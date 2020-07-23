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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 08:03,

Son Dakika | Galatasaray'da Arda Turan zirvesi! Düğüm çözülüyor...

Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Arda Turan transferi bitiyor. Sözleşme detayları ve o kritik buluşma ortaya çıktı...

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1Ali Naci Küçük - Spor Arena
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Ali Naci Küçük - Spor Arena

Galatasaray'da Arda Turan düğümü çözülüyor. O kritik zirve ve sözleşme detayları gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

2ADIM ADIM YUVAYA
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ADIM ADIM YUVAYA

Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Arda Turan transferi yeni sezon öncesinde netlik kazanacağa benziyor.

3FİKİR AYRILIĞI İMZAYI ENGELLEDİ
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FİKİR AYRILIĞI İMZAYI ENGELLEDİ

Medipol Başakşehir ile yollarını ayırmasının ardından Galatasaray'a geri dönmesi gündeme gelen tecrübeli oyuncu, Fatih Terim ile sarı kırmızılı yönetim arasındaki fikir ayrılığı sebebiyle imza atamamıştı.

4FATİH TERİM İSTEDİ, MUSTAFA CENGİZ VETO ETTİ
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FATİH TERİM İSTEDİ, MUSTAFA CENGİZ VETO ETTİ

Teknik Direktör Fatih Terim, eski öğrencisini yeni takımında görmek istediğini açıkça ifade ederken; Başkan Mustafa Cengiz ise Arda Turan transferine kapıları kapatmıştı.

5YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI
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YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI

Galatasaray'a geri dönmesi durumunda emekliliği halinde Fatih Terim'in yardımcılığını üstleneceği de konuşulan Arda Turan için yeni bir gelişme yaşandı.

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7TOPLANTI ORTAYA ÇIKTI
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TOPLANTI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'da dün sezon değerlendirmesi ve yeni sezon planlaması konusunda toplantı yapıldı.

8TÜRK TELEKOM STADINDA KRİTİK ZİRVE
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TÜRK TELEKOM STADI'NDA KRİTİK ZİRVE

Görüşmeye Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ve teknik direktör Fatih Terim katıldı.

9FATİH TERİM İSTEĞİNİ YİNELEDİ
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FATİH TERİM İSTEĞİNİ YİNELEDİ

Saat 15.00’te başlayan görüşmede, deneyimli hoca net bir şekilde Arda Turan’ın takıma dahil edilmesini istedi.

10TECRÜBESİNİ ÖN PLANA ÇIKARDI
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TECRÜBESİNİ ÖN PLANA ÇIKARDI

Terim, 33 yaşındaki futbolcunun tecrübelerinin özellikle genç oyunculara büyük katkısının olacağını söyledi.

11SÖZLEŞMESİ TL ÜZERİNDEN
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SÖZLEŞMESİ TL ÜZERİNDEN

Fatih Terim’in talebi sonrasında transferi gündemine alan sarı kırmızılı yönetim, Arda Turan’a onay verirse, sözleşmenin Türk Lirası üzerinden yapılacağı öğrenildi.

12MAÇ BAŞI ODAKLI KONTRAT
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MAÇ BAŞI ODAKLI KONTRAT

Bununla birlikte kontratın maç başı odaklı olarak imzalanacağı ifade edildi

13YERLİ OPERASYONU
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YERLİ OPERASYONU

Galatasaray yabancı sınırının değişmesiyle birlikte rotasını yerli isimlere çevirdi.

14SİNAN GÜMÜŞ HAMLESİ
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SİNAN GÜMÜŞ HAMLESİ

Bu noktada sürpriz bir isim için de düğmeye basıldı ve Sinan Gümüş’ün menajeri ile görüşme gerçekleştirildi.

15BONSERVİS SORUNU YOK
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BONSERVİS SORUNU YOK

Sarı kırmızılılara, Genoa ile kontratı bulunan eski oyuncusu konusunda bonservis sorunu yaşanmayacağı aktarıldı.

16KENAN KARAMAN GÜNDEMDE
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KENAN KARAMAN GÜNDEMDE

Bununla birlikte gurbetçi yıldız Kenan Karaman da Aslan’ın radarına girdi.

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