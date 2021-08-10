Son Dakika: Galatasaray'a transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü, Sörloth için karar...
Son dakika transfer haberi... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer çalışmalarını devam ettirirken, dört büyüklerin gündemine dünyaca ünlü isimler gelmeye devam ediyor. Ligin başlamasına kısa bir süre kala Süper Lig'in devleri, transfer mesaisini artırmış durumda.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İşte dört büyüklerde yaşanan transfer gelişmeleri...
2
DONK SÜPER LİG'E DÖNÜYOR
Süper Lig'de geçen sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Karagümrük ligin kaliteli isimlerinden Ryan Donk'u da renklerine bağlıyor. İstanbul temsilcisi bir süredir savunmanın göbeğine tecrübeli bir isim arıyordu. Yabancı kontenjanı sebebiyle Galatasaray 35 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmıştı. Ryan Donk, Hollanda'dan da teklifler alıyordu. Ancak bu aşamada devreye Karagümrük girdi. İstanbul'u çok seven ve kariyerini burada sürdürmek isteyen başarılı stoper de bu öneriyi kabul etti. Bonservisi elinde olan Donk'un kısa süre içinde Karagümrük kulübüyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. (Sabah)
3
SORLOTH'UN HOCASINDAN VEDA GİBİ SÖZLER
Fenerbahçe'nin forvet transferi için adayları arasında olan Alexander Sörloth'un Leipzig'deki günleri sayılı gözüküyor. RB Leipzig Teknik Direktörü Jesse Marsch, Sandhausen ile oynadıkları Almanya Kupası maçında kadroya almadığı Norveçli golcü için konuştu. Oyuncusunun ayrılacağının sinyallerini veren Marsch, "Alex iyi idman yapıyor ve sahada olduğunda iyi durumda. Ancak geleceği belirsiz. Biz şu anda Leipzig'de kalacağı kesin olan oyunculara odaklanıyoruz" dedi.
4
BEŞİKTAŞ'A SÜPER GOLCÜ: BATSHUAYI
Beşiktaş'ta golcü arayışları tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bu doğrultuya göre Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Batshuayi için girişimlere başlandığı öğrenildi. Daha önce de siyah-beyazlılar ile adı anılan 27 yaşındaki golcünün İngiliz ekibinde iyice gözden düşmesi Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Haberlere göre Chelsea, Lukaku'yu renklerine bağlayınca takımda 4. forvet durumuna düşen Batshuayi'ye yol göründü. Oyuncuyu makul bir rakama bırakmak isteyen Maviler, gelecek tekliflere kapıları açtı. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi de atağa kalktı. Siyah-beyazlıların 1.85 boyundaki golcü krampon için teklif hazırlamaya başladığı, hatta rakamın 4-5 milyon euro arasında olacağı kaydedildi. (TRT Spor)
5
JOZWIAK'A ROONEY VETOSU
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Polonyalı kanat oyuncusu Kamil Jozwiak için hocası Wayne Rooney'den veto geldi. Oyuncunun takımdan ayrılmasını istemediğini belirten Wayne Rooney, "Takımdan oyuncuların ayrılmasına izin veremeyiz. Dürüst olmak gerekirse Galatasaray'ın Kamil Jozwiak ile ilgilendiğini ilk kez duydum. Bizim transferlere ihtiyacımız var, oyuncuların ayrılmasına değil" sözleriyle transfere karşı çıktığını belirtti.
6
BARCELONA'DAN BEŞİKTAŞ'A: UMTITI
Transfer çalışmalarını planları doğrultusunda eksiksiz olarak sürdüren Beşiktaş, stoper transferi için de girişimlerini hızlandırdı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Diego Godin ile anlaşamayan siyah-beyazlılar, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Samuel Umtiti için temaslarda bulundu. Sport'tan Lluis Miguel Sanz'ın haberine göre Beşiktaş, Fransız stoperin maaşının önemli bir bölümünü ödemeyi kabul ederek kiralama teklifi yaptı. 27 yaşındaki futbolcunun peşinde Beşiktaş ile birlikte Fransa'dan Nice ile Monaco'nun da olduğu ve önümüzdeki günlerde ayrılıkla ilgili sıcak gelişmeler yaşanacağı kaydedildi. 27 yaşındaki Fransız stoper, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve kendi liginde şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma kiralık gitmesi şartıyla Barcelona'nın ayrılık talebini kabul etti. 31 kez Fransız Milli Takım formasını giyen Umtiti, 4 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı. 1.82 boyundaki başarılı futbolcu 2016 yılında Lyon'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
7
AYRILIK KARARINI FALCAO ALDI
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'den sonra sarı-kırmızılı taraftarlar da Radamel Falcao'nun biletini kesti. İki sene önce on binlerce kişinin coşkuyla havalimanında karşıladığı Falcao'yu, son St. Johnstone maçında yüzlerce kişi protesto etti. Hatta tepki ailesine kadar uzanınca yıldız oyuncu ayrılık kararı aldı. St. Johnstone maçında eşi için söylenen olumsuz tezahüratlarla morali bir hayli bozulan Lorelei Taron'un bu durumdan Radamel Falco'yu da haberdar ettiği ortaya çıktı. Deneyimli oyuncu taraftarın da desteğini çekmesi üzerine "Artık gitme zamanım geldi" görüşünü paylaştı. İkili, yaptıkları görüşmede yeni bir kulübe yelken açma zamanının geldiği konusunda hemfikir olup arayışları da hızlandırma kararı aldı. Yıllık 5 milyon Euro garanti ücret, bonuslarla birlikte 7 milyon Euro maliyeti olan oyuncu, menajeri ile irtibata geçerek 2 yıllık anlaşma bulması halinde ayrılığa sıcak baktığını iletti. (Sabah)
8
OSAYI-SAMUEL İÇİN DEV DERBİ!
Vitor Pereira’nın 3-4-3’ta sisteminde orta dörtlünün sağında etkili bir oyun sergileyen; yıpratıcı deparları ve paslarıyla göz dolduran Osayi için Celtic ve Rangers’ın ciddi bir yarış içinde olduğu belirtildi. Ezeli rekabetleri filmlere konu olan iki İskoç ekibinin 23 yaşındaki futbolcu için 3 milyon Euro teklif ettiği, F.Bahçe’nin 4 milyon Euro istediği öğrenildi. Osayi-Samuel’e İngiltere Championship’ten de bazı takımların talip olduğu ve kiralamak için çalışmalara başladığı bildirildi. F.Bahçe talep ettiği bonservisi alırsa Osayi’den 7 ayda 3.5 milyon Euro kâr edecek.
9
GEDSON İÇİN 15 MİLYON EURO
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile defansını güçlendiren Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Pereira'dan gelen sürpriz bir istekle orta saha için de tanıdık bir isim için kolları sıvadı: Gedson Fernandes... Yönetici Selahattin Baki Benfica ile temas kurarak, Gedson için kiralama teklifini götürdü. Ancak Portekiz ekibi 15 milyon Euro bonservis isteyince pazarlıklar donduruldu. (Sabah)
10
NELSSON GALATASARAY'A TRANSFERİNİ AÇIKLADI
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Genç futbolcu için resmi görüşmeler gerçekleştiren sarı-kırmızlılar transferde mutlu sona ulaştı. Yıldız isim transferi resmen doğruladı. Galatasaray’ın anlaştığı ve bu hafta İstanbul’a getirip sözleşme imzalayacağı Danimarka’nın FC Kopenhag stoperi Victor Nelsson dünkü antrenman sonrası, açıklamalarda bulundu. FC Kopenhag’ın önceki gün başkent derbisinde Bröndby’yü 4-2 yendiği maçta son dakikada oyuna alınan ve taraftarına veda eden oyuncu, dün de arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Danimarkalı 22 yaşındaki savunma oyuncusu Victor Nelsson, “Galatasaray’da mısın?” sorusuna, hafif bir ses tonuyla “Evet” diyerek, sarı-kırmızılı kulüple anlaştığını doğruladı. Nelsson’un, idman öncesinde, eski Göztepeli futbolcu Kamil Wilczek ile saha içinde 10 dakika baş başa konuşması dikkat çekti. Victor Nelsson, 1.5 saat süren antreman boyunca belli bir tempoda performans gösterirken, hızlı, fizik olarak kuvvetli ve pozisyonlara karşı ön görülü olduğu görüldü. Antrenman bitiminde Nelsson, “İstanbul’a ne zaman gidiyorsun?” sorusunu gülümseyerek geçiştirirken, Galatasaray formasıyla fotoğraf konusunda ise temkinli davrandı. Sarı-kırmızılı formayı görünce yüzünde bir tebessüm oluşan Nelsson, formayla fotoğraf çektirmeye, “Biraz bekleyelim” dedi. (Milliyet)
11
FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK BOMBA: DEMBELE
Stoper hattını Min-jae Kim ile güçlendiren, sol beke Sead Kolasinac’ı almaya hazırlanan Fenerbahçe asıl bombayı forvet transferinde patlatmak istiyor. Hedefteki isim, taraftarları fazlasıyla heyecanlandıracak bir yıldız: Moussa Dembele... Son yıllarda Muriqi dışındaki golcülerinden verim alamayan Sarı Lacivertliler, Dembele’ye imza attırarak bu sorunu kökünden çözmek istiyor. Başkan Ali Koç,takımda görmeyi çok istediği yıldız futbolcu için tüm imkanları seferber etmeye kararlı. Dembele gibi bir yıldızı kadroya katmak hiç kolay değil. Ancak Fenerbahçe’nin bu transferiçin önemli bir kozu var: Dimitris Pelkas... Lyon, uzun süredir Yunan futbolcunun peşinde. Hatta 8 milyon Euro’luk teklif de yaptılar ama kabul edilmedi. Sarı-Lacivertliler, Dembele için Pelkas’ı takasta kullanarak maliyeti düşürme formülünü masaya yatırdı. 25 yaşındaki golcünün piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Euro. Fenerbahçe, Pelkas’ın yanı sıra para teklifiyle Lyon’u ikna etmeye çalışacak. Fransız ekibinin sportif direktörü Juninho Pernambucano, önümüzdeki günlerde görüşme yapmak için İstanbul’a gelmeye hazırlanıyor. Başkan Ali Koç’un, Brezilyalı futbol adamı ile bizzat görüşerek Dembele-Pelkas takası için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Taraflar arasında sıkı bir pazarlık olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Eğer Lyon ile anlaşma sağlanırsa, Moussa Dembele ile de Ali Koç ve Vitor Pereira’nın görüşmesi bekleniyor. (Fanatik)
12
BU KEZ KARARI DIAGNE VERDİ: GİDİYORUM
Galatasaray’da ‘gitsin mi kalsın mı’ tartışması yapılan Mbaye Diagne, yeni sezona yönelik düşüncesini hem teknik direktör Fatih Terim hem de takım arkadaşlarına açıkladı. Senegalli futbolcu, “İtalya ve İngiltere’den teklifler var. Bunları değerlendirme düşüncesindeyim. Uygun şartlar oluştuğunda gitmek istiyorum” dedi. Diagne’nin bonservisi için Cagliari Kulübü 2 milyon Euro’luk bir teklif getirirken, Galatasaray’ın bu oyuncudan 4 milyon Euro gelir beklediği öğrenildi. Diagne’nin kesin olarak “Takımdan ayrılacağım” demesinin ardından sarı kırmızılılar, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için girişimlerini sıklaştırdı.