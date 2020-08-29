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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray ve Beşiktaş arasında flaş takas! Mert Hakan Yandaş'ın rövanşı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Ağustos 2020 - 07:56 | 

Son Dakika | Galatasaray ve Beşiktaş arasında flaş takas! Mert Hakan Yandaş'ın rövanşı...

Beşiktaş ve Galatasaray çok konuşulacak bir takas için masada. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin transferlerinin rövanşı niteleğinde...

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1ÇOK KONUŞULACAK TAKAS
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ÇOK KONUŞULACAK TAKAS

Spor Arena - İsmail Er | Fenerbahçe - Galatasaray - Beşiktaş üçgeninde yaşanan Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mert Hakan Yandaş transferlerinin ardından şimdi de Beşiktaş - Galatasaray arasındaki flaş takas gündem oldu.

2FENERBAHÇE İSTİYORDU
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FENERBAHÇE İSTİYORDU

Transfer döneminin en flaş ekiplerinden biri olan Fenerbahçe, Beşiktaş'tan uzun zamandır istediği yıldız oyuncuyu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmak üzere.

3RÖVANŞ NİTELİĞİNDE TAKAS
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RÖVANŞ NİTELİĞİNDE TAKAS

Mert Hakan Yandaş transferinde Fenerbahçe'den çalım yiyen sarı kırmızılı ekip, bu transferin rövanşını almak istiyor.

4BEŞİKTAŞ SICAK BAKIYOR
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BEŞİKTAŞ SICAK BAKIYOR

Beşiktaş'tan gelen transfer teklifine sıcak bakan Galatasaray yönetimi, siyah beyazlı takıma çarpıcı bir takas teklifi sundu.

5GALATASARAYDAN İKİ OYUNCU
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GALATASARAY'DAN İKİ OYUNCU

İşte Galatasaray'ın yeni sezonda takımda düşünmediği iki yıldız ve karşılığında Beşiktaş'tan istediği isim!

6MARTIN LINNES GÜNDEMDE
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MARTIN LINNES GÜNDEMDE

Sağ bek bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta alternatiflerden biri de Galatasaraylı Martin Linnes...

7SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞTU
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SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞTU

Siyah-beyazlılar, Sarı-Kırmızılılarda geçen sezonun ilk yarısında sözleşmesi dondurulan ancak ikinci yarı forma giyen Norveçli ismi gündeme aldı.

8KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
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KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Galatasaray cephesinden gelen haberlere göreyse yönetim, teknik direktör Fatih Terim’in bu sezon düşünmediği Linnes’e karşılık ezeli rakibine takas önermeyi planlıyor.

9DORUKHAN İÇİN İKİ OYUNCU
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DORUKHAN İÇİN İKİ OYUNCU

Buna göre Galatasaray, Beşiktaş’tan Dorukhan Toköz’ü isterken karşılığında Martin Linnes ve Ryan Babel’i verecek.

10RYAN BABEL GÖZDEN ÇIKARILDI
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RYAN BABEL GÖZDEN ÇIKARILDI

Hem maliyeti hem de performansı ile teknik direktör Fatih Terim’in ideal 11’inde yer almayan Ryan Babel’e artık Galatasaray forması bir hayli uzak!

11ŞANS VERİLMEYECEK
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ŞANS VERİLMEYECEK

Kulüple 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 sezonluk kontratı bulunan Hollandalı oyuncunun hazırlık kampında sergilediği futbol kötü olmasa da Terim yeni sezonda tecrübeli oyuncuya şans vermeyi düşünmüyor.

12ARDA TURAN GELİNCE...
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ARDA TURAN GELİNCE...

Bunun nedeniyse kanat ve forvet oyuncularının sayısının, buna bağlı olarak da rekabetin artması. Terim’in de idman performanslarına göre sol kanatta Arda Turan’a, sağ kanatta ise Emre Kılınç’a görev vereceği ve özellikle iki futbolcusunu ön planda tuttuğu ifade edildi.

13MALİYETİ 2.5 MİLYON AVRO
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MALİYETİ 2.5 MİLYON AVRO

Bu iki isim dışında kanatlarda Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün gibi çok sayıda alternatifi olan Galatasaray yönetimi bu nedenle 2.5 milyon Euro’luk maliyeti olan Babel’den kurtulmak ve bütçesinde yer açmak isterken teklifleri de beklemeye başladı.

14FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ
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FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Transfer döneminin en flaş takımı olan Fenerbahçe, bir dönem Dorukhan Toköz ile yakından ilgilenmişti.

152 MİLYON EURO BÜTÇE
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2 MİLYON EURO BÜTÇE

Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki orta saha için Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğu ve 2 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilmişti.

16EMRE DEVREYE GİRMİŞTİ
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EMRE DEVREYE GİRMİŞTİ

Hatta Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut ile bir transfer görüşmesi yaptığı öne sürülmüştü.

17SPOR ARENAYA ANLATMIŞTI
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SPOR ARENA'YA ANLATMIŞTI

Bunun üzerine Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet bulut, bu konuyla ilgili Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya özel açıklamalarda bulunmuştu.

18İDDİALARI YALANLAMIŞTI
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İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Ahmet Bulut, Dorukhan Toköz’ün Beşiktaş ile olan sözleşmesinin 2021’de biteceğine dikkat çekerek, Dorukhan’ın gelecek sezon da Beşiktaş’ta devam edeceğinin sinyalini vermişti.

19GÖRÜŞME YOK
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"GÖRÜŞME YOK"

Ahmet Bulut, Dorukhan için Fenerbahçe ile veya Emre Belözoğlu ile bir görüşmesinin olmadığını söylemişti.

20İŞTE O SÖZLER...
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İŞTE O SÖZLER...

"Dorukhan konusunda Fenerbahçe ile ilgili bir gelişme yok, Dorukhan’ın Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı var çıkan haberlerin aslı yok."

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