Son Dakika | Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in kriz yaratan açıklamalarından sonra bomba! Radamel Falcao ve David Beckham...

SNEIJDER VE DROGBA DÖNEMİ GİBİ Yeni sezon formaları ise aylar önce satışa çıktı. Galatasaray Kulübü, sezonun başlaması ile birlikte bugüne kadar tam 100 bin adet yeni sezon forması sattı. Yani bu sezon için belirlenen ve sipariş edilen 150 bin adet formanın 100 bini satıldı. Galatasaray Kulübü’nün tarihinde en yüksek forma satışı ise 2012-13 sezonunda gerçekleşti. Dünyaca ünlü iki yıldızı kadrosuna katan Galatasaray kulübü o dönemde Nike’tan rekor bir forma siparişinde bulundu. Hem Drogba’yı hem de Sneijder’ı kadrosuna katan Galatasaray, 500 bin adet forma sipariş etti. Ve o sezon 300 bin forma sattı.