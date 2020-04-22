Son dakika | Galatasaray'a ÅŸok yanÄ±t! YÄ±ldÄ±z isim indirimi kabul etmedi iddiasÄ±...
Corona virÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle kulÃ¼pler ekonomik yÃ¶nden sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamamak iÃ§in oyuncularÄ±n maaÅŸlarÄ±nda indirim talep ederken, Galatasarayâ€™da da futbolcularla indirim gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±.
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1
TakÄ±mdaki hemen hemen her oyuncu, indirime gitmeyi kabul ederken golcÃ¼ ismin indirime gitmediÄŸi ve duruma gÃ¶re satÄ±ÅŸ listesine konacaÄŸÄ± iddia edildi.
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MUSLERA'YA YENÄ° SÃ–ZLEÅžME TEKLÄ°FÄ°
SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana kalesini koruyan Fernando Muslera'ya da yeni sÃ¶zleÅŸme teklifinde bulundu.
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URUGUAYLI SICAK BAKIYOR
MaaÅŸÄ±nda indirime gitmeyi kabul eden UruguaylÄ± file bekÃ§isi, kendisine yapÄ±lan teklife de sÄ±cak bakÄ±yor.
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MUKAVELE 2023 YILINA KADARÂ
Galatasaray, Muslera'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesini 2023 yÄ±lÄ±na kadar uzatmak istiyor.
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GÃ–RÃœÅžME YAPILACAK
Taraflar yeni sÃ¶zleÅŸme konusunda Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde bir araya gelerek bu konuyu Ã§Ã¶zecek.
6
YILDIZ GOLCÃœDEN BEKLENMEDÄ°K YANIT
Korona virÃ¼s nedeniyle tÃ¼m dÃ¼nyada futbol dururken, gerek Avrupa'da gerekse de TÃ¼rkiye'de kulÃ¼pler futbolcularÄ±n maaÅŸlarÄ±nda indirime gitmesini talep etti.
7
YALNIZCA FALCAO OLUMSUZ YANIT VERDÄ°
Galatasaray da oyuncularÄ±yla bu konuda gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayÄ± giyen futbolcular, yÃ¶netimin talebine kayÄ±tsÄ±z kalmayarak indirim talebini kabul ederken yalnÄ±zca Falcao'nun bu talebe olumlu yanÄ±t vermediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
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EN FAZLA KAZANAN OYUNCU
TakÄ±mda en fazla kazanan isim olan KolombiyalÄ± golcÃ¼yle yÃ¶neticiler Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde tekrar bir araya gelecek ve yÄ±llÄ±k Ã¼cretinde indirime gitmesi talep edilecek.
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Ä°NDÄ°RÄ°ME GÄ°TMEZSE SATIÅž LÄ°STESÄ°NE KONACAK
YÄ±llÄ±k maaÅŸÄ± bonuslar hariÃ§ 5 milyon Euro olan ve Galatasaray'la sezon baÅŸÄ±nda 3 yÄ±llÄ±k kontrat imzalayan yÄ±ldÄ±z futbolcu, indirime gitmemesi durumunda satÄ±ÅŸ listesine konulacak.
10
BÄ°R GÃ–RÃœÅžME DAHA YAPILACAK
MaÃ§larÄ±n seyircisiz oynanmasÄ± durumunda tribÃ¼n gelirlerini kaybedecek olan ve ekonomik anlamda, her kulÃ¼p gibi sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§eken Galatasaray, Falcao'nun bir sonraki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede vereceÄŸi kararÄ± bekliyor.