Son Dakika | Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni transfer savaşı! İkinci Vedat Muriqi vakası...
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleri doğrultusunda hedef belirleyen Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonu şampiyon olmak isteyen Süper Lig'in iki devi, ara transfer çalışmalarına şimdiden başladı...
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YENİ VEDAT MURIQI VAKAS
Yaz transfer döneminde Mert Hakan Yandaş ve önceki sezon ise Vedat Muriqi transferi konusunda karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni bir transfer savaşı başladı. İşte detaylar...
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SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR
Yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İki takım da 2019/2020 sezonunun sona ermesinin ardından kadrolarına önemli değişiklikler yapmışlardı.
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FENERBAHÇE'DEN YENİ KADRO
Son iki sezonu sırasıyla 6. ve 7. sırada tamamlayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımı olarak dikkat çekmişti. Sil baştan bir kadro oluşturan sarı-lacivertliler, 18 ismi kadrosuna katmış ve kiralık futbolcular dahil 25 oyuncuyla yollarını ayırmıştı.
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TARAFTAR MEMNUN DEĞİL
Fenerbahçe'ye göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren Galatasaray ise yaz transfer ve tescil döneminde yaptığı hamlelerle taraftarını memnun edememişti. Cimbom, 5 Ekim'de sona eren transfer ve tescil döneminde 7 futbolcuyla resmi sözleşme imzalarken, kiralıklar dahil 23 ismi takımdan göndermişti.
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YENİ VEDAT MURIQI VAKASI
Süper Lig'in iki dev kulübü, yaz transfer döneminin bitmesinin ardından zaman kaybetmeden ocak ayı için çalışmalarına başlarken, sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Daha önce Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç, Deniz Türüç, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç transferlerinde karşı karşıya gelen, özellikle Mert Hakan Yandaş için kıyasıya bir mücadele içerisine giren Fenerbahçe ve Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi.
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OĞULCAN GÜLGÜN SAVAŞI
İki kulübün Türk futbolunun yeni Mehmet Topal'ı olarak öne çıkan Altınordu'nun genç yıldızı Oğulcan Ülgün için yarış içine girdiği ortaya çıktı. Fatih Terim'in hayalini kurduğu yeni nesil ön liberolara uyan özellikleriyle 22 yaşındaki futbolcuyu istediği hatta Abdurrahim Albayrak'ın transfer döneminde Oğulcan için bir hamle bile yaptığı öğrenildi.
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GALATASARAY ACELE EDİYOR
Öte yandan oyuncunun menajerliğini yapan Ahmet Bulut'un Fenerbahçe ile de temas halinde olmasının transferi zorlaştırdığı ifade edildi. Cimbom'un bu nedenle acele ettiği belirtildi.
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2013 YILINDA ALTINORDU'YA TRANSFER OLDU
11 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Oğulcan Ülgün, futbola Ceylanspor altyapısında başladı. Bucaspor altyapısında da forma giyen genç futbolcu, 2013 yılında Altınordu altyapısına transfer oldu.
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BU SEZON DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Ocak 2017'de Altınordu ile profesyonel sözleşme imzalayan Oğulcan, gösterdiği başarılı performansla kısa süre içerisinde takımın yükselen isimlerinden biri oldu. Bu sezon 1. Lig'de çıktığı 5 maçta 450 dakika süre alan 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.