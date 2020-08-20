Son dakika | Galatasaray'da 5 ayrılık birden, Fatih Terim biletlerini kesti
Şu ana kadar 5 futbolcunun transferini bitiren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Fatih Terim ayrıca yeni sezon öncesi takımda görmek istemediği 5 ismin de biletini kesti.
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Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde start veren Galatasaray'da gündem transfer...
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Geride bıraktığımız sezonu 56 puanla 6. sırada tamamlayan Cimbom, yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle 23. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.
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Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, transferleri bir bir açıklamaya başladı.
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İLK TRANSFER ARDA TURAN OLDU
Aslan, ilk olarak teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği eski futbolcusu Arda Turan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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OĞULCAN VE EMRE KILINÇ DA GELDİ
Hücum rotasyonunu da genişletmek isteyen Cimbom, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.
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Takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Oğulcan'ın ardından Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç ile de 4 yıllık mukavele yaptı.
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MUSLERA'NIN YERİNE FATİH ÖZTÜRK
Muslera'nın uzun süreli sakatlığının ardından Uruguaylı eldivenin yerini tecrübeli bir isimle doldurmak isteyen Aslan, Kasımpaşa forması giyen 33 yaşındaki kaleci Fatih Öztürk ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
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MARIANO GİTTİ, OMAR GELDİ
Brezilyalı sağ bek Mariano ile yollarını ayıran Galatasaray, tecrübeli oyuncunun yerini son olarak Olympiakos forması giyen Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile doldurdu.
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7 İSİM TAKIMDAN AYRILDI
Oyuncu arayışlarını sürdüren ve gelecek isimler kadar gidecek isimlerin de merak konusu olduğu sarı-kırmızılılarda Maicon, Mariano, Nagatomo ile yollar ayrıldı.
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Kiralık sözleşmeleri sona eren Lemina, Seri, Andone ve Onyekuru ise takımlarına döndü.
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5 İSMİN BİLETİ KESİLDİ
Fotomaç'ın haberine göre; Bu isimlerin yanında birçok oyuncuyla daha yollarını ayıracak olan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği 5 futbolcu daha takımdan gönderiliyor. İşte o isimler: