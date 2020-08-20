MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Galatasaray'da 5 ayrılık birden, Fatih Terim biletlerini kesti
GeriFutbol Son dakika | Galatasaray'da 5 ayrılık birden, Fatih Terim biletlerini kesti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 10:29 | 

Son dakika | Galatasaray'da 5 ayrılık birden, Fatih Terim biletlerini kesti

Şu ana kadar 5 futbolcunun transferini bitiren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Fatih Terim ayrıca yeni sezon öncesi takımda görmek istemediği 5 ismin de biletini kesti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde start veren Galatasaray'da gündem transfer...

2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news

Geride bıraktığımız sezonu 56 puanla 6. sırada tamamlayan Cimbom, yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle 23. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

4
Abone Olgoogle-news

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, transferleri bir bir açıklamaya başladı.

5İLK TRANSFER ARDA TURAN OLDU
Abone Olgoogle-news

İLK TRANSFER ARDA TURAN OLDU

Aslan, ilk olarak teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği eski futbolcusu Arda Turan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

6OĞULCAN VE EMRE KILINÇ DA GELDİ
Abone Olgoogle-news

OĞULCAN VE EMRE KILINÇ DA GELDİ

Hücum rotasyonunu da genişletmek isteyen Cimbom, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.

7
Abone Olgoogle-news

Takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Oğulcan'ın ardından Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç ile de 4 yıllık mukavele yaptı.

8MUSLERANIN YERİNE FATİH ÖZTÜRK
Abone Olgoogle-news

MUSLERA'NIN YERİNE FATİH ÖZTÜRK

Muslera'nın uzun süreli sakatlığının ardından Uruguaylı eldivenin yerini tecrübeli bir isimle doldurmak isteyen Aslan, Kasımpaşa forması giyen 33 yaşındaki kaleci Fatih Öztürk ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

9MARIANO GİTTİ, OMAR GELDİ
Abone Olgoogle-news

MARIANO GİTTİ, OMAR GELDİ

Brezilyalı sağ bek Mariano ile yollarını ayıran Galatasaray, tecrübeli oyuncunun yerini son olarak Olympiakos forması giyen Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile doldurdu.

107 İSİM TAKIMDAN AYRILDI
Abone Olgoogle-news

7 İSİM TAKIMDAN AYRILDI

Oyuncu arayışlarını sürdüren ve gelecek isimler kadar gidecek isimlerin de merak konusu olduğu sarı-kırmızılılarda Maicon, Mariano, Nagatomo ile yollar ayrıldı.

11
Abone Olgoogle-news

Kiralık sözleşmeleri sona eren Lemina, Seri, Andone ve Onyekuru ise takımlarına döndü.

125 İSMİN BİLETİ KESİLDİ
Abone Olgoogle-news

5 İSMİN BİLETİ KESİLDİ

Fotomaç'ın haberine göre; Bu isimlerin yanında birçok oyuncuyla daha yollarını ayıracak olan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği 5 futbolcu daha takımdan gönderiliyor. İşte o isimler:

13
Abone Olgoogle-news

JIMMY DURMAZ

14
Abone Olgoogle-news

RYAN BABEL

15
Abone Olgoogle-news

ŞENER ÖZBAYRAKLI

16
Abone Olgoogle-news

JESSE SEKIDIKA

17
Abone Olgoogle-news

VALENTINE OZORNWAFOR

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi