Son Dakika | Galatasaray'a piyango! 20 milyon Euro...

Cim Bom’un Ocak 2019’da 4 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Brezilyalı savunmacı, özellikle oyun kurma becerisiyle fark yaratmıştı. İngiltere’de üçlü savunma oynayan takımların bu nedenle Marcao ile ilgilendiği ve genç futbolcuyu sol stoper olarak düşündükleri öğrenildi. Marcao bu yılki maaşı ise 800 bin Euro.