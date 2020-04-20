Son dakika | Galatasaray'a transferde kötü haber! Ülkesine dönebilir...

G.SARAY'IN YANI SIRA GENT DE İSTİYOR Odoi ile ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray'ın yanı sıra Gent'in olduğu belirtilirken, Odoi'nin daha önce de Gent'e transferinin yakın olduğunu ancak bu anlaşmanın gerçekleşmediği detayına da yer verildi.