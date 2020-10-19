Son Dakika | Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni transfer savaşı! İkinci Vedat Muriqi vakası...

YENİ VEDAT MURIQI VAKASI Süper Lig'in iki dev kulübü, yaz transfer döneminin bitmesinin ardından zaman kaybetmeden ocak ayı için çalışmalarına başlarken, sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Daha önce Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç, Deniz Türüç, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç transferlerinde karşı karşıya gelen, özellikle Mert Hakan Yandaş için kıyasıya bir mücadele içerisine giren Fenerbahçe ve Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi.