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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'a piyango! 20 milyon Euro...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 09:56 | 

Son Dakika | Galatasaray'a piyango! 20 milyon Euro...

Yıldız isme Premier Lig'den talip var. Transfer bitebilir...

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2 sezon art arda şampiyonluk sonrası geçen sezonu istemediği bir yerde bitiren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Hem Fatih Terim'in transfer istediği bölgelere takviye yapmaya çalışan yönetim, bir yandan da maaş bütçesini düşürmeye ve satılabilecek oyunculardan elde edilecek bonservis gelirlerini kulüp kasasına koymaya çalışıyor.

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Galatasaray, transfer döneminde ilk olarak Arda Turan'ı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

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Sarı-kırmızılılar daha sonra Rizespor ile sözleşmesi sona eren Oğulcan Çağlayan'ı açıkladı.

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Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi biten bir diğer yıldız Emre Kılınç'ı kadrosuna katmıştı.

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Sarı-kırmızılı kulüp, takımdan ayrılan Mariano'nun yerine sağ bek bölgesine Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui'yi aldı.

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Galatasaray son olarak da Muslera'nın sakatlığı sebebiyle ligin ilk yarısında forma giyemeyecek olması sebebiyle kaleci Fatih Öztürk ile sözleşme imzaladı.

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Galatasaray, transfer döneminin tek satışını ise Maicon'u 1,43 milyon Eruo'ya Al Nass'a göndererek yaptı.

9MARCAO PİYANGOSU
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MARCAO PİYANGOSU

Galatasaray’ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi Marcao, İngilizler’in dikkatini çekmeyi başardı.

1015-20 MİLYON EURO BONSERVİS...
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15-20 MİLYON EURO BONSERVİS...

Sambacı’nın menajeriyle temasa geçen birkaç Ada temsilcisinin, 15-20 milyon Euro civarında bir bonservis teklifiyle Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

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Cim Bom’un Ocak 2019’da 4 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Brezilyalı savunmacı, özellikle oyun kurma becerisiyle fark yaratmıştı. İngiltere’de üçlü savunma oynayan takımların bu nedenle Marcao ile ilgilendiği ve genç futbolcuyu sol stoper olarak düşündükleri öğrenildi. Marcao bu yılki maaşı ise 800 bin Euro.

12SOL AYAKLI STOPER ARANIYOR
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SOL AYAKLI STOPER ARANIYOR

Sarı-Kırmızılılar’ın bu gelişme üzerine her ihtimali göz önünde bulundurarak, sol ayaklı yeni bir stoper arayışında olduğu öğrenildi. Scout ekibinin önerdiği ve Fatih Terim’in onayladığı birkaç futbolcu için maliyet araştırması yapılacak.

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