Son dakika | Galatasaray'a transferde kötü haber! Ülkesine dönebilir...
Süper Lig'de ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 50 puanla 3. sırada yer alan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray, lige verilen arada gelecek sezon için de çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar için birçok transfer söylentisi ortaya atılırken transfer listesindeki bir isimden kötü haber geldi.
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Önümüzdeki sezon için kadro güçlendirme çalışmaları kapsamında girişimlerine şimdiden başlayan Galatasaray için bu günlerde birçok transfer söylentisi gelmeye devam ediyor.
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HEDEF ŞAMPİYONLUK
Bu sezon için şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon da ligi zirvede tamamlayarak taraftarına çifte mutluluk yaşatmak istiyor...
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YOLLAR AYRILACAK
Sarı-kırmızılı yönetim kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sıklaştırırken sezon sonunda yollarını ayıracağı bazı isimler de netleşmişti.
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SAĞ BEK ARANIYOR
Bu isimlerden biri de Brezilyalı yıldız Mariano iken, tecrübeli oyuncunun yerine oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'a kötü bir haber geldi.
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ODOI'DE YENİ GELİŞME
Galatasaray'ın gündeminde olan ve Fulham'da forma giyen Denis Odoi'yi için yeni bir gelişme yaşandı.
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SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Fulham ile bu sezon sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki oyuncunun adı birçok kulüp ile anılıyordu.
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BELÇİKA'YA DÖNEBİLİR
Voetbal Belgie'nin haberine göre Belçika ekibi Leuven'in altyapısında yetişen ve St. Truiden, Anderlecht, Lokeren formaları giydikten sonra 2016'da Fulham'a transfer olan Odoi'nin yeniden Belçika'ya dönebileceği belirtildi.
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G.SARAY'IN YANI SIRA GENT DE İSTİYOR
Odoi ile ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray'ın yanı sıra Gent'in olduğu belirtilirken, Odoi'nin daha önce de Gent'e transferinin yakın olduğunu ancak bu anlaşmanın gerçekleşmediği detayına da yer verildi.
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Tecrübeli sağ bek, bu sezon Fulham formasıyla 26 İngiltere Championship maçında forma giymişti.
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İngiltere ekibiyle toplamda 138 maça çıkan Denis Odoi, 6 gol atıp 7 de asist yaptı. (Fotomaç)