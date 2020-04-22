Son dakika | Galatasaray'a ÅŸok yanÄ±t! YÄ±ldÄ±z isim indirimi kabul etmedi iddiasÄ±...

EN FAZLA KAZANAN OYUNCU TakÄ±mda en fazla kazanan isim olan KolombiyalÄ± golcÃ¼yle yÃ¶neticiler Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde tekrar bir araya gelecek ve yÄ±llÄ±k Ã¼cretinde indirime gitmesi talep edilecek.