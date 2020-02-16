Haber Giriş: 16 Şubat 2020 - 20:39,
Son Dakika | Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında Fenerbahçe göndermesi!
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor'un karşı karşıya geldiği maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe derbisiyle ilgili uzun süre tezahüratlar yaptı.
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor'un karşı karşıya geldiği maçta sarı-kırmızılı taraftarlar haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisini unutmadı.
Süper Lig'in 22. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 2 değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı takımın, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano Filho kadroda yer almazken, Martin Linnes ise yedeğe çekildi
ONYEKURU İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın devre arasında Fransız temsilcisi Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, bu sezon ligde ilk kez 11'de forma giydi. Sarı-kırmızılı ekibe transfer olduktan sonra ülkesi Nijerya'ya yaptığı ziyarette sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru, tedavisi nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalmıştı.
HASAN ŞAŞ CEZALI
Galatasaray'da cezalı olan yardımcı antrenör Hasan Şaş, karşılaşmada görev yapamadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta rakip takım teknik direktörüne yönelik hakareti nedeniyle Şaş'a 2 maç men cezası vermişti.
FALCAO YEDEK KULÜBESİNDE
Galatasaray'da cezalı olan yardımcı antrenör Hasan Şaş, karşılaşmada görev yapamadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta rakip takım teknik direktörüne yönelik hakareti nedeniyle Şaş'a 2 maç men cezası vermişti.
G.SARAY'DAN KIRMIZI KART TEPKİSİ
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşılaşırken sarı kartı bulunan Gökhan Töre'nin 39. dakikada yaptığı hareketin sarı kartlık olduğu tepkisi vardı Ömer Bayram ceza sahasının sol çizgisi üzerinde Gökhan Töre'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı.
GÖKHAN TÖRE ISLIKLANDI
Galatasaraylı futbolcular Gökhan Töre'nin pozisyonunun sarı kart olduğunu vurguladı. Taraftarlarhakem Alper Ulusoy'a tepki gösterdi. Gökhan Töre de uzun süre ıslıklandı. Gökhan Töre maç içerisinde de sık sık sarı kırmızılı isimlerle gerginlik yaşadı.
HASAN ŞAŞ CEZALI
Sarı-kırmızılı taraftarların "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahüratta bulunduğu tecrübeli teknik adam, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Taraftarlar, takımlarının gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı. Taraftarlar 'Kadıköy, Fener'e mezar olacak' şeklinde tezahüratlarda bulundu.
YENİ MALATYASPOR'DA 2 EKSİK
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da cezalı olan Mustafa Akbaş ile sakatlığı bulunan Moryke Fofana maçın kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Kemal Özdeş, maçta Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Walter, Bifouma ve Umut Bulut'tan oluşan 11 ile takımını sahaya sürdü. Karşılaşma öncesinde, hayatını kaybeden eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hilmi Ok için saygı duruşunda bulunuldu.
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