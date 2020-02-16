Son Dakika | Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında Fenerbahçe göndermesi!

ONYEKURU İLK KEZ 11'DE Galatasaray'ın devre arasında Fransız temsilcisi Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, bu sezon ligde ilk kez 11'de forma giydi. Sarı-kırmızılı ekibe transfer olduktan sonra ülkesi Nijerya'ya yaptığı ziyarette sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru, tedavisi nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalmıştı.