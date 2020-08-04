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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Mert Çetin'in yeni takımı belli oldu!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 21:52,

Son Dakika | Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Mert Çetin'in yeni takımı belli oldu!

İtalyan basını transferi açıkladı...

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İtalya Serie A takımlarından Roma, milli futbolcu Mert Çetin'in yeni takımıyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Roma'da şans bulamayan genç stoperin gelecek sezonda formasını giyeceği takım belli olmak üzere.

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, genç stoperi kadrosunda görmeyi çok istemişti.

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Mert Çetin ile Galatasaray uzun süredir ilgileniyordu. Roma'ya yapılan kiralama teklifleri kabul edilmedi.

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Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'un da Fenerbahçe'ye kazandırmak istediği isimlerden olan Mert Çetin için yapılacak girişimlerin önüne harcama limiti geçti.

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Böylece Fenerbahçe'de de Mert Çetin transferi rafa kaldırıldı.

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Bugün İtalyan basınında Mert Çetin'in gideceği takım açıklandı.

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İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Mert Çetin, satın alma opsiyonuyla birlikte Hellas Verona'ya kiralanacak.

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Milli stoper, çarşamba günü sağlık kontrollerine girecek ve ardından Verona'ya imza atacak.

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Mert Çetin bu sezon Roma'da sadece 6 maçta forma giydi.

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Öte yandan Roma, Mert'i UEFA Avrupa Ligi kadrosuna da dahil etmedi. Cengiz Ünder ise Roma'nın kadrosunda yer buldu.

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