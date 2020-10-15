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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni transfer savaşı! Fatih Terim'in hayaliydi ama Erol Bulut...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 12:43 | 

Son Dakika | Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni transfer savaşı! Fatih Terim'in hayaliydi ama Erol Bulut...

Galatasaray'da İsmail Çokçalış, Fenerbahçe'de ise Iddrisu Baba isimleri gündemdeyken ters köşe bir transfer ortaya çıktı. Her iki takım da peşinde...

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1YENİ TRANSFER SAVAŞI
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YENİ TRANSFER SAVAŞI

Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin, Altınordu forması giyen 22 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar...

2OCAK İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
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OCAK İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Transfer döneminin sona ermesine rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmiyor. Her iki takım da Ocak ayında kadrolarını güçlendirmek adında şimdiden düğmeye bastı.

3İSMAİL ÇOKÇALIŞ GÜNDEMDE
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İSMAİL ÇOKÇALIŞ GÜNDEMDE

Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Linnes ve Şener’le yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın 20 yaşındaki İsmail Çokçalış’ı performansını artırması halinde ara transfer döneminde kadrosuna dahil etmeyi planladığı iddia edilmişti.

4YAKINDAN İZLENİYOR
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YAKINDAN İZLENİYOR

Sağ bek rotasyonunda Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'nın performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim'in aradığı ismi Bursaspor'da bulduğu öne sürülmüştü. Sarı kırmızılıların, genç oyuncuyu izlemeye aldığı belirtilmişti.

5IDDRISU BABA İDDİASI
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IDDRISU BABA İDDİASI

Fenerbahçe cephesinde gündeme gelen son isim ise Real Mallorca forması giyen Iddrisu Baba olmuştu. 24 yaşındaki futbolcu, Gana Milli Takım formasıyla Antalya'da Katar'a karşı oynamış 5-1'lik galibiyette 90 dakika sahada kalmıştı.

6TRİBÜNDEN İZLEDİLER
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TRİBÜNDEN İZLEDİLER

Fenerbahçe scout ekibinin bu mücadelede Iddrisu Baba'yı tribünden takip ettiği ve müthiş bir oyun ortaya koyan genç oyuncu hakkında bol bol notlar alındığı öne sürülmüştü.

7BU İKİ İSİM KONUŞULURKEN SÜRPRİZ
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BU İKİ İSİM KONUŞULURKEN SÜRPRİZ

İsmail Çokçalış ve Iddrisu Baba transferleri gündemi meşgul ederken iki ezeli rakibin bir başka oyuncu için transfer savaşı içinde olduğu öne sürüldü.

8OĞULCAN ÜLGÜN YARIŞI
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OĞULCAN ÜLGÜN YARIŞI

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, kimsenin ruhu duymadan Türk futbolunun yeni Mehmet Topal'ı olarak öne çıkan Altınordu'nun genç yıldızı Oğulcan Ülgün için yarış içine girdiği ortaya çıktı.

9ABDURRAHİM ALBAYRAK GİRİŞİMDE BULUNDU
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ABDURRAHİM ALBAYRAK GİRİŞİMDE BULUNDU

Fatih Terim'in hayalini kurduğu yeni nesil ön liberolara uyan özellikleriyle 22 yaşındaki futbolcuyu istediği hatta Abdurrahim Albayrak'ın transfer döneminde Oğulcan için bir hamle bile yaptığı öğrenildi.

10FENERBAHÇE ZORLAŞTIRDI
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FENERBAHÇE ZORLAŞTIRDI

Öte yandan oyuncunun menajerliğini yapan Ahmet Bulut'un Fenerbahçe ile de temas halinde olmasının transferi zorlaştırdığı ifade edildi. Cimbom'un bu nedenle acele ettiği belirtildi.

11İSTATİSTİKLERİ
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İSTATİSTİKLERİ

Ceylanspor, Bucaspor altyapılarında oynadıktan sonra Altınordu'ya transfer olan Oğulcan'ın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bugüne kadar 78 maçta forma giydi, 1 gol, 1 asistlik skor üretti. (Fotomaç)

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