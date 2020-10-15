Son Dakika | Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni transfer savaşı! Fatih Terim'in hayaliydi ama Erol Bulut...

Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin, Altınordu forması giyen 22 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar...
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OCAK İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Transfer döneminin sona ermesine rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmiyor. Her iki takım da Ocak ayında kadrolarını güçlendirmek adında şimdiden düğmeye bastı.
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İSMAİL ÇOKÇALIŞ GÜNDEMDE
Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Linnes ve Şener’le yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın 20 yaşındaki İsmail Çokçalış’ı performansını artırması halinde ara transfer döneminde kadrosuna dahil etmeyi planladığı iddia edilmişti.
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YAKINDAN İZLENİYOR
Sağ bek rotasyonunda Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'nın performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim'in aradığı ismi Bursaspor'da bulduğu öne sürülmüştü. Sarı kırmızılıların, genç oyuncuyu izlemeye aldığı belirtilmişti.
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IDDRISU BABA İDDİASI
Fenerbahçe cephesinde gündeme gelen son isim ise Real Mallorca forması giyen Iddrisu Baba olmuştu. 24 yaşındaki futbolcu, Gana Milli Takım formasıyla Antalya'da Katar'a karşı oynamış 5-1'lik galibiyette 90 dakika sahada kalmıştı.
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TRİBÜNDEN İZLEDİLER
Fenerbahçe scout ekibinin bu mücadelede Iddrisu Baba'yı tribünden takip ettiği ve müthiş bir oyun ortaya koyan genç oyuncu hakkında bol bol notlar alındığı öne sürülmüştü.
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BU İKİ İSİM KONUŞULURKEN SÜRPRİZ
İsmail Çokçalış ve Iddrisu Baba transferleri gündemi meşgul ederken iki ezeli rakibin bir başka oyuncu için transfer savaşı içinde olduğu öne sürüldü.
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OĞULCAN ÜLGÜN YARIŞI
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, kimsenin ruhu duymadan Türk futbolunun yeni Mehmet Topal'ı olarak öne çıkan Altınordu'nun genç yıldızı Oğulcan Ülgün için yarış içine girdiği ortaya çıktı.
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ABDURRAHİM ALBAYRAK GİRİŞİMDE BULUNDU
Fatih Terim'in hayalini kurduğu yeni nesil ön liberolara uyan özellikleriyle 22 yaşındaki futbolcuyu istediği hatta Abdurrahim Albayrak'ın transfer döneminde Oğulcan için bir hamle bile yaptığı öğrenildi.
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FENERBAHÇE ZORLAŞTIRDI
Öte yandan oyuncunun menajerliğini yapan Ahmet Bulut'un Fenerbahçe ile de temas halinde olmasının transferi zorlaştırdığı ifade edildi. Cimbom'un bu nedenle acele ettiği belirtildi.
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İSTATİSTİKLERİ
Ceylanspor, Bucaspor altyapılarında oynadıktan sonra Altınordu'ya transfer olan Oğulcan'ın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bugüne kadar 78 maçta forma giydi, 1 gol, 1 asistlik skor üretti. (Fotomaç)