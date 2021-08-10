Son Dakika: Galatasaray'a transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü, Sörloth için karar...

FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK BOMBA: DEMBELE Stoper hattını Min-jae Kim ile güçlendiren, sol beke Sead Kolasinac’ı almaya hazırlanan Fenerbahçe asıl bombayı forvet transferinde patlatmak istiyor. Hedefteki isim, taraftarları fazlasıyla heyecanlandıracak bir yıldız: Moussa Dembele... Son yıllarda Muriqi dışındaki golcülerinden verim alamayan Sarı Lacivertliler, Dembele’ye imza attırarak bu sorunu kökünden çözmek istiyor. Başkan Ali Koç,takımda görmeyi çok istediği yıldız futbolcu için tüm imkanları seferber etmeye kararlı. Dembele gibi bir yıldızı kadroya katmak hiç kolay değil. Ancak Fenerbahçe’nin bu transferiçin önemli bir kozu var: Dimitris Pelkas... Lyon, uzun süredir Yunan futbolcunun peşinde. Hatta 8 milyon Euro’luk teklif de yaptılar ama kabul edilmedi. Sarı-Lacivertliler, Dembele için Pelkas’ı takasta kullanarak maliyeti düşürme formülünü masaya yatırdı. 25 yaşındaki golcünün piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Euro. Fenerbahçe, Pelkas’ın yanı sıra para teklifiyle Lyon’u ikna etmeye çalışacak. Fransız ekibinin sportif direktörü Juninho Pernambucano, önümüzdeki günlerde görüşme yapmak için İstanbul’a gelmeye hazırlanıyor. Başkan Ali Koç’un, Brezilyalı futbol adamı ile bizzat görüşerek Dembele-Pelkas takası için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Taraflar arasında sıkı bir pazarlık olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Eğer Lyon ile anlaşma sağlanırsa, Moussa Dembele ile de Ali Koç ve Vitor Pereira’nın görüşmesi bekleniyor. (Fanatik)