında oluşacak koşullara göre tecrübeli oyuncuya, bonuslar hariç yaklaşık 2 milyon euro senelik üzerinden 2+1 yıllık bir kontrat önerisinin yapılacağı gelen haberler arasında yer alıyor. (Fanatik)