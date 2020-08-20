Son dakika | Galatasaray'da 5 ayrılık birden, Fatih Terim biletlerini kesti

5 İSMİN BİLETİ KESİLDİ Fotomaç'ın haberine göre; Bu isimlerin yanında birçok oyuncuyla daha yollarını ayıracak olan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği 5 futbolcu daha takımdan gönderiliyor. İşte o isimler: