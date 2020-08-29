Son Dakika | Galatasaray ve Beşiktaş arasında flaş takas! Mert Hakan Yandaş'ın rövanşı...

MALİYETİ 2.5 MİLYON AVRO Bu iki isim dışında kanatlarda Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün gibi çok sayıda alternatifi olan Galatasaray yönetimi bu nedenle 2.5 milyon Euro’luk maliyeti olan Babel’den kurtulmak ve bütçesinde yer açmak isterken teklifleri de beklemeye başladı.