Son Dakika | Galatasaray'da Arda Turan zirvesi! Düğüm çözülüyor...
Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Arda Turan transferi bitiyor. Sözleşme detayları ve o kritik buluşma ortaya çıktı...
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Ali Naci Küçük - Spor Arena
Galatasaray'da Arda Turan düğümü çözülüyor. O kritik zirve ve sözleşme detayları gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
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ADIM ADIM YUVAYA
Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Arda Turan transferi yeni sezon öncesinde netlik kazanacağa benziyor.
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FİKİR AYRILIĞI İMZAYI ENGELLEDİ
Medipol Başakşehir ile yollarını ayırmasının ardından Galatasaray'a geri dönmesi gündeme gelen tecrübeli oyuncu, Fatih Terim ile sarı kırmızılı yönetim arasındaki fikir ayrılığı sebebiyle imza atamamıştı.
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FATİH TERİM İSTEDİ, MUSTAFA CENGİZ VETO ETTİ
Teknik Direktör Fatih Terim, eski öğrencisini yeni takımında görmek istediğini açıkça ifade ederken; Başkan Mustafa Cengiz ise Arda Turan transferine kapıları kapatmıştı.
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YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI
Galatasaray'a geri dönmesi durumunda emekliliği halinde Fatih Terim'in yardımcılığını üstleneceği de konuşulan Arda Turan için yeni bir gelişme yaşandı.
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TOPLANTI ORTAYA ÇIKTI
Galatasaray'da dün sezon değerlendirmesi ve yeni sezon planlaması konusunda toplantı yapıldı.
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TÜRK TELEKOM STADI'NDA KRİTİK ZİRVE
Görüşmeye Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ve teknik direktör Fatih Terim katıldı.
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FATİH TERİM İSTEĞİNİ YİNELEDİ
Saat 15.00’te başlayan görüşmede, deneyimli hoca net bir şekilde Arda Turan’ın takıma dahil edilmesini istedi.
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TECRÜBESİNİ ÖN PLANA ÇIKARDI
Terim, 33 yaşındaki futbolcunun tecrübelerinin özellikle genç oyunculara büyük katkısının olacağını söyledi.
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SÖZLEŞMESİ TL ÜZERİNDEN
Fatih Terim’in talebi sonrasında transferi gündemine alan sarı kırmızılı yönetim, Arda Turan’a onay verirse, sözleşmenin Türk Lirası üzerinden yapılacağı öğrenildi.
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MAÇ BAŞI ODAKLI KONTRAT
Bununla birlikte kontratın maç başı odaklı olarak imzalanacağı ifade edildi
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YERLİ OPERASYONU
Galatasaray yabancı sınırının değişmesiyle birlikte rotasını yerli isimlere çevirdi.
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SİNAN GÜMÜŞ HAMLESİ
Bu noktada sürpriz bir isim için de düğmeye basıldı ve Sinan Gümüş’ün menajeri ile görüşme gerçekleştirildi.
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BONSERVİS SORUNU YOK
Sarı kırmızılılara, Genoa ile kontratı bulunan eski oyuncusu konusunda bonservis sorunu yaşanmayacağı aktarıldı.
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KENAN KARAMAN GÜNDEMDE
Bununla birlikte gurbetçi yıldız Kenan Karaman da Aslan’ın radarına girdi.