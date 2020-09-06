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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Eylül 2020 - 15:29 | 

Son Dakika | Galatasaray'a dünyaca ünlü orta saha! Teklif...

Son söz Fatih Terim'de! Onay verirse...

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Süper Lig'in başlamasına bir haftadan az bir süre kala orta sahasına beklenen transferi yapamayan Galatasaray'da bu mevki için sıcak bir gelişme yaşandı.

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Bu transfer döneminde kadrosunu Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile güçlendiren Sarı-kırmızılı ekipte gündem orta saha transferi.

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Geçen sezon Galatasaray forması giyen Mario Lemina ve Seri için yeniden kiralama teklifi kabul görmeyen Galatasaray'a dünyaca ünlü bir isim menajerler tarafından önerildi.

4YENİ ADAY STROOTMAN
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YENİ ADAY STROOTMAN

Bugüne kadar Josef de Souza, Lerma, Aleix Garcia ve Stefan Johansen gibi isimleri gündemine alan Sarı-kırmızılılar'a son olarak Marsilya'da forma giyen Kevin Strootman teklif edildi.

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Çıkan haberlere göre Marsilya ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Hollandalı orta sahanın transferine Galatasaray yönetimi sıcak bakıyor.

6MARSİLYA YOLLARI AYIRMAK İSTİYOR
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MARSİLYA YOLLARI AYIRMAK İSTİYOR

Kevin Strootman'ın Galatasaray'a önerilmesinin sebebi ise yüksek maaşı. Marsilya'da teknik direktör Andre Villas-Boas, beklenen performansı veremeyen oyuncunun maaş yükünden kurtulmak istiyor.

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Bu sebeple yönetime rapor veren Villas-Boas, yıllık 6.6 milyon Euro kazanan oyuncu başka bir kulübe kiralanmasını veya satılmasını talep etti.

8SON KARAR FATİH TERİMİN
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SON KARAR FATİH TERİM'İN

İki sezon önce Roma'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer olan Kevin Strootman'ı transferine Galatasaray yönetiminin sıcak baktığı, son kararın ise Fatih Terim'de olduğu belirtildi.

9KİRALAMA TEKLİF EDİLECEK
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KİRALAMA TEKLİF EDİLECEK

Fatih Terim'in onay vermesi halinde yönetim, Strootman için Marsilya'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Hollandalı oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Marsilya'nın gelecek her türlü teklife açık olduğu ifade ediliyor.

10BEDELSİZ KİRALAMA
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BEDELSİZ KİRALAMA

Galatasaray'ın ilk aşamada Marsilya'ya bedelsiz kiralama teklif edeceği, oyuncuya ise cazip bir yıllık ücret önereceği gelen haberler arasında. Strootman transferinde resmi adımın hafta içi atılması bekleniyor.

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Marsilya ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Kevin Strootman, geçen sezon toplam 30 maçta görev aldı, 2 gol atıp 4 de asist yaptı. Hollandalı futbolcu bu sezon da ligin ilk haftasında forma giydi.

1245 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
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45 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Kevin Strootman, 45 kez Hollanda Milli Takım forması giydi. 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Gerçek mevkisi merkez orta saha olan Strootman ön liberoda da görev yapabiliyor.

13RADJA NAINGGOLAN İDDİASI
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RADJA NAINGGOLAN İDDİASI

Öte yandan İtalyan basınında Galatasaray'ın Radja Nainggolan için İnter'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı yönünde haberler çıktı. İnter'in ise Belçikalı yıldızı 18 milyon Euro'dan satmak istediği cevabını verdiği ifade edildi.

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