Son Dakika | Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in kriz yaratan açıklamalarından sonra bomba! Radamel Falcao ve David Beckham...
Florya'da sıcak saatler yaşanıyor. Galatasaray'da teknik heyet ve yönetimle arası bozuk olan Sofiane Feghouli'nin BB Erzurumspor maçı kadrosuna alınmamasının ardından bir gelişme de Radamel Falcao cephesinde yaşandı.
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KRİZDE YENİ PERDE
Galatasaray'da sular durulmuyor. Son günlerde her hareketi olay olan Sofiane Feghouli'nin kadro dışı kalmasının ardından bu kez Radamel Falcao için sıcak saatler yaşanıyor. İşte Mustafa Cengiz'in olay açıklamalarının ardından ortaya çıkan transfer bombası...
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YANKILARI SÜRÜYOR
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in, performansı yetersiz görülen ve yüksek maliyeti nedeni ile de el yakan Radamel Falcao ile ilgili “Gelince 500 bin adet forma satarız dendi ama ancak 30 bin forma sattık” sözlerinin yankıları sürüyor.
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KAÇ FORMA SATILDI?
Hürriyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük, o dönemde yönetiminin Falcao’yu almak için Monaco’yu nasıl ikna ettiğini ve kulübün son 2 sezonda yaklaşık kaç forma satışı gerçekleştirdiğine detaylara ulaşmıştı.
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1 AY YOĞUN MESAİ
Öncelikle başkan ve yönetim, Kolombiyalı futbolcuya Galatasaray forması giydirmek için yaklaşık 1 ay yoğun mesai harcadı. Monaco ile yapılan uzun görüşme, pazarlık sonrasında Falcao, bonservis ödemeden transfer edildi. Ve Galatasaray transferi bedelsiz bitirebilmek için Ligue 1 ekibini sözleşmeye önemli bir madde koyarak ikna etti.
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SÖZLEŞME DETAYLARINA ULAŞILDI
Falcao’nun bonservisinin yüzde 60’ı yine Monaco kulübüne verildi. Yani Kolombiyalı futbolcu ocak ayında ya da sezon sonunda kendisini halen transfer etmek isteyen Inter Miami’ye imza atarsa ödenecek bonservisin sadece yüzde 40’ın Galatasaray’ın kasasına girecek. Kalan yüzde 60’ı ise Monaco alacak.
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300 BİN FORMA SATILDI
Forma satışı ve rakamlarına gelince... Galatasaray’ın A Takım forma tedarik sponsoru Nike, her zaman forma siparişlerini 1 sezon önce alıyor. Ve ilave sipariş de kabul etmiyor. Radamel Falcao’nun Galatasaray’a imza atmasının ardından son 1.5 yılda satılan toplam forma adedi 300 bin. Sarı kırmızılılar 2019-20 sezonunda yaklaşık 200 bin adet forma satışı gerçekleştirdi. Bu sezon için ise Nike’a 250 bin forma siparişi verdi. Ancak dünyaca ünlü firma bu siparişin 100 bin adete yakınını pandemi nedeniyle azalttı. 2020-21 sezonu için 150 bin adet forma siparişi alındı.
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SNEIJDER VE DROGBA DÖNEMİ GİBİ
Yeni sezon formaları ise aylar önce satışa çıktı. Galatasaray Kulübü, sezonun başlaması ile birlikte bugüne kadar tam 100 bin adet yeni sezon forması sattı. Yani bu sezon için belirlenen ve sipariş edilen 150 bin adet formanın 100 bini satıldı. Galatasaray Kulübü’nün tarihinde en yüksek forma satışı ise 2012-13 sezonunda gerçekleşti. Dünyaca ünlü iki yıldızı kadrosuna katan Galatasaray kulübü o dönemde Nike’tan rekor bir forma siparişinde bulundu. Hem Drogba’yı hem de Sneijder’ı kadrosuna katan Galatasaray, 500 bin adet forma sipariş etti. Ve o sezon 300 bin forma sattı.
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BECKHAM İDDİALARI ALEVLENDİ
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Monaco'dan kadrosuna dahil ettiği Radamel Falcao, binlerce taraftarın önünde kendisini sarı kırmızılı yapan sözleşmeye imza atmış ve adeta "şölenle" karşılanmıştı ancak son dönemdeki tartışmaların ardından transfer iddiaları alevlendi.
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MENAJERİNE İLETTİ
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşadığı mali problemleri göz önüne alan Galatasaray yönetimi, kendilerine istenen rakamın gelmesi halinde Falcao ile yollarını ayırabileceklerini menajerlere iletmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından yıldız golcü için amansız bir transfer yarışı başladı.
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BECKHAM ISRARLA İSTİYOR
Yaz aylarında Beckham'ın sahibi olduğu Miami FC'nin Falcao için girişimlerde bulunduğu ancak golcü futbolcunun istediği rakamın verilmediği kaydedilmişti. Öte yandan Beckham'ın Falcao'yu kendi takımına getirme isteğinin devam ettiği belirtildi.
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SICAK BAKIYOR
Falcao'nun da uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak baktığı bilinirken, Beckham'ın ardından Suudi Arabistan kulübü Al İttihad ve Katar kulübü Al Rayyan Kolombiyalı golcü için düğmeye bastı.
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GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Galatasaraylı yetkililerin şu sıralar her iki kulüple de masada olduğu ve uygun bir nokta bulmak için görüşmelere devam ettiği dile getirildi. (Fotomaç)