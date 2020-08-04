Son Dakika | Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Mert Çetin'in yeni takımı belli oldu!

İtalya Serie A takımlarından Roma, milli futbolcu Mert Çetin'in yeni takımıyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.Roma'da şans bulamayan genç stoperin gelecek sezonda formasını giyeceği takım belli olmak üzere.Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, genç stoperi kadrosunda görmeyi çok istemişti. Mert Çetin ile Galatasaray uzun süredir ilgileniyordu. Roma'ya yapılan kiralama teklifleri kabul edilmedi.Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'un da Fenerbahçe'ye kazandırmak istediği isimlerden olan Mert Çetin için yapılacak girişimlerin önüne harcama limiti geçti.Böylece Fenerbahçe'de de Mert Çetin transferi rafa kaldırıldı.Bugün İtalyan basınında Mert Çetin'in gideceği takım açıklandı.İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Mert Çetin, satın alma opsiyonuyla birlikte Hellas Verona'ya kiralanacak.Milli stoper, çarşamba günü sağlık kontrollerine girecek ve ardından Verona'ya imza atacak.Mert Çetin bu sezon Roma'da sadece 6 maçta forma giydi. Öte yandan Roma, Mert'i UEFA Avrupa Ligi kadrosuna da dahil etmedi. Cengiz Ünder ise Roma'nın kadrosunda yer buldu.