Son Dakika | Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçek oluyor! 4 milyon Euro...
Devre arasında Fatih Terim'in istediği transferleri yapabilmek için bonservis girdisine ihtiyaç duyan Galatasaray'da ayrılıklarla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...
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1
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Galatasaray'da dış transfer kadar iç transferin de önemi çok büyük. Çünkü Sarı-Kırmızılılar'ın hâlâ almak için satması gerekiyor.
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Yaz döneminde bu konuda ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray Yönetimi, bir türlü gözden düşen oyuncuları elden çıkaramamıştı. Bu kez operasyon daha gizli ve sessiz yürütülecek.
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Her ne kadar listedeki oyuncular aynı olsa da, formül farklı olacak. Fatih hoca, yönetimden hiçbir futbolcusu hakkında olumsuz açıklama gelmesini istemiyor. Terim bu isimleri de oynatarak devre arasına kadar parlatmaya çalışacak.
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İlk sırada Feghouli var
Sarı-Kırmızılılar'ın hem maliyetinden kurtulmak hem de bonservis kazanmak istediği oyuncuların başında Feghouli geliyor. Cezayirli yıldız için Arap kulüpleriyle görüşmeler yapılıyor.
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Hedef 4 milyon Euro
Galatasaray'ın beklediği 4 milyon Euro'luk satış gerçekleşirse, Sarı-Kırmızılılar kiralık anlaşmaların birçoğunu bitirebilecek.
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Babel için teklifler değerlendirilecek
Ayrıca Babel için de birkaç Hollanda ekibinden teklif alındığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcudan gelmesi muhtemel 1-2 milyon Euro civarındaki bonservis de Galatasaray'ın elini bir hayli güçlendirecek.
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Diagne'ye teklif gelirse...
Şu ana kadar bekleneni veremeyen Diagne'nin de iyi bir teklif gelmesi halinde satılacağı öğrenildi.
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"Belhanda'yı bekleyelim"
Sezon sonunda kontratı bitecek olan Belhanda için Fatih hocanın "Biraz daha bekleyelim" dediği de gelen haberler arasında.
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Belhanda, Ankaragücü maçında yok
BB Erzurumspor maçında sakatlanan Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın Ankaragücü maçında forma giymesi beklenmiyor.