Son Dakika | Galatasaray'da 2 transfer, 2 ayrılık! Alanyaspor sonrası eski Fenerbahçeli bombası...

GELENLER DE OLDU GÖZDEN ÇIKARILANLAR DA... Gökhan Gönül, Sosa, Caner Erkin gibi Süper Lig'in tecrübeli isimlerini kadrosuna katarken, Avrupa'da da kendini kanıtlamış Samatta, Perotti ve Pelkas gibi yıldız oyuncuları da kadrosuna kattı. Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Frey, Zanka, Isla, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Garry Rodrigues gibi isimlerle de yollarını ayırdı.