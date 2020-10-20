Son Dakika | Galatasaray'da 2 transfer, 2 ayrılık! Alanyaspor sonrası eski Fenerbahçeli bombası...

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda eden, ligde de üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle taraftarını memnun edemeyen Aslan, ocak ayında durumu tersine çevirmeyi planlıyor.
2
Abone Ol
FATİH TERİM KARARINI VERDİ
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, stoper ve hızlı bir kanat oyuncusunun yanı sıra forvet transferi için de arayışlarını hızlandırdı.
3
Abone Ol
FENERBAHÇE'DEN AYRILMIŞTI...
Son olarak Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, aradığı isimleri belirledi. Sarı kırmızılı ekip, biri Fenerbahçe'den ayrılan yıldız oyuncu olmak üzere iki ismi kadrosuna katmayı ciddi şekilde düşünüyor.
4
Abone Ol
ŞAMPİYONLUK KADROSU KURULDU
Süper Lig'de yaz transfer dönemine kadrosuna kattığı yıldızlarla damga vuran Fenerbahçe'den teknik direktör Erol Bulut'un tek hedefi şampiyonluk. Sarı lacivertli ekibe imza attığı günden sonra sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte yaptığı 18 transfer ile şampiyonluğun en büyük favorisi halindeler.
5
Abone Ol
GELENLER DE OLDU GÖZDEN ÇIKARILANLAR DA...
Gökhan Gönül, Sosa, Caner Erkin gibi Süper Lig'in tecrübeli isimlerini kadrosuna katarken, Avrupa'da da kendini kanıtlamış Samatta, Perotti ve Pelkas gibi yıldız oyuncuları da kadrosuna kattı. Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Frey, Zanka, Isla, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Garry Rodrigues gibi isimlerle de yollarını ayırdı.
6
Abone Ol
GARRY RODRIGUES'E KANCA
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı devam ederken takımdan gönderilen son isim Garry Rodrigues olmuştu. Sarı lacivertli cephede yaşanan bu ayrılığın ardından Galatasaray'ın harekete geçtiği ve eski oyuncusunu yeniden kadroya katmayı arzuladığı öne sürüldü.
7
Abone Ol
ONYEKURU OLMAYINCA...
Fanatik'te yer alan habere göre; sarı kırmızılı ekibin tecrübeli teknik patronu Terim, Onyekuru'yu tekrardan kadrosuna katmak istiyor ancak pandemi döneminde takımdan erken ayrılması ve Monaco'lu yöneticilerin bu anlaşmaya sıcak bakmaması nedeniyle transferin gerçekleşmesi zor olduğu öğrenildi.
8
Abone Ol
SICAK BAKIYOR
Transferin son gününde Garry Rodrigues'in için nabız yoklayan sarı kırmızılıların devre arasında yıldız kanat oyuncusunu kadroya katmak istediği öğrenildi. İstanbul'u seven Rodrigues'in de eski takımına sıcak baktığı iddia edildi.
9
Abone Ol
KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ
Yaz transfer döneminin sona ermesiyle birlikte son gün Galatasaray'ın Garry Rodrigues için nabız yokladığı ortaya çıkmıştı. Yeşil Burun'lu yıldızın eski takımının kapısından döndüğü ortaya çıkmıştı.
10
Abone Ol
DİĞER GÖZDESİ DANİMARKA'DAN
Avrupa futbolunu yakından takip eden teknik direktör Fatih Terim'in yeni favorisi ise Danimarka Milli Takımı... Avrupa'nın şu anda yükselen değeri olduğuna inanan tecrübeli teknik adam, özellikle çalışkanlık ve disiplinleri sayesinde Danimarka'nın Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Kupası'nda başarı kazanacağına inanıyor.
11
Abone Ol
JONAS WIND'I TAKİP EDİYOR
Deneyimli çalıştırıcı bu yüzden Danimarka'nın maçlarını sürekli takip ediyor. Nitekim Danimarka son iki maçında önce İzlanda'yı (3-0) sonra da İngiltere'yi (1-0) deplasmanda yendi. "Artık yaşa değil geleceğe yatırım yapmalıyız" diyen Terim'in favori Danimarkalısı ise Kopenhag'da oynayan Jonas Wind.
12
Abone Ol
LEWANDOWSKI POTANSİYELİ VAR
Tecrübeli teknik adama göre 21 yaşındaki golcü futbolcuda, Lewandowski, Ibrahimovic potansiyeli var. Wind'i birçok takımın izlemesi transferi güçlendirse de Terim, yönetimden gerekli girişimlerin yapılmasını talep etti. 67 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın yüksek getirisi olan bu tip oyuncuları kadrosuna katmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti.
13
Abone Ol
JONAS OLDER WIND KİMDİR?
Tam adı Jonas Older Wind olan futbolcu 7 Şubat 1999 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde dünyaya geldi. Futbola Kopenhag altyapısında başlayan golcü futbolcu, 2018 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
14
Abone Ol
İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon Danimarka ekibiyle iyi bir başlangıç yapan 21 yaşındaki futbolcu, çıktığı 8 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Wind'in güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.
15
Abone Ol
İLK 11'DE YER ALMADILAR
Öte yandan Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de yer bulamayan Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin tavırları geceye damga vurmuştu. Younes Belhanda'nın yedek kulübesineki görüntüsü çok konuşulurken, Feghouli'nin ise ısınmaya çıkmaması 'kriz' olarak nitelendirildi.
16
Abone Ol
YOL AYRIMI YAKIN
Sarı kırmızılı ekipte her iki oyuncunun da Ocak ayından takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yol ayrımında olan iki oyuncu, son olarak yönetimin corona virüsü sebebiyle maaşlarda yapmayı istediği %15'lik indirimi kabul etmeyerek olay çıkarmıştı.