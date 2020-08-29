Son Dakika | Galatasaray ve Beşiktaş arasında flaş takas! Mert Hakan Yandaş'ın rövanşı...
Beşiktaş ve Galatasaray çok konuşulacak bir takas için masada. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin transferlerinin rövanşı niteleğinde...
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ÇOK KONUŞULACAK TAKAS
Spor Arena - İsmail Er | Fenerbahçe - Galatasaray - Beşiktaş üçgeninde yaşanan Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mert Hakan Yandaş transferlerinin ardından şimdi de Beşiktaş - Galatasaray arasındaki flaş takas gündem oldu.
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FENERBAHÇE İSTİYORDU
Transfer döneminin en flaş ekiplerinden biri olan Fenerbahçe, Beşiktaş'tan uzun zamandır istediği yıldız oyuncuyu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmak üzere.
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RÖVANŞ NİTELİĞİNDE TAKAS
Mert Hakan Yandaş transferinde Fenerbahçe'den çalım yiyen sarı kırmızılı ekip, bu transferin rövanşını almak istiyor.
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BEŞİKTAŞ SICAK BAKIYOR
Beşiktaş'tan gelen transfer teklifine sıcak bakan Galatasaray yönetimi, siyah beyazlı takıma çarpıcı bir takas teklifi sundu.
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GALATASARAY'DAN İKİ OYUNCU
İşte Galatasaray'ın yeni sezonda takımda düşünmediği iki yıldız ve karşılığında Beşiktaş'tan istediği isim!
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MARTIN LINNES GÜNDEMDE
Sağ bek bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta alternatiflerden biri de Galatasaraylı Martin Linnes...
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SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞTU
Siyah-beyazlılar, Sarı-Kırmızılılarda geçen sezonun ilk yarısında sözleşmesi dondurulan ancak ikinci yarı forma giyen Norveçli ismi gündeme aldı.
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KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Galatasaray cephesinden gelen haberlere göreyse yönetim, teknik direktör Fatih Terim’in bu sezon düşünmediği Linnes’e karşılık ezeli rakibine takas önermeyi planlıyor.
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DORUKHAN İÇİN İKİ OYUNCU
Buna göre Galatasaray, Beşiktaş’tan Dorukhan Toköz’ü isterken karşılığında Martin Linnes ve Ryan Babel’i verecek.
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RYAN BABEL GÖZDEN ÇIKARILDI
Hem maliyeti hem de performansı ile teknik direktör Fatih Terim’in ideal 11’inde yer almayan Ryan Babel’e artık Galatasaray forması bir hayli uzak!
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ŞANS VERİLMEYECEK
Kulüple 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 sezonluk kontratı bulunan Hollandalı oyuncunun hazırlık kampında sergilediği futbol kötü olmasa da Terim yeni sezonda tecrübeli oyuncuya şans vermeyi düşünmüyor.
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ARDA TURAN GELİNCE...
Bunun nedeniyse kanat ve forvet oyuncularının sayısının, buna bağlı olarak da rekabetin artması. Terim’in de idman performanslarına göre sol kanatta Arda Turan’a, sağ kanatta ise Emre Kılınç’a görev vereceği ve özellikle iki futbolcusunu ön planda tuttuğu ifade edildi.
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MALİYETİ 2.5 MİLYON AVRO
Bu iki isim dışında kanatlarda Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün gibi çok sayıda alternatifi olan Galatasaray yönetimi bu nedenle 2.5 milyon Euro’luk maliyeti olan Babel’den kurtulmak ve bütçesinde yer açmak isterken teklifleri de beklemeye başladı.
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FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ
Transfer döneminin en flaş takımı olan Fenerbahçe, bir dönem Dorukhan Toköz ile yakından ilgilenmişti.
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2 MİLYON EURO BÜTÇE
Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki orta saha için Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğu ve 2 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilmişti.
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EMRE DEVREYE GİRMİŞTİ
Hatta Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut ile bir transfer görüşmesi yaptığı öne sürülmüştü.
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SPOR ARENA'YA ANLATMIŞTI
Bunun üzerine Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet bulut, bu konuyla ilgili Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya özel açıklamalarda bulunmuştu.
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İDDİALARI YALANLAMIŞTI
Ahmet Bulut, Dorukhan Toköz’ün Beşiktaş ile olan sözleşmesinin 2021’de biteceğine dikkat çekerek, Dorukhan’ın gelecek sezon da Beşiktaş’ta devam edeceğinin sinyalini vermişti.
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"GÖRÜŞME YOK"
Ahmet Bulut, Dorukhan için Fenerbahçe ile veya Emre Belözoğlu ile bir görüşmesinin olmadığını söylemişti.
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İŞTE O SÖZLER...
"Dorukhan konusunda Fenerbahçe ile ilgili bir gelişme yok, Dorukhan’ın Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı var çıkan haberlerin aslı yok."